21世纪经济报道记者 韩利明

在血制品行业整体承压、步入“量增价跌”周期调整的背景下，派林生物（000403.SZ）交出了一份营收、净利双降的年度成绩单。2025年，公司实现营业收入26.33亿元，同比下降0.83%；归母净利润4.19亿元，同比大幅下降43.75%。

对于业绩下滑的原因，派林生物在年报中解释称，一方面受公司二期产能扩增影响，导致公司业绩同比下降；另一方面，临床处方量减少，血液制品业务毛利率同比下降。此外，受上述影响，公司计提商誉减值准备7860.15万元，减少2025年归母净利润7860.15万元。

值得关注的是，对于此次业绩的财务处理，派林生物联席董事长付绍兰、董事杨莉、董事闫磊等提出异议，“本次商誉减值计提缺乏充分依据，所用折现率达12%，显著高于同行业水平且不符合相关规则；同时，商誉减值测试程序存在瑕疵，参与测试的相关机构独立性存疑。”

事实上，派林生物的业绩困境并非个例。纵观国内血液制品行业，正整体经历一轮严峻的“压力测试”。从多家上市血制品企业披露的2025年年报来看，在多重压力裹挟下，行业内企业普遍面临盈利承压的困境，纷纷探索突围之路。

商誉减值引分歧

公开资料显示，付绍兰现年84岁，董事杨莉为其女儿，副总经理闫磊为杨莉之子，这意味着付绍兰祖孙三代均在派林生物《2025年年度报告及其摘要》《2025年度财务决算报告》等多项议案中投出了反对票。

年报显示，截至2025年12月31日，派林生物商誉的账面原值为27.18亿元，商誉减值准备为1.82亿元，其中2025年计提商誉减值准备为7860.15万元，商誉账面价值为25.36亿元，占合并总资产的27%。据悉，该商誉是由以前年度派林生物并购哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司的交易所形成，这也是引发此次分歧的核心。

针对付绍兰方面提出的异议，派林生物方面解释称，本次商誉减值测试所采用的税前折现率为12.01%，税后折现率为10.4%，税后折现率以加权平均资本成本（WACC）模型为基础计算得出。

“本期折现率的计算逻辑、参数选取标准与以前年度保持一致，未发生方法或口径上的变更，符合企业会计准则对会计信息可比性、一贯性的核心要求，保证前后各期减值测试的测算口径、估值逻辑统一，避免因关键参数计算方法或口径变更导致减值测试结果不可比。”派林生物方面进一步补充。

事实上，此次年报反对票的背后，或也折射出派林生物近年来控制权的频繁变动，以及管理层内部的权力博弈。

2023年，派林生物控制权发生变更，浙民投天弘及其一致行动人拟向陕煤集团旗下投资平台胜帮英豪转让20.99%股份（1.54亿股）。彼时胜帮英豪以25元/股的价格进行收购，总价款达38.44亿元。

结合公开资料，彼时胜帮英豪提名的13名董事全部获得通过，时任董事长付绍兰丢掉了董事席位，从董事会出局。同年11月，派林生物再次公告称，付绍兰以联席董事长身份回归公司管理层，公司治理结构随之再度调整。

2025年，派林生物控制权再度迎来变动。当年6月，派林生物发布公告称，胜帮英豪与中国生物签署了《收购框架协议》。根据协议，胜帮英豪拟将其所持派林生物 21.03% 的股份转让给中国生物。若该交易能够顺利完成，派林生物的控股股东将变更为中国生物，实际控制人变更为国药集团。不过截至2025年年报披露期末，上述股份转让交易仍未完成。

值得一提的是，国药集团早已手握天坛生物（600161.SH）和卫光生物（002880.SZ）两家血制品企业，若派林生物纳入国药集团血制品板块版图，行业格局或将迎来重要调整。

派林生物也在投资者互动平台上披露交易进展称，目前已向国务院国有资产监督管理委员会及国家市场监督管理总局提交本次交易的报批文件，其中国家市场监督管理总局关于经营者集中反垄断审查已予以受理，并将审查最终截止日延长至2026年6月30日。

