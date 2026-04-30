21世纪经济报道记者 黄子潇 深圳报道

成立已39年的招商银行（600036.SH、3968.HK）迎来第五任行长。

4月30日上午，21世纪经济报道记者从接近招行人士获悉，招行召开相关会议，会上宣布王小青接任招商银行党委书记，现任党委书记王良到龄退休。

另据招商银行公司章程规定，该行党委书记、行长由一人担任。据记者了解，相关聘任公告将于晚些时候发出。

与此同时，经历了四任行长的招行也走到了39个年头。

1987年，招商银行在深圳蛇口创立，初始注册资本1亿元，仅1个网点、34名员工，办公场地仅三间房。与国有银行不同，招行无政府部门背书，需要“自力更生”，这为这家银行烙下了深刻的市场化基因。

2026年，招商银行已经发展为一家总资产超过13万亿、分支机构接近2000家、员工人数超过12万人的头部股份制银行。

截至2026年一季度末，招行资产总额达到13.48万亿元，较上年末增长3.17%。一季度实现营业收入869.40亿元，实现归属于本行股东的净利润378.52亿元。

wind数据显示，截至今日上午发稿前，招行A股股价位于38.2元/股附近。今年招商银行（3968.HK）降幅约超7.7%，港股市值约1.1万亿港元；招商银行（600036.SH）降幅约超6.6%，市值在9800亿元左右。

王小青接任招商银行党委书记（图源：招商金控官网）

“70后”金融多面手

王小青现任招商金控总经理，此前他曾在招商银行体系内工作五年。

去年8月4日，招商银行发布公告称，该行副行长王小青因工作原因，向董事会提请辞去副行长职务。随后，王小青调任招商局金融控股有限公司（招商金控）担任党委书记、总经理。

在招商局集团体系下，招商金控更多司职协调管理职能，而非直接开展业务的经营平台，但与招商银行一样同为核心下属企业、二级子公司。

王小青在招商金控任职经历较为短暂，为数不多的公开信息显示，他曾在2026年工作会议上作了《聚焦主责主业，强化功能发挥，在服务大局中展现招商金融新担当》工作报告，并推动了招商金控与天风国际证券达成共建新质生产力基金等战略合作。

王小青是一位“70后”金融多面手，其从业经历涵盖银行、保险、证券、基金、金控等多个领域。

履历显示，王小青1971年10月出生，为复旦大学经济学博士。早年，他曾就职于海通证券及证监会上海专员办。而后，他于2007年8月至2020年3月在中国人保资产管理有限公司工作，历任风险管理部副总经理、组合管理部总经理、副总裁，党委副书记、投委会主任委员等职，其职业生涯贯穿人保集团先后在港股、A股的上市。

与此同时，王小青与招商银行现任董事长缪建民有着共事经历。缪建民曾于2017年至2020年在人保集团工作，历任总裁、董事长等职，直至2020年7月调任招商局集团担任董事长，并同时兼任招商银行董事长。

2020年3月，王小青正式加入招商银行体系，历任招商基金党委书记、总经理、董事长等职。2021年9月起兼任招商信诺人寿保险有限公司董事长。2021年10月起任招行行长助理，后兼任招商基金、招商信诺、招商信诺资管3家子公司董事长。2023年1月，王小青获聘为招行副行长，并于2023年2月至2024年10月兼任深圳分行行长一职。

在招行工作期间，王小青曾长期分管大财富管理板块，并兼任招商基金、招商信诺人寿、招商信诺资管等多家子公司董事长。

他曾在出席论坛时表示，财富管理与资产管理，恰似硬币的两面，共同推动着金融市场的发展。财富管理聚焦于“人”，重点关注客户的需求、风险承受能力、财务目标以及资金规划；而资产管理则围绕“物”展开，着重把握各类资产的风险收益特征，寻找投资机会。而连接二者的桥梁，是对客户需求的深入理解。

王良四年任期：化解风险，重塑战略

此前，招商银行已经历经王世祯、马蔚华、田惠宇、王良四任行长。

细数历任行长的代表性战略，从最早的制度创新，即确立董事会领导下的行长负责制；到21世纪初最先推行零售银行转型，提出银行业著名的金句“不做对公业务现在没饭吃，不做零售业务将来没饭吃”；再到轻型银行、一体两翼、零售银行3.0等战略的提出，招商银行每一次掌门更替都一定程度上代表了中国银行业最前沿的发展趋势。

王良在2022年临时接手招行时，招行自身正在陷于一场公司治理危机；同时，银行业整体的环境出现明显转变，净息差持续收窄，资产质量压力骤增，不良率持续上升。

在这样的背景下，王良亦提出了顺应趋势的“价值银行”和“四化转型”战略。

其中，2023年提出的“价值银行”战略目标是为股东、客户、员工、合作伙伴及社会创造综合价值，实现共生共荣、合作共赢。

而“四化转型”在于穿越低利率周期，包括国际化、综合化、差异化、数智化四个层面。

2025年年报显示，招商银行管理零售客户总资产（AUM）首次突破17万亿元；大财富管理收入440.13亿元，同比增长16.91%。

该行财务业务的强势延续到了今年。2026年一季报显示，招行财富管理手续费及佣金收入85.07亿元，同比增25.42%；代理基金、代理信托、代理保险收入均实现双位数增长，其中代理基金收入同比大幅增长55.11%，主要受益于权益类基金保有规模及销量同比提升。

该行的大财富管理收入包括财富管理、资产管理、托管业务三方面手续费及佣金收入，这也正是第五任行长王小青深耕多年的领域。

站在新的起点，王小青在财富管理领域积累的经验和能力，或将有助于招行对冲息差走低趋势，通过提升非息收入占比来走出第二增长曲线。

年近不惑的招行，是否能真正做到“不惑”，继续引领银行业的前沿探索，仍需时间检验。