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（中央社記者沈佩瑤台北14日電）衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，其中有1批從新加坡進口的榴槤真果實冰淇淋，被檢出腸桿菌科嚴重超標2100倍，共1296公斤依規定退運或銷毀。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有18項檢驗不合格產品，如印度黑芝麻、日本鮮西瓜、越南彩色龍蝦等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

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其中，台灣富友聯合食品有限公司從新加坡進口的「榴槤真果實冰淇淋（Ekselence Durian Frozen Dessert Stick）」，被檢出微生物含量檢出腸桿菌科21000 CFU/g，遠超過腸桿菌科於冷凍食品及冰類的限量為10 CFU/g，共1批、1296公斤遭邊境攔截，沒有流入市面。

食藥署副署長林金富告訴中央社記者，近半年第1次輸入這項產品，至於被檢出腸桿菌科嚴重超標的原因，顯然是製造過程的環境不夠衛生，因此遭微生物污染，若腸胃道較弱者，吃了可能會有腸胃道症狀；針對這名業者抽驗比例，將從一般抽批提高為加強抽批；但整體邊境仍採一般抽批。（編輯：李亨山）1130514