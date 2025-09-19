“一群与外国犯罪组织有关联的中国公民跨越南部边境，潜入俄克拉荷马州乡间。与他们一同潜入的，还有一些被美国有好工作虚假承诺所诱惑的工人。抵达俄克拉荷马州后，这些中国公民向当地居民提出了一个难以拒绝的条件，他们承诺以数十万美元的价格，利用他们的时间和身份，购买附近的一块土地。作为回报，居民可以无条件地获得一部分收益。这笔交易快速而简单。几天之内，这块新买下的土地就变成了大规模非法大麻种植的场所。”

美国国会众议院国土安全事务委员会监督、调查和问责小组委员会星期四(9月18日)以“入侵美国本土：中国如何利用非法大门在美国建立犯罪网络”为题举行了相关听证。该小组委员会主席、来自俄克拉荷马州的共和党籍联邦众议员乔什·布雷钦(Josh Brecheen)在开场白中这样描述了中国公民在美国境内获得土地进行非法大麻种植的经过。

他继续描述了这些非法大麻农场的经营。他说，在大麻农场工作的工人们被迫在武装警卫的监视下每天工作14个小时，被限制在狭小的居住空间内，只有极少的自来水和空调。同时，大麻农场还使用美国被禁用的农药。

“然后，数百磅非法污染的大麻被生产出来，最终流入从俄克拉荷马州到纽约州的全美各地人们的手中。”他说。

布雷钦说，中国犯罪网络渗透到俄克拉荷马只是冰山一角，这个网络涉及美国全国。不仅如此，这些非法种植还导致了更广泛的犯罪。

“许多中国非法种植活动都充当着更广泛犯罪集团的幌子，包括人口贩卖、毒品贩卖、卖淫、武器走私和洗钱。虽然我强调的例子发生在我们的家乡俄克拉荷马州，但类似的模式也出现在缅因州、马萨诸塞州和加利福尼亚州等其他州。事实上，在我们整个国家，包括部落土地和国家公园，分布着数千个这样的种植地点。”

监督、调查和问责小组委员会资深议员，来自密西根州的什里·塔尼达尔(Shri Thanedar)在听证会的发言中提到了中国人在密西根非法种植大麻。7月初，四名中国公民因在密歇根州北部种植价值500万美元的大麻被捕。

塔尼达尔说，非法大麻的数十亿美元收益为中国与美国争夺全球影响力的“一带一路”计划提供了资金。

唐尼·安德森(Donnie Anderson)是俄克拉荷马州麻醉品和危险药物管理局局长。他在听证会上表示，他相信中国政府对俄克拉荷马州的大麻产业表现出了兴趣。“我们已记录了向中国银行的资金转移，以及与中国政府控股企业之间的关联。”他说。

他提到不少的非法大麻农场甚至在重要的基础设施附近，包括军事基地和重要管道。

这位有着34年公共安全和毒品执法的经历的人士说，鉴于中共的网络间谍活动，以及中共在美国华裔居民中设立的秘密警察站，他相信中共有权限进入这些非法种植地点。

克里斯托弗·厄本(Christopher Urben)曾是美国缉毒局的特工和高管。他说，在他24年职业生涯中，他亲眼目睹了中国跨国犯罪组织在美国的日益壮大。在他职业生涯的最后五年，他尤其关注中国的洗钱网络，因为这对美国的金融体系构成危害。

“中国洗钱网络为众多犯罪组织洗钱，其中包括：向墨西哥提供芬太尼生产所需前体化学品的中国供应商；为向美国销售毒品的制造芬太尼和其他毒品的墨西哥贩毒集团；人口贩运网络；腐蚀政府当局的全球行动；野生动物贩运者；以及在美国境内来自墨西哥和其他国家的黑市大麻种植者和分销商。”

众议院监督、调查和问责小组委员会主席布雷钦说，必须从美国国土上铲除这个犯罪网络。他说：“与外国头号对手勾结、全面运作的犯罪网络，对我们的国土构成的潜在威胁不容忽视。”

与中国有关的非法大麻种植问题日益引起美国国会议员们的关注。

2024年，艾奥瓦州共和党参议员查克·格拉斯利(Chuck Grassley)说，美国境内与中国有关的非法大麻活动激增。他还表示，俄克拉荷马州有数千家持牌医用大麻企业“在过去一年中因可疑活动而被标记，这些企业与中国存在联系”。

缅因州共和党参议员苏珊·柯林斯(Susan Collins)也多次在听证会上向联邦官员表达了对缅因州与中国有关的大麻种植屋的担忧。