星期二(1月7日)，希音(Shein)公司一位被传唤至英国议会听证会作证的律师回避答复有关这家快时尚巨头出售的产品是否包含中国棉花的问题，这引发了议员的愤怒，他们在这家零售商的劳工实践和供应链含强迫劳动的指称的问题上寻求答案。

来自Shein及其竞争对手拼多多海外版Temu的高管星期二就劳工权利合规以及产品来源问题接受了英国议会工商贸易委员会的质询。在举行这次听证会之际，有报道说，Shein正准备今年第一季度在伦敦证券交易所(London Stock Exchange)上市，价值500亿英镑(620亿美元)。Shein成立于中国，但是如今总部设在新加坡。

这两家全球零售商在世界范围越来越受欢迎，他们以优惠价格出售主要在中国制造的服装和产品。但是，他们也受到了批评，有指称说，两家公司的供应链也许包含强迫劳动，包括来自中国西部边远地区新疆的强迫劳动。维权组织说，北京在新疆严重侵犯维吾尔族和其他穆斯林少数民族的人权。

Shein驻伦敦的法务总监朱轶楠(Yinan Zhu)在听证会上一再拒绝回答该公司出售的产品是否包括来自新疆或中国其他地区的棉花的问题。

她还拒绝申明该公司的行为准则是否禁止其供应商从新疆采购棉花，也拒绝就该公司是否担心新疆存在强迫劳动的问题发表评论。

她说：“我认为我们不适合评论......地缘政治辩论。”

她补充说：“我们遵守业务所在国家的法律和法规。我们合乎英国的相关法律。”她坚持说，Shein接受过代表外部公司的数千审计，以确保其供应链的强劲。

委员会主席利亚姆·伯恩(Liam Byrne)说，朱轶楠提供的信息之缺乏让该委员会“惊骇”，并说她的声明让议员们对Shein供应链完好性的“信心为零”。

伯恩说：“这种在回答基本问题上的不情愿，坦率地说，已经接近藐视了。”

Shein2012年建立于中国，迅速发展为全球快时尚领军企业，向150个国家发送货物。去年10月，Shein表示，该公司在英国的利润2023年翻了一番，销售增长近40%，达到15亿英镑。

该公司在伦敦上市的提案引起了政界人士和其他人对潜在的道德操守和公司治理问题的关切，包括英国的反奴工独立专员。

Shein之前曾试图在美国上市，但是被美国议员拦阻，他们希望该公司证实不使用涉及以穆斯林为主的维吾尔人的强迫劳动。

Temu的资深律师史蒂芬·希尔利(Stephen Heary)在听证会上说，强迫劳动是其高层管理所关切的问题，没有任何来自新疆的销售商获准在全球在线市场出售货物。

美国国会2023年的一份报告批评了Temu的供应链，称其存在着包含中国强迫劳动的“极高风险”。这份报告说， “Temu不进行任何审计，也不报告任何合规制度，以肯定地审查并确保符合”美国有关强迫劳动的法律。

Temu创建于2022年，所有者是中国电商公司拼多多控股(PDD Holdings)。Temu与Shein都赢得了大量消费者的青睐，他们出售从服装到家庭日用品在内的选择范围丰富的廉价物品，并从中国发货。

(本文依据了美联社发自伦敦的报道。)