行业承压下的破局

在派林生物内部分歧与业绩下滑的背后，是国内血制品行业的深层困境与发展机遇。

从行业供给端来看，中国血液制品行业长期处于供应相对不足的状态。数据显示，2025年我国总体采浆量超14000吨，同比增长超5%，我国年采浆量仅占全球约20%，我国市场人血白蛋白超60%依赖进口供应。根据市场研究机构统计数据，2025年我国血液制品市场规模超600亿元，预计到2030年我国血制品市场规模超900亿元，我国血液制品行业未来成长空间巨大。

与长期向好的市场预期形成鲜明反差的是，2025年，国内8家主要血制品上市企业均录得归母净利润同比下滑，其中博晖创新降幅超1094%，博雅生物降幅也达71%以上，行业盈利压力凸显。

对于业绩下滑的原因，各家企业均指向行业与市场环境的变化。天坛生物在年报中解释称，受产品销售价格较去年同期下降、信用政策变化带来减值准备增加、利息收入减少等因素的影响，归母净利润同比下降。

博晖创新也在年报中表示，因行业需求变化及政策调整，公司营业收入同比下降，产品售价同比下降，毛利水平降低，同时公司因业务合作终止支付补偿款，计提存货、开发支出及在建工程减值准备，导致归母净利润同比下降。

有业内人士向21世纪经济报道记者表示，2025年度，中国血液制品行业在政策引导下步入结构调整和转型升级的重要阶段，行业发展已从规模扩张转向高质量发展新阶段，“量增价跌”成为当期行业显著的特征。但从长远来看，随着我国医疗水平和人均可支配收入的持续提高，销售价格和人均使用量有望持续提高。

当前，面对短期业绩压力，国内血液制品企业已开始积极探索破局之道。

一方面，从各企业披露的数据来看，采浆量与企业业绩挂钩明显。在千吨级血液制品玩家中，上海莱士（采浆量超2000吨）、天坛生物（2801吨）、华兰生物（1669.49吨）、派林生物（1590吨）营收与归母净利润位居行业前四，这也意味着上游单采血浆站的数量与质量直接决定企业的核心竞争力。

但自2001年5月起，我国没有批准新的血液制品生产企业，对血液制品生产企业实行总量控制。在此背景下，外延并购仍是国内血液制品企业提升核心竞争力、扩充浆站资源和产品矩阵的关键路径。

另一方面，除了在传统业务领域“拓浆”，根据血液制品企业发展逻辑和行业规律，吨浆净利润提升取决于新产品研发，产品品种越多吨浆净利润越高。但目前，国内血液制品企业最多只有十余种产品，且以人血白蛋白和静注人免疫球蛋白为主，对技术要求较高的凝血因子类产品仅有少数企业能够生产，且年产量相对有限。对比来看，全球领先企业凭借长期积累的工艺经验，可从血浆中分离提取二十余种产品。

在此背景下，国内头部企业纷纷加大研发投入，布局高附加值产品。例如上海莱士聚焦血友病治疗前沿，推进全球首个针对活化蛋白C的血友病单抗产品SR604注射液的研发，目前该产品已进入Ⅱb期临床试验研究阶段，新增“血管性血友病患者出血发作的预防治疗”适应症的临床试验申请获得国家药监局受理。上海莱士表示，该产品有望开辟第二增长曲线。

事实上，在传统血制品企业创新突破的同时，“脱浆”赛道也迎来新进展。以“稻米造血”为核心的禾元生物，其自主研发的Ⅰ类创新药奥福民®已获批上市，该产品利用水稻胚乳细胞表达，经提取、纯化制成，同人血白蛋白作用机理一致，可用于内源性白蛋白补充治疗。

不过，2025年禾元生物尚未实现盈利，且存在累计未弥补亏损，公司在年报中解释，这主要源于生物医药行业高投入、长周期、高风险的发展规律，新药从早期筛选、工艺开发、临床前研究、临床研究到商业化生产和推广，需要持续的大额资金投入。

纵观行业发展，我国血制品行业面临短期阵痛，但长期增长逻辑未变。中信建投研报指出，2026年血制品行业建议关注浆站拓展情况、行业并购整合趋势及新品研发进展。建议关注处于行业头部，未来有望通过内生增长+外延整合持续拓展浆站资源，血制品业务持续增长的企业。