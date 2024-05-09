在高调结束了两天的法国之行之后，中国国家主席习近平星期三（5月8日）已开始对塞尔维亚和匈牙利进行国事访问。在与美国的战略竞争和矛盾不断加剧之际，习近平此次欧洲之行在相当程度上被认为是意在制衡乃至分化美欧同盟。不过，有欧洲议会议员认为，习近平此行分化美欧同盟的机会或为零。

尽管美国议题并不在习近平此行公开讨论的议程之上，但分析人士说，从出访的时间、地点到所传达的信息，中国在相当程度上基于对美战略考虑精心设计了这次为期六天的欧洲之行。

从乌克兰战争到双边经贸摩擦，习近平访法期间在一系列重大议题上没有作出任何让步，自始至终反复强调的是加强双边关系，敦促法国坚持战略自主。

“双方要坚持独立自主，共同防止‘新冷战’或阵营对抗”，习近平在同法国总统马克龙(Emmanuel Macron)举行会谈时说。

“从习近平所访问的国家来看，很明显这不仅仅是对欧洲一些关键国家的访问，更是对那些支持中国在这场战略竞争中的目标和策略的欧洲国家的访问，”华盛顿一位不愿透露姓名的政治分析人士对美国之音说。

彭博社专栏作家莱昂内尔·洛朗 (Lionel Laurent) 星期二撰文说，将巴黎作为首站，然后前往塞尔维亚和匈牙利，本身就传递了一个信息，“后两个国家在欧盟边界上为中国的转型投资提供了一种展示窗口。与此同时，法国则是中国希望在欧盟和美国之间制造分歧的地方。”

“第三极”力量与“美西方”

在习近平此次法国之行中两国发表的唯一一项有关国际安全局势的声明中，法国和中国一起批评了以色列对加沙的袭击，呼吁立即停火，并称“两国元首反对以色列进攻拉法，该行动将导致更大规模的人道主义灾难”。这似乎是马克龙在全球关键议题上与美国保持距离的又一最新迹象。

看来是秉承了长期的追求独立外交的传统，马克龙近年来不断强调欧洲“战略自主”，并屡次在有关中美关系的问题上出语惊人，在极为敏感的台湾问题上警告说欧洲不要“陷入不属于我们的危机”。

去年4月，马克龙在结束其北京之行后接受采访时说，欧洲不应沦为美国的“跟班”，而应该成为两个“超级大国”之外的“第三极”力量。

在马克龙独树一帜的立场中，中国似乎看到了西方国家之间一道难得的裂痕。

“我认为中国的立场一直是试图打出欧洲牌，以平衡美国，”法国国际关系研究所（IFRI）研究员约翰·西蒙(John Seaman)对美国之音说。“中国试图设想一个多极世界或多极未来，而在许多方面，欧盟正在努力成为更具地缘政治影响力的行动者，更加自主，更具战略自主性。”

这位地缘政治专家说，习近平选择出访法国的“潜台词是，他们相信法国正在扮演一种传统角色，即法国一直在推动反对美国霸权，并试图支持欧洲成为对美国更具抵制力的对抗力量。”

对马克龙来说，美中两国从某些角度来说似乎都是欧洲的竞争对手。

“在欧元区内，我们的挑战是要想办法使其成为一个能够与中国和美国竞争的经济强国，”马克龙在2017年当选总统后就欧洲新倡议发表讲话时说。

相对当年演讲只一次提到中国，他上个月在巴黎索邦大学发表的又一政策演讲中9次提到中国，其中6次在同一句话中也包括了美国。“欧洲从俄罗斯购买能源和化肥，在中国制造商品，并将安全问题委托给美国的时代已经结束了。”马克龙誓言。

