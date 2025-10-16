想象一下：此刻，在澳大利亚，有人因为一位陌生人卷起袖子献血而得以存活。 一次献血最多可以挽救三条生命。这有力地提醒我们，一个简单的慷慨举动对他人而言意义非凡。 最棒的是，血液是无偿捐献和接收的。如果您需要输血也无需付费，但这也意味着我们依靠来自各行各业的普通澳大利亚人，在力所能及的范围内挺身而出献血。 本期节目探讨了澳大利亚血液供应为何如此珍贵，以及您可以如何为维护血液供应做出贡献。 点击音频收听详细报道

澳大利亚拥有世界上最安全的血液供应之一，但供应水平往往较低。

我们每周需要超过33000次献血才能满足医院患者的需求。

艾米丽·格兰兰 (Emily Granland) 是“生命之血” (Lifeblood) 的发言人，该机构由政府资助，负责管理澳大利亚红十字会的血液供应。 她说，血液是一种用途广泛的产品。

“血液是一种宝贵的资源，可以改变需要它的人的生活。它可以在紧急情况下挽救生命，可以延长癌症等疾病患者的生命，也可以提高需要定期输血的人的生活质量。献血确实可以帮助各种各样的人：接受手术的人、遭遇严重事故的人、患有血液或免疫系统疾病的人、分娩的妇女，甚至未出生的婴儿。””

并非每个人都可以一直献血。但我们大多数人至少可以捐献部分血液，而且比你想象的更频繁。

“如果您年龄在18至75岁之间，体重在50公斤或以上，并且感觉健康，那么您应该可以献血。Lifeblood还收集血浆和血小板。捐献的血液是我们血液的不同组成部分。在澳大利亚，你可以每12周献一次血，每两周献一次血浆。”

某些情况可能使你无法献血。例如，如果你怀孕了，或者你患有中风或其他疾病，你就不能献血。这是为了保护你的健康。

血友病和地中海贫血等血液疾病也可能使你失去献血资格。 如果不确定，你可以拨打生命之血热线13 14 95。

医疗团队很乐意为你提供指导。你也可以在生命之血网站上参加资格测试。 那么，当你去献血时，你应该期待什么呢？

格兰兰德女士说，献血的整个预约过程大约需要一个小时，献血浆则需要90分钟。医生会用针从你的手臂抽取血液，这需要几分钟。

“我们要求您在献血前一天喝大约12杯水，并且在献血当天也要继续喝水，以确保您身体水分充足，血液循环顺畅。我们知道有些人对献血感到有些紧张，或者可能有点害怕针头，但我们的工作人员非常非常友好，他们会让您安心。如果英语不是您的母语，我们会提供翻译。我们还可以提供屏幕和臂套。”

预约的第一部分是填写一份问卷，以确保您当天符合献血资格。然后，我们会快速检查您的血压和铁含量。

“然后，您将进入我们的献血区，坐在舒适的椅子上献血。献血只需要大约5到10分钟。之后，您可以放松一下，享用一些免费的茶点。我们准备了各种各样的小吃，从水果到巧克力、派对派、奶昔，都能帮您恢复精力，让您准备好继续新的一天。”

献血者埃德自2009年以来每年献血三到四次。

他说，很多人可能不会过多考虑献血，或者认为血液供应是理所当然的。 但对一些人来说，献血事关生死。

“我的动机是真正地帮助、帮助拯救生命。所以对我来说，这是我可以提供帮助的事情，除了花费一些时间和我的血液之外，我不需要花费任何东西。”

我的家人和朋友也去过医院，接受过输血，我的直觉告诉我，我应该回馈社会。

在澳大利亚，来自不同人群的献血非常重要。

拉查尔·索普（Rachel Thorpe ）博士是澳大利亚红十字会生命之血项目的高级研究员。她说，目前大多数献血者来自欧洲背景，但澳大利亚的血液越多元化，就越具有可持续性。

“随着国家种族多元化程度的提高，我们的血液结构也日趋多元化，因为血型是遗传的。因此，从不同人群中接收献血至关重要，这样我们才能为有需要的患者提供匹配的血液。”

血型主要有八种。我们很多人都听说过ABO血型和RH血型。在澳大利亚，最常见的血型是O型阳性，其次是A型阳性。

索普博士说，实际上有超过300种血型变体，其中一些非常罕见。

“一种罕见血型被称为‘JK无效’血型。这种血型在所有种族中都很罕见，但在波利尼西亚人、新西兰毛利人和菲律宾人中更为常见。因此，我们一直在寻找更多来自这些背景的人来献血，并努力找到更多拥有这种JK无效血型的人。”

索普博士说，文化因素会影响人们有时不愿献血的原因。

“有些人来自一些国家，那里的献血方式主要是家人献血。比如，你会被要求为需要血液进行手术的朋友或家人捐献一些单位的血液。所以他们不知道在澳大利亚献血是自愿的。”

定期献血的埃德会和同事们一起预约献血，以此来激励自己和他人献血。

“这让献血变得有趣，也更容易。当你和一群人一起去血液中心，在去血液中心的路上，你会感受到这种愉快的氛围，这会很有帮助，也会让那些可能因为害怕针头而不太愿意去的人更容易一些。”

生命之血始终欢迎来自不同背景的新献血者。

艾米丽·格兰兰（Emily Granland）建议你预约，但献血中心会尽量安排那些没有预约就来的人。 全国各地都有献血中心。

“澳大利亚有近80个永久性的Lifeblood献血中心，其中大部分位于城市。我们还有一个临时献血中心和流动献血点，它们会在偏远地区巡回，并在不同地点停留一到两周。这些流动献血点每年会访问超过365个地点。”

如果您想尝试献血，可以拨打13 14 95，或访问lifeblood.com.au或使用Donate Blood应用程序在线预约。

（点击音频收听详细报道）

