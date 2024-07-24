至少一只朝鲜空飘的垃圾气球星期三(7月24日)落在首尔龙山总统府和国防部所在地，韩国政府动员防化应急组进行勘查。尽管落地垃圾中未含危险物品，也没有人受伤，平壤的垃圾气球攻势已引起人们对安全的担忧。

韩国总统警卫处表示，警卫处与联合参谋本部一道监测朝鲜空飘的垃圾气球，发现部分垃圾落在总统府一带。

“防化应急组对现场进行勘查后，确认落地物体无安全隐患和污染风险，并已将其回收，”韩国总统警卫处说。

未具名的一名韩国官员说，朝鲜利用风力空飘气球，但曾有些气球上装有定时器，可能是为了在空中弹出装有垃圾的袋子。

韩国安全部门没有进一步说明在总统府发现的垃圾的细节，比如是否一起发现了气球。

如果朝鲜使用定时器或其他装置刻意向总统府等重要设施投放垃圾，韩国肯定会做出强烈回应。但专家认为，朝鲜缺乏将气球精确投放至地面目标的复杂技术。

韩国安全部门拒绝透露总统尹锡悦当时是否在办公室。尹锡悦星期三没有安排官方行程。

朝鲜今年第十次发送垃圾气球

韩国军方星期三稍早证实，朝鲜再次向韩国空飘悬挂垃圾的大型气球，首尔市当局也在当日上午发布了警报。这是朝鲜今年第十次越过边境发送气球。

“呼吁民众注意气球搭载的物体坠落，发现垃圾气球时不要触碰它们，并立刻向临近的部队或警署报告，”韩国军方提醒道。

韩国军方认为，若在空中击落朝鲜空飘的气球，其携带的垃圾有可能在空中飘散并造成更大损害，因此决定等气球落地后清理。

平壤从今年5月起向韩国境内飘送了数千颗垃圾气球，其中带有废纸、碎布、烟头甚至粪便，这次则是垃圾气球首次直接影响到韩国领导人办公室。

韩国总统府位于首尔市中心，有众多士兵站岗戍卫，并设有禁飞区。

朝鲜声称垃圾气球是对韩国活动人士向朝鲜发送反平壤传单气球的报复。

朝鲜的垃圾气球目前未对韩国造成重大损失，但人们担忧朝鲜可能会使用此类气球投放更危险的物质，例如化学或生物制剂。

为因应朝鲜垃圾气球攻势，韩国先前全面中止与朝鲜的《九一九军事协议》，恢复在边境的实弹演习，最近启动了每日针对朝鲜的扩音宣传广播。

据估计，韩国共有40组扩音设备，包括24组固定扩音器和16组移动扩音器。韩国军方星期一(7月22日)表示，固定扩音器已全面投入使用，并计划使用移动扩音器。

韩国军方警告，如果朝鲜继续其气球活动，将采取其他更强硬的措施反制。

扩音宣传广播是种可以追溯到冷战时期的战术。与世隔绝的朝鲜对其人民接触到外界信息或韩国流行文化产品极为敏感，2015年时曾向韩国的扩音设备开火。

韩国联合参谋本部发言人李成俊(音译)表示，韩国正在进行的扩音广播内容包括Kpop歌曲和韩国经济发展的新闻。

韩联社报道，对朝扩音广播内容还包括朝鲜外交官叛逃的消息，以及向朝鲜前线士兵发出“逃离地狱般的奴隶生活”的信息。

朝鲜和韩国的战争在1950年代的战争以停战告终、而非和平条约。严格意义上说，两国仍处于战争状态。

(本文依据了美联社和法新社的报道。)