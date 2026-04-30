21世纪经济报道记者冉黎黎 报道

4月30日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。

4月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.3%，较上月下降0.1个百分点，制造业景气水平总体稳定。从企业规模看，大型企业PMI为50.2%，中、小型企业PMI分别为50.5%和50.1%，均高于临界点，中、小型企业PMI在连续数月运行在50%以下后重回扩张区间。从产需两端来看，生产指数为51.5%；新订单指数为50.6%，仍高于临界点，表明制造业市场需求保持扩张。

远东资信研究院副院长张林对21世纪经济报道记者表示，三类规模企业均处于扩张区间，呈现出由大型向中小型扩散的特征，说明制造业修复具有一定广度。4月制造业PMI小幅回落但仍维持扩张态势，节奏上契合3月修复偏强、4月常态化的季节规律，也与前期政策目标基本吻合，当前制造业景气度可评价为稳中有韧、扩张延续。

制造业PMI指数（经季节调整）（国家统计局/图）

产需两端继续扩张

4月份，制造业PMI为50.3%，景气水平总体平稳，制造业延续较好运行态势。回顾3月份，制造业PMI为50.4%，制造业PMI连续两月处于扩张区间。

张林表示，4月制造业PMI较上月微降0.1个百分点，就季节性节奏而言，本次回落基本符合预期。3月份在复工复产、订单集中释放的推动下PMI显著回升，4月转入常态化生产节奏后出现季节性微调，属于历年规律中常见的节后修复并小幅回调路径，并非趋势性转弱信号。从政策层面看，当前财政与货币政策的协同发力对制造业生产经营形成托底支撑，4月数据呈现的扩张延续，与政策预期方向一致。

从分类指数看，构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数和新订单指数均高于临界点，产需两端继续扩张。生产指数为51.5%，比上月上升0.1个百分点，表明制造业生产活动有所加快。新订单指数为50.6%，比上月下降1.0个百分点，仍高于临界点，表明制造业市场需求保持扩张。

从行业看，铁路船舶航空航天设备、电气机械器材、计算机通信电子设备等行业生产指数和新订单指数均位于53.0%及以上，相关行业产需较快释放；石油煤炭及其他燃料加工、化学原料及化学制品等行业两个指数均低于临界点，市场活跃度偏弱。

在产需继续扩张等因素的带动下，企业采购意愿进一步增强，采购量指数为51.1%，比上月上升0.2个百分点。

市场预期也在持续增强。4月份，生产经营活动预期指数为54.5%，比上月上升1.1个百分点，连续三个月回升，制造业企业对近期市场发展信心持续增强。

中国民生银行首席经济学家温彬指出，4月新订单指数回落1.0个百分点至50.6%，弱于季节性，但新出口订单回升1.2个百分点至50.3%，强于季节性，且23个月之后重回扩张区间，凸显出我国出口竞争力的强韧。另据物流与采购联合会调查，4月反映市场需求不足的企业比重为46.1%，较上月下降2.4个百分点，为2022年6月以来的最低点。

另外，从企业规模看，大型企业PMI为50.2%，比上月下降1.4个百分点，仍高于临界点；中、小型企业PMI分别为50.5%和50.1%，比上月上升1.5个和0.8个百分点，均高于临界点。

温彬指出，4月大型企业PMI较上月回落1.4个百分点，但中型企业PMI回升1.5个百分点至50.5%，小型企业PMI回升0.8个百分点至50.1%，在连续数月低于50%后重回扩张区间。中小企业受外需拉动更为直接，景气度表现好于大企业。

价格指数继续位于近年来高位

从三大重点行业来看，高技术制造业和装备制造业PMI分别为52.2%和51.8%，比上月上升0.1个和0.3个百分点，相关行业发展态势持续向好；消费品行业PMI为50.7%，继续保持在扩张区间。高耗能行业PMI为47.9%，比上月下降1.0个百分点。

张林指出，行业层面，高技术制造业PMI达52.2%、装备制造业达51.8%，延续较好态势；高耗能行业则回落至47.9%，结构上呈现“新动能强、传统行业偏弱”的分化格局。

国家统计局服务业调查中心首席统计师霍丽慧解读称，受近期部分大宗商品价格高位波动等因素影响，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为63.7%和55.1%，继续位于近年来高位，制造业市场价格总体水平上涨明显。

从行业看，石油煤炭及其他燃料加工、化学原料及化学制品等行业两个价格指数均连续两个月高于70.0%，相关行业原材料采购和产品销售价格继续上升。

对于这一价格态势，张林指出，制造业盈利层面，结构性分化是核心特征。上游资源品与化工类企业直接受益于购进价格高位运行，其产品出厂价也随之提升，量价双重改善推动利润扩张，石油煤炭、化工等行业价格指数连续两个月超过70%，盈利弹性显著。而中游和下游制造企业可能面临原材料成本大幅上行的压力，而自身出厂价格提价能力有限，利润空间被动压缩，纺织、橡塑、食品加工等终端消费品制造行业受冲击尤为明显。这种利润分化态势短期内难以快速改善。

对于后续需求端扩张的可持续性，张林表示，从中长期可持续性看，超长期国债、政策性金融工具等组合仍在发力，财政与货币的双轮驱动对制造业需求提供托底。高技术制造业、装备制造业在政策导向与产业升级趋势下订单韧性较强，有望形成中期可持续的需求增长极。