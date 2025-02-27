雞蛋買回家如何保存更安全？不要丟掉紙蛋盒

【新唐人北京時間2025年03月01日訊】雞蛋買回家後，你是否扔掉雞蛋盒，把蛋存放在冰箱附帶的蛋盒中或其它容器中？這可能看起來更美觀，但不一定安全衛生。

行業人士認為，和肉類一樣，雞蛋也需要正確儲存，尤其是在禽流感蔓延的情況下。用安全衛生的方式保存雞蛋，也有助於防止沙門氏菌污染。

以下是營養飲食網站Eat this Not that介紹了一些蛋農協會、餐飲等行業人士推薦的安全做法，供大家參考：

1.不要丟掉雞蛋盒

根據加拿大蛋農協會，把雞蛋存放在原有的包裝紙盒中，有3個好處：蛋殼上有成千上萬個微小的孔隙，紙盒會保護雞蛋不吸入冰箱中其它食物的氣味；包裝盒上的最佳食用日期，可以提醒新鮮度；雞蛋始終大頭朝上，有助於蛋黃保持居中。

2. 放在冰箱中合適的地方

為了保持雞蛋的新鮮，不要將雞蛋存放在最頂層的架子、門上，或者是冷空氣無法流通的角落，雞蛋可能會在這些地方凍裂。

3.保持在一定的溫度內

另一個需要注意的是溫度。將雞蛋冷藏在40°F或更低的溫度下，可防止細菌在剛清洗過的蛋殼上生長，因此請確保冰箱溫度處於35°～40°F（2°C～4°C）之間的範圍內。

4. 不要在家清洗雞蛋

烹飪前洗雞蛋似乎是合乎邏輯，但這麼做可能會把細菌推入蛋殼。水可以透過蛋殼的孔隙進入雞蛋，因此增加沙門氏菌污染的風險。

如果發現雞蛋上有污垢，應該用乾布或紙巾擦掉它。

5.不要忘在廚房櫃檯上

雞蛋必須冷藏以防止細菌。行家建議，不要將雞蛋放在廚房的櫃檯上超過兩個小時。

細菌可以在溫暖的蛋殼上迅速生長，並可能導致沙門氏菌病。

（記者金晶編譯報導/編輯：林清）

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