近日访问过台湾的美国共和党籍参议员匡希恒(John Curtis)本星期与民主党籍参议员凯瑟琳·科尔特斯·马斯托(Catherine Cortez Masto)共同提出一个跨党派法案，要求美国战争部在法案生效后180天内及此后的五年期间向国会提交年度报告，评估美军在遏阻中国攻打台湾与确保印太地区稳定方面的能力。

来自犹他州的匡希恒参议员的办公室星期四(4月16日)在一个声明中说，为纪念《台湾关系法》(Taiwan Relations Act)47周年，匡希恒与科尔特斯·马斯托参议员共同提出了《台湾关系加强法》(Taiwan Relations Reinforcement Act)，该法案旨在加强国会对确保美国有充分准备来恪守它在这部标志性的法律下承诺的监督。自1979年《台湾关系法》实施以来，这部联邦法律已成为美台关系的基石。

声明说，在印太地区主要是来自中国的紧张不断升级之际，柜台法案将要求美国战争部在与美过印太司令部协调下每年向国会提交一份报告，评估美国对遏阻侵略台湾以及维持地区稳定的能力。

“自《台湾关系法》在1979年成为法律后，国会一直在美台关系扮演了领先的角色，”匡希恒在声明中说,“这项议案通过确保国会具有它所需的信息来评估我们的军事态势、工业基础和同盟关系是否足以遏阻冲突并维持台湾海峡的和平，确认了那项遗产。”

“随着中国共产党尝试在印太地区施加更多影响力，美国仍然致力于保卫我们的盟友台湾，并遏阻中国的侵略。要这么做，我们必须确保我们的军队做好准备且有能力来实现其保卫台湾的义务。我们不能坐等使我们猝不及防的第一枪，”来自内华达州的参议员科尔特斯·马斯托说。

4月10日是《台湾关系法》立法届满47周年的日子。1979年通过的这个法律明定美国将提供台湾防御性武器并维持防止中国使用武力危及台湾的军事能力。

《台湾关系加强法》要求美国就确保在日益具威胁性的世界中具备满足上述要求的能力进行全面评估，包括：

·遏阻或回应针对台湾的潜在入侵、封锁或重要攻击的备战能力；

·美军在印太地区部队、补给和供应链的韧性；

·美国军工业基础在持久冲突中的可持续性；

·美国同盟与伙伴对地区威慑的贡献；

·同时发生的全球性冲突所带来的风险。

除此以外，两位参议员提出的法案也要求美国战争部指明在这些能力方面存在的缺失，并就未来如何通过预算、操作及立法改变来解决这些缺点提出建议。

“重要的是，”匡希恒办公室的声明说：“这个法案没有授权使用军力，也没有改变《台湾关系法》既有的立法要求。法案反应了日益增加的两党认知，那就是美国在印太地区维系和平与稳定必须具备威慑及战略准备的重要性。”

按照美国立法程序，一部法案需由参众两院分别通过文字一致的版本并交由总统签署，才能成为法律。

身为参议院外交关系委员会成员的匡希恒3月底与外委会首席民主党参议员珍妮·沙欣(Jeanne Shaheen)、共和党参议员汤姆·蒂利斯(Thom Tillis)和民主党参议员杰基·罗森(Jacky Rosen)组成的跨党派代表团访问台湾，会晤了台湾总统赖清德及立法院院长韩国瑜以及立法院外交及国防委员会跨党派立法委员。美国议员们表达希望台湾尽快通过金额约400亿美元的特别国防预算。

星期四，代表团这几位跨党派参议员又联名致函台湾立法院院长韩国瑜、副院长江启臣以及外交及国防委员会成员，包括民进党的陈冠廷、国民党的牛煦庭及民众党的王安祥，敦促他们批准目前还在立法与审议程序中的国防追加预算。议员们在信中指出，此一预算不仅支持采购美国装备，也会加快台湾本土生产的不对称作战能力。