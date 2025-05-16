柴靜《看見》被下架 陳丹青：這是文革前奏

【新唐人北京時間2025年05月17日訊】近日，前央視知名主持人柴靜的暢銷書《看見》，在中國多個電商平台被突然下架停售，引發輿論關注。旅美畫家、評論家陳丹青說：「這是文革前奏。」

5月15日，柴靜2012年的著作《看見》在中國大陸被封殺下架的消息，迅速在網路上傳開，引起關注。

網上傳出的一則通告顯示，北京貝貝特出版顧問有限公司通知大陸天貓、淘寶、京東、噹噹、拼多多、新華等多個電商平台，稱《看見》圖書因「質量問題」停止出版發行，決定將該書全部下架並召回，請平台接到通知即刻停止銷售此書。

中央社電話詢問北京貝貝特退貨組，對方表示，無論是不是從該公司出貨，這本書都要全面回收、下架。

柴靜是前央視記者、主持人，她的報導和紀錄片作品多次引起迴響。2014年柴靜離開央視，2015年自費拍攝的空氣污染調查紀錄片《穹頂之下》在網上播出48小時後，總播放次數超過2億，隨後影片和相關文章在中國大陸被封殺下架。

《看見》是柴靜的自傳體作品，講述了她在央視的十年經歷，記錄中國社會問題如空氣污染、留守兒童等。該書於2013年由廣西師範大學出版社出版，並成為該年的年度最暢銷書籍，目前銷量超過300萬冊。

至於《看見》被下架的原因，官方聲稱是「質量問題」，但不少評論認為該書已經出版發行十多年了，有問題早就應該發現，為什麼到現在才發現有質量問題？會不會是因為柴靜得罪了中共哪一方勢力。

柴靜在《看見》一書中有這樣一段話：「如果有一天你悲哀地發現，坦坦蕩蕩的君子需要掩人耳目，厚顏無恥的小人反而趾高氣昂，那不是你的問題，而是這時代的病疾。」

對於該書突然被下架，有網友認為「書沒有問題，是人變得敏感了」。

旅居美國的畫家、評論家陳丹青5月16日在X平台發文說：「全國封殺柴靜······柴靜的書在大陸遭到下架，做正直善良的人有多難······」

他在另一則貼文中評論說：「柴靜不是激進派，是以溫和人文視角記錄現實。連現實的記錄，也要刪除，說明新尺度——不只是反對聲音要清零，連『看見』也不被允許。」

他認為，「（中共）這種極端控制的宣示：國家要塑造現實，還要『教你』如何知覺』現實』。已不止是維穩，是緘默社會的製造工程，這是文革前奏。從此沉默不再是中立，而是一種被強迫的服從。」

有網友在評論區留言說：「文革一直都在。」

獨立時評人蔡慎坤日前在海外X平台貼文說，「柴靜做自媒體節目一直小心翼翼，儘量避免刺激中共抑或踩踏了中宣部的底線，對於自媒體人來說，自我設限自我審查是非常痛苦的事情，尤其是離開黨國高壓體制呼吸到自由的空氣，對中共的底線不再那麼敏感，即便如此，柴靜還是受到了懲罰，圖書下架意味著對柴靜的政治定型，或許這是一件好事，逼著柴靜放棄幻想，專心經營好自媒體，不要自我捆綁，想說就說！」

柴靜目前身在美國，2023年她在YouTube開通個人頻道「柴靜Chai Jing」，發布自己製作的訪談節目，訂閱人數近90萬，多部影片瀏覽量均破百萬。她的最新一期節目是在台海局勢緊張的背景下，採訪台灣老兵高秉涵，談國共內戰時的殘酷往事。

（記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：文慧）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/05/17/a103987878.html