北京連日霧霾中共掩蓋 長江水位驟降百年不遇

【新唐人北京時間2024年11月05日訊】北京近期連續出現重度污染的霧霾天，能見度極低。但中共當局掩蓋消息，不顧市民健康，繼續舉行三萬人的馬拉松長跑，備受民眾批評，同時長江中下游水位驟降，也引發民眾恐慌。

10月30號下午到11月3號，北京地區連日被霧霾籠罩，部分地區白天能見度不足500米，局地能見度不足200米。

晚間能見度更低，不少市民感到恐懼，不敢外出。

視頻聲音：「我們來看一下這個十字路口。十字路口四個方向基本上都看不清楚啊，這個紅燈看起來都不那麼紅了。」

11月2號霧霾最為嚴重，北京多條高速公路臨時封閉，首都機場和大興機場部分航班延誤或取消。

但中共媒體都報導說是大霧，只有「中國環境報」網站提到霧霾。

時事評論員唐浩：「如果黨媒說有「霾」，等於變相承認（共產）黨過去幾年的空污治理失敗、環境政策失敗，所以黨媒只敢說有霧，來掩飾共產黨的政策失敗和治國無方。」

視頻聲音：「實際上這就是霧霾。不是什麼霧，就是霾。重度污染。」

中共為掩蓋霧霾污染真相，週日在天安門前，繼續舉行三萬人的馬拉松長跑，遭北京市民痛斥。

與此同時，即使在枯水期水資源也一向充沛的長江中下游段水位驟降，嚴重影響航運和居民用水，也引發網民恐慌。

在長江洪湖段江心，可以看到江底的沙土已經完全暴露。

在鄱陽湖段，兩個多月前還泡在水中的著名地標落星礅周圍，已經變成了草原。

有網民慨嘆：「上半年抗洪，現在我們竟然在抗旱。」

也有網民認為，上個月出現的大規模沿海地區海水倒灌和長江水位驟降都不是好兆頭，留言寫道：「一邊海水漲潮倒灌，一邊長江水位急劇下降，徹底亂了。」

還有網民直言：「這就是修三峽大壩的弊端，以後還會更乾。」

新唐人電視台記者于良採訪報導

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