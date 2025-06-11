這8種植物放在浴室裡 不僅美觀還去濕除臭

【新唐人北京時間2025年06月10日訊】每次洗完澡，浴室總是充滿水氣，很潮濕，或者出現臭味、霉味，你正苦惱著，是不是要個買除濕機或空氣清淨機放在浴室裡？

不妨擺放一些適合在浴室生長的植物，可以吸收濕氣，淨化空氣，有的還會散發香氣掩蓋異味。其中有些植物在浴室裡甚至生長得更茂盛，活得更好，而且具有觀賞價值，比起除濕機、空氣清淨機應該更好看，且天然除臭。

專家說，熱帶植物最適合浴室空間。想想很有道理，家裡的浴室確實濕度比較大，而且光照亮度低，或者是間接照射，環境特質和熱帶雨林極為相似，所以最理想的浴室植物是高度耐潮濕、吸濕，能適應經常性的溫度變化。

以下8種浴室植物可美化化妝間，也可擺放在全家共用的浴室。

1.仙履蘭

浴室裡通常是很溫暖的，而且是間接光照，很適合種植蘭花，尤其是仙履蘭（Paphiopedilum Orchids）。它們不需要太費心照料，一週澆水一次即可。而且許多蘭花會散發濃郁的香味，讓浴室飄香。

2.仙客來

仙客來（Cyclamen）是最受歡迎的開花盆栽，花期很長，花色多，花形美，散發香甜的氣味，向上捲曲的花瓣，心型、帶有圖案的葉子，在浴室裡擺上一盆仙客來，簡直美極了，其它盆栽植物無法與之媲美。

仙客來同樣能減少衛浴間的濕氣，淨化空氣。如果能讓它們照射一點早晨淡淡的陽光，避開中午炎熱的陽光和冷風，它們會生長得更好。須種植在排水良好的容器裡，當土壤表面變乾時才澆水。

3.波士頓蕨

波士頓蕨（Boston Fern）也非常適合浴室空間。如同其它蕨類一樣，波士頓蕨能讓衛浴空間生氣蓬勃。 它是熱帶植物，帶著蕾絲邊的蕨葉，在潮濕的氣候下生長更茂盛，因此輕而易舉就能吸收浴室裡的濕氣，最好是照射間接光線，不適合照射中午的陽光，否則會馬上枯萎。一個月澆水一次即可，葉子上噴點水霧，不要讓它們太乾枯。

4.海棠

海棠（Begonia）喜歡濕熱的浴室環境，原本的棲息地就是潮濕的熱帶地區，多數的品種都可以去除浴室的濕氣，而且一叢色彩亮麗、芳香撲鼻的海棠花，可裝飾衛浴空間。

海棠種類繁多，有觀葉海棠與觀花海棠，而最適合居家種植的是鬚根類或地下莖類的海棠。記得清晨時將海棠移到窗臺邊，因為它們的花朵需要照射斑駁的陽光。它的根部有毒性，盡量別讓寵物靠近，可以擺放在較高的層架上。

5.空氣鳳梨

空氣鳳梨（Tillandsia）是優雅的小植栽，只需每週浸泡水中一次，不需要太多日照，不用種在泥土裡，在空氣中就可以生長，甚至不需要花盆也能長的很好。

空氣鳳梨的葉子可以吸收空氣中的濕氣，對於栽種植物一竅不通的人，儘管放心在浴室裡擺上一株空氣鳳梨，它們會成為你浴室裡的最佳夥伴。

6.虎尾蘭

虎尾蘭（Snake Plant）也是最佳浴室植物，它們的葉子形狀很多，顏色也多，可以生存在低光照、高濕度的環境，如熱帶叢林和現代浴室。幾乎不需太多照料，或太多日照。10至14天澆水一次即可生長繁茂。不僅能吸收過多的濕氣，還能過濾一般居家的有毒物質，如甲醛（Formaldehyde）。

7.鳥巢蕨

鳥巢蕨（Bird Nest Ferns）如果你的浴室很潮濕，低光照，那就是鳥巢蕨的最佳生存地。但是低光照，不代表沒有光線，因為它們沒辦法生存在沒有窗戶的浴室空間。

鳥巢蕨來自熱帶地區，因此它們最愛浴室裡沖澡時溫暖的水蒸氣。每週澆水一次，保持土壤潮濕，早晨照射一點陽光。如果能夠照射足夠的光線，它們的長披針型闊葉會長得更扁平寬闊。

8.吊蘭

如果你正在找最省事的浴室植物，吊蘭（Spider Plant）絕對是你的首選。綠色吊蘭，細長的葉子，不斷堆疊生長，枝頂還會長出小白花。它們是最佳垂吊植物，葉子會下垂，長出小植株。

吊蘭無需太多照顧，適量光照，但不能接觸太多的直接日照，喜歡潮濕的環境，適應力很強，而且能有效去除空氣中的污染物和濕氣，它們堪稱是天生的浴室植物。

（轉自大紀元/編輯：林清）

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