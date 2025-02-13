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（中央社記者吳家豪台北13日電）美國總統川普發動關稅戰，影響科技業全球布局。代工廠和碩共同執行長鄧國彥今天表示，區域化製造有很多「辛苦談」，和碩在印度設廠前半年曾受挫，後來發現，找到對的人管理工廠更重要，在管理當地勞工方面，人工智慧（AI）幫了很大的忙。

鄧國彥下午出席勤業眾信「鏈結創新．驅動未來」年度高峰論壇，參加「再全球化：台企策略調整與布局」場次座談。

鄧國彥表示，以前中國是世界工廠，從2018年川普第一任開始就有關稅問題，和碩已開始把工廠往外移，現在海外布局算是相當完整，在東南亞的越南、馬來西亞、印尼和印度，北美的墨西哥和美國，以及歐洲的捷克都有設廠。

鄧國彥坦言，區域化製造有很多「辛苦談」，設廠最重要的5個因素包括人、機械、原料、方法、環境，在不同國家尤其是印度，都要重視這5個因素。

他強調，人是最複雜的因素，從人力多寡、是否可能短缺、人力素質，到當地勞動法規、政府管理制度和文化，都牽涉到用人成本、工廠多快可以上軌道。

鄧國彥透露，和碩到印度設廠初期，派出好幾百人，但前半年卻失敗，最大原因就是人的問題。半年後終於領會印度是很不一樣的國家，有區分階級，對和碩而言，找到對的人管理工廠，比派很多人去幫忙管理更重要。

就環境角度，鄧國彥提到，有些國家沒在思考ESG（環境保護、社會責任、公司治理）、綠能、減碳這些事情，和碩如何讓當地勞工的邏輯和觀念與世界接軌，花費不少功夫。從方法面來看，在印度要了解如何管理當地勞工，事實上AI幫了很大的忙。

「對和碩而言，我們是幕後的人，在不同國家創造很多就業環境。」鄧國彥指出，隨著科技不斷進步，工廠變得更自動化和智能化，和碩現在需要更多技術人員，就像台積電勞工大部分都在看機器，和碩要的勞工也都是大專以上。

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他也提到，和碩台灣、中國或世界各地的工廠都已經準備好，客戶大部分都是蠻大規模，會彈性調整在不同地方生產，通常某一樣產品可能在2、3個或4個地方生產，極端重視原物料控管。跨國管理是和碩必修課程，需要做得很好，結合雲端、AI、物聯網技術，最後透過數位管理進行整個運籌，即時把原物料送到該生產的工廠，提供客戶極佳彈性和極有競爭力的價格。

鄧國彥強調，「和碩永遠走在客人前面，不是讓客人push（推動）我們去做什麼，而是我們引導客人怎麼做。」（編輯：林家嫻）1140213