马克龙并不是欧洲唯一似乎认同多极论的领导人。德国总理舒尔茨去年5月在向欧洲议会发表的《这就是欧洲》的演讲中称，二十一世纪的世界“将会是多极化的，而且已经如此”。

尽管美国动用了大量政治资源敦促盟国禁止中国电信巨头华为，但是路透社的一篇报道说，在这一美中科技之争中极具标志性的议题上，法国已允许华为设厂，而且该计划酝酿已久。

鉴于欧美之间在一些问题上的分歧和异议，中国近年来似乎在某种场合的用词上也对美欧加以一定区别，有时会避免笼统地以“西方”一词抨击美国等国家，而用“美西方”来代替。

分析：中国错判了欧洲

《金融时报》首席外交专栏作家吉迪恩·拉赫曼（Gideon Rachman）本星期撰文说，他在最近访问北京时，“发现中国外交政策专家对法国提出的欧洲需要实现与美国的‘战略自主’感到着迷。”

他说，马克龙表示欧洲永远不应成为“美国的附庸”在中国是“倍受青睐的语言”，习近平政府也对马克龙无意保卫台湾免受潜在的中国入侵的言论“感到欣喜”。

然而，分析人士指出，在美中博弈中，中国寄厚望于法国、塞尔维亚和匈牙利，是误读了法国的战略意图，也高估了塞尔维亚和匈牙利的影响力。

“（法国）这种战略自主的言论在很大程度上也是关于能够加强互补并且愿意、能够为跨大西洋安全做出比欧洲目前更多的贡献，”法国国际关系研究所的西蒙说。“因此，中国认为，法国正试图推动欧洲在中国和美国之间采取更加等同的定位，我认为这是中国的一种错误的看法。”

西蒙说，指望欧洲在不久的将来成为与美中鼎足的第三极也是不现实的，而且“即使让我们想象一下，欧洲成为第三极，但这也并不一定意味着欧洲在战略上比目前更符合中国在欧洲的利益。”

设在华盛顿的外交关系委员会（Council in Foreign Relations）研究员丽安娜·菲克斯（Liana Fix）对美国之音说，欧洲现在仍然不够强大，无法成为世界的又一极点，但她确实看到了世界秩序分裂的趋势，一方是“美国及其盟国，以及他们的合作伙伴，还有中国和它的伙伴。”

马克龙最近在接受《经济学人》杂志采访时表示，不希望“让这两国（美国和中国）中的任何一方将我推向一边或拉向另一边”，但他同时也补充说：“很明显，我们并不是等距离的。我们是美国人的盟友。”

去年7月，德国公布第一份颇为强硬的全面的中国战略，在称中国为伙伴的同时，也将中国视为“竞争者和制度性对手”，并指出“军事升级将会影响德国和欧洲的利益”。

荷兰政策分析机构克林根达尔研究所（Clingendael Institute）的一项研究发现，几乎所有欧洲国家都制定了对华战略方针。此外，在中国极为敏感的台湾问题上，欧洲国家有与台湾在政治层面的交流逐步上升的趋势。

欧洲议会议员：分化美欧同盟的可能性为零

在出访塞尔维亚之际，习近平再次将两国关系称为是“铁杆友谊”，但是塞尔维亚不是欧盟成员，对欧盟政策没有影响力。在欧盟27个会员国中，中国只与匈牙利一个国家为友，而且主要得益于总理欧尔班（Orbán Viktor）一人，但欧尔班在欧盟中极为孤立。

克林根达尔研究所的报告指出，在经济上，匈牙利企业大多无缘中国市场；在政治上，欧尔班也面临民间和反对党的巨大压力。匈牙利曾爆发过反对在布达佩斯建中国校园的声势浩大的示威活动，在欧盟和美国与中国关系不断恶化的压力之下，匈牙利亲中政策的可持续性令人怀疑。

德国欧洲议会议员赖因哈德·彼蒂科菲尔（Reinhard Butikofer）在给美国之音的电子邮件中说，塞尔维亚和匈牙利不过为欧洲两个“被边缘化了的国家。他们越是试图打中国牌，他们的独立性和欧洲地位的风险就越大。”

这位绿党籍外交政策协调员说，欧盟和美国有时也可能会有分歧，“但中国吸引欧洲远离我们美国合作伙伴的可能性为零。”