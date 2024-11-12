自败选以来，副总统卡玛拉·哈里斯(Kamala Harris)星期一(11月11日)首次与总统乔·拜登(Joe Biden)共同露面，他们在阿灵顿国家公墓的无名战士墓前献上花圈以纪念退伍军人节。

拜登最后一次以美军总司令的身份在公墓的露天纪念剧场发表讲话，向美国退伍军人的服务和牺牲致敬，包括那些付出生命代价的人。他还向他们的家人表达了敬意。

“领导你们、服务你们、照顾你们、保护你们是我一生中最大的荣幸，就像你们一代又一代地保护了我们一样，”拜登说。“你们是最伟大的战斗力量，这绝不是夸张，你们是世界历史上最优秀的战斗力量。”

他回忆起在世界各地访问美国军事基地以及宾夕法尼亚州福吉谷和葛底斯堡等历史军事遗址的经历。

拜登还宣布，退伍军人事务部(Department of Veterans Affairs)正在扩大《契约法案》(PACT)所涵盖的癌症类型，该法案由他签署，旨在扩大对那些在受到“燃烧坑”(burn pits)烟雾污染的军事基地服役的退伍军人的医疗保健服务。

他说，超过100万退伍军人和家属根据该法律得到了帮助。

总统在简短的讲话中首先指出，美国的“真正神圣的义务”是让那些被派往危险中的人做好准备，并在他们回家或没有回家时照顾他们。

“对于所有军人家庭，对于所有仍有亲人失踪或下落不明的人，对于所有为失去穿军装的亲人而悲痛的美国人，吉尔和我想让你们知道，我们看到了你们，我们感谢你们，我们永远不会停止努力履行我们对你们和你们家人的神圣义务，”他说。

拜登的儿子博·拜登(Beau Biden)是他和夫人吉尔·拜登(Jill Biden)抚养长大的，博曾在特拉华州国民警卫队服役，并于2008被派往伊拉克约一年。2015年，他因脑癌去世，享年46岁。

拜登和哈里斯神情肃穆，在退伍军人事务部长丹尼斯·麦克多诺(Denis McDonough)的陪同下走向无名战士墓。在献花圈前奏国歌时，他们将手放在胸前，之后《熄灯号》(Taps)响起时，他们再次将手放在胸前。

总统和第一夫人吉尔·拜登同天早些时候在白宫接待了退伍军人和军人社区成员，之后他们和哈里斯及其丈夫道格·埃姆霍夫(Doug Emhoff)从华盛顿出发前往波多马克河对岸的这处神圣公墓。

这是拜登总统和哈里斯副总统自上周哈里斯在总统大选中输给前总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)以后首次在公开场合同时露面。

离开公墓前，哈里斯和埃姆霍夫参观了一个墓地。白宫没有透露谁埋葬在那里。

纪念活动结束后，拜登返回特拉华州威尔明顿的家中，白宫尚未透露具体原因。

(本文依据了美联社的报道。)