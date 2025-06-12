【白宮連線】川普阻加州電動車強制令 與馬斯克關係回暖

【新唐人北京時間2025年06月13日訊】週四，美國總統川普簽署三項新決議，包括：阻止加州針對燃油汽車的禁令；川普還提到將提高汽車關稅，促進汽車製造商在美國的投資，來看白宮記者陶明的報導。

記者：「川普總統週四簽署了三項由國會通過的決議，其中一項決議，阻止加州實施在2035年前，禁止銷售新的燃氣汽車的規定。這一決定對加州的環保目標產生了很大影響，同時對美國汽車產業也帶來了不同的反應。」

美國總統川普：「我會簽署三項法案，永遠終結加州的強制規定，這些規範將永遠不會再回來。現在，汽車公司最開心，因為他們將只需設計和生產一款車型，這樣成本會大大降低。」

對於支持這些決議的汽車製造商，包括：通用汽車、豐田和其他多家汽車經銷商來說，這一簽署被視為一場勝利。這些企業長期以來曾強烈反對加州的相關規定，認為這些規範可能會限制汽車選擇並影響行業的未來。

川普：「我們將保護我們的卡車司機、汽車工人、小企業主，以及遍佈全國的製造商，實際上，這也會影響到全世界，這也是可以的。」

然而，對加州及環保團體來說，這一決定是一次挫折。他們認為，這些規定對減少污染和應對氣候變化至關重要。

11個州已提起訴訟，挑戰國會撤銷2035年電動車和重型卡車排放要求。

川普還提到，提高目前的25%汽車進口關稅。

川普：「我可能會在不久的將來提高這個關稅。關稅越高，越有可能促使他們在美國建設工廠。」

同時，川普表示不會解雇聯邦儲備主席鮑威爾，但強烈要求降息。

川普：「如果我們將利率降低一個百分點，我們每年可以少支付約三千億美元，你能相信嗎？如果降兩個百分點，我們每年可以節省六千億美元。」

記者：「川普總統在週四的講話中，還稱讚了特斯拉，並再次將億萬富翁馬斯克稱為『我的朋友』，顯示兩人關係回暖。」

新唐人電視台記者陶明、懿馨美國白宮報導

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