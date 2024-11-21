11月21日兩岸掃描 黎智英首次出庭作證 否認煽動仇恨

【新唐人北京時間2024年11月22日訊】下面進入今天的兩岸掃描單元

黎智英首次出庭作證 否認煽動仇恨

中共實施「港版國安法」以來，極力打壓香港民主人士。11月20日，已被監禁長達4年的香港民主活動人士黎智英首度出庭作證，堅稱自己反對暴力，努力通過呼籲抗議來捍衛基本權利，並沒有煽動對中國和香港當局的仇恨。

株洲湘江現大量病毒採樣管 引民眾恐慌

中國疫情繼續升溫之際，近日，湖南株洲湘江一處排水口附近，出現大量病毒採樣試管，上面寫有「荷塘區」，以及「滅活型」「Ⅰ型」字樣，日期是2022年，網民推測「這應該是疫情期間的採集樣管。」引發當地民眾的恐慌，擔心江水被病毒污染。

中國民眾：「到底是不是投毒？這麼多的病毒採樣試管，太令人恐慌了！」

中國自媒體人：「刪減文字兩岸的老百姓是不是都喝到了毒水？那是不是就是變相的投毒啊？ 」

中國異象頻現 冬季柳樹發芽 桃花盛開

中國異象頻現，目前中國北方已進入寒冬，但哈爾濱的柳樹等樹木卻離奇地發芽了。

當地民眾：「11月18號的哈爾濱，這樹是不是發芽了？啊？他們說（哈爾濱的）太陽島樹發芽了，我還不太信，我們小區的樹這不也發芽了嗎？」

與此同時，內蒙古呼和浩特的桃花也開了。

中國媒體人：「在我身後的這顆樹呢，已經盛放著桃花的這棵樹，桃花這裡也有一部分是含苞待放的。」

這些反常現象引發人們的熱議和擔憂，有民眾直言：「倒反天罡是大災之年。」

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