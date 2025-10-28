一、信托产品发行：8成新发行信托产品为证券投资信托

Wind数据显示，以产品成立日统计，9月信托产品发行1336只，发行量环比略下降6%。其中证券投资信托发行1081只，占比80.91%，环比上升6.65个百分点。其他投资信托发行225只，占比16.84%。贷款类信托发行20只，占比仅1.5%，环比下降4.42个百分点。证券投资信托发行数量明显高于其他品种。

但其他投资信托的发行规模更大，规模合计224.85亿元。而证券投资信托合计发行规模173.18亿元。

具体到信托公司，以对外经济贸易信托9月发行信托产品的数量最多，中粮信托、华信信托、平安信托等发行量也不低。其中对外经济贸易信托、中粮信托、平安信托以发行证券投资信托为主。

二、证券投资类产品表现：股票型信托前三季度平均回报达18.58%

上证指数在8月持续攀升突破3800点后，9月开启震荡模式，但部分板块比如科创、新能源等板块依然在9月继续上涨。前三季度股票型信托表现不错，前三季度平均回报达18.58%。受9月债市持续调整影响，债券型信托依然表现较弱，前三季度平均回报仅1.57%。15.64%的债券型信托前三季度出现亏损。

1、前三季度以宏观策略表现最佳，量化多头策略领涨股票策略

从不同策略信托前三季度表现来看，前三季度以宏观策略信托产品表现最佳，前三季度平均回报达24.18%。组合基金策略也取得不错表现，平均回报15.34%，其中FOF产品表现亮眼。股票策略以14.47%的平均回报排第三。

股票策略又可细分为股票多空、量化多头、主观股票多头等二级策略，其中以量化多头策略平均回报最高，前三季度平均回报为27.26%，量化多头策略信托产品收益表现居前的信托公司有国投泰康信托、财信信托、陆家嘴信托等。主观股票多头策略平均回报排第二，为13.66%。

债券策略则以债券增强策略和可转债策略回报相对较高，前三季度平均回报为4.27%、3.39%，纯债策略则平均回报相对较低。

具体产品来看，共有4只债券型信托今年前三季度回报已超过30%。

前三季度回报最高的债券型信托依然为“启航12号”，前三季度已实现39.98%的回报，大部分收益主要在三季度实现，7月4日净值突然大涨。“五矿信托添瑞宏观1号”前三季度回报排第二，为37.67%。“国民信托稳鑫97号”以35.41%排第三。

部分股票型信托抓住股市上涨的机会前三季度收益暴涨，有4只股票型信托前三季度回报已翻倍，华润信托发行、上海博颐投资管理有限公司担任投资顾问的3只股票型信托前三季度回报排前三，其中“博颐稳健1期”收益排第一，前三季度回报达203.77%。“博颐精选”、“博颐精选2期”分别排第二、第三。

2、信托公司：国民信托、吉林信托等公司债券型信托平均回报靠后

从信托公司发行的信托产品整体收益表现来看，债券型信托前三季度平均回报最高的是百瑞信托，平均回报达10.11%，百瑞信托有回报数据的债券型信托产品数量较少，不少产品缺净值数据。

兴业信托债券型信托前三季度平均回报达5.64%，排第二。其中有10只债券型信托前三季度回报超10%，占比17.86%。但也有41.07%的产品回报低于2%。

光大兴陇信托的债券型信托收益表现排第三，前三季度平均回报为4.68%。

而前三季度债券型信托平均回报排名相对靠后的信托公司则包括国民信托、吉林信托、中粮信托等。国民信托虽然有少量债券型信托前三季度收益表现亮眼，但不同产品表现分化比较明显，一些负收益产品拖累了整体表现。

股票型信托今年前三季度平均回报最高的是华润信托，主要是一些明星私募管理的阳光私募业绩突出。

财信信托股票型信托平均回报32.37排第二，以量化特色、指数增强型产品居多，跟一些知名的量化私募合作发行了阳光私募，合作方包括幻方量化、启林投资等。

中信信托平均回报26.45%排第三，跟不少私募有合作，包括高毅资产（创始人为邱国鹭）、星石投资、中欧瑞博、清和泉资本等知名私募，以及一些中小私募也有合作。“私转公”的朱雀基金也在中信信托的合作名单中。

信托公司的不少股票型信托与私募基金有合作，由私募基金担任投资顾问。若以投资顾问统计收益数据，则不少知名私募“战绩”不错。上海博颐投资管理有限公司、北京鼎萨投资有限公司前三季度平均回报依然居前。淡水泉(北京)投资管理有限公司排第三，相比前8月平均回报排名上升了六位。3家私募的前三季度平均回报均超60%。

前三季度股票型信托平均回报排名靠后的投资顾问有深圳博普科技有限公司、北京金百镕投资管理有限公司、上海朴石投资管理合伙企业(有限合伙)等。

三、9月信托行业重大事件一览

1、《信托公司管理办法》18年首次大修 聚焦主业重构业务范围

实施18年后，《信托公司管理办法》迎来首次修订。

为推动信托行业坚持信托本源，深化改革转型，有效防控风险，9月12日，国家金融监管总局修订发布《信托公司管理办法》（以下简称《办法》），自2026年1月1日起施行。

《办法》主要修订内容如下，一是聚焦主责主业，坚持信托本源。结合信托公司业务实践，突出信托主业，调整业务范围。二是坚持目标导向，强化公司治理。明确信托公司要深化党建与公司治理有机融合，发挥治理机制制衡作用。加强股东行为和关联交易管理。三是加强风险防控，规范重点业务环节。四是强化信托监管要求，明确风险处置机制。提高信托公司最低注册资本。强化信托公司资本和拨备管理。加强行为监管和穿透监管。落实分级分类监管要求。提升风险处置和市场退出的约束力和操作性。

2、今年以来18家信托公司核心高管发生变动

9月19日，国家金融监督管理总局官网披露了3则批复，涉及中信信托、平安信托、国投泰康信托3家信托机构的核心高管变动。具体来看，监管部门核准吕天贵中信信托董事、董事长的任职资格，核准王欣平安信托董事、董事长的任职资格，核准包恋群国投泰康信托总经理的任职资格。

年内信托公司高管变动频频，职位类型涵盖董事长、总经理（总裁）、副董事长、首席信息官、首席合规官、财务总监等。《证券日报》记者根据国家金融监督管理总局官网信息统计，截至9月21日，有18家信托公司的核心高管（董事长、总经理、总裁）发生变动。

3、中原信托获批增资至50亿元 数月前迎新总经理

9月河南金融监管局公布相关批复，同意河南投资集团有限公司(简称“河南投资集团”)对中原信托有限公司(简称“中原信托”)增资7.24亿元，其中3.19亿元计入注册资本，其余部分计入资本公积。增资完成后，中原信托注册资本正式变更为50亿元，同时批复同意此次增资引发的股权结构变更事宜。本次增资不改变中原信托股东数量，但控股股东河南投资集团持股比例进一步上升。

4、四川信托股权变更获批 蜀道集团成为控股股东

9月国家金融监督管理总局公布相关批复，同意四川信托有限公司（以下简称四川信托）变更96.8020%股权，其中，实控人为四川省国资委的蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）持有58.6278%股权，成为四川信托控股股东。

据悉，蜀道集团于2021年5月揭牌成立，目前总资产超过1.5万亿元，为四川省属国有企业首家“世界500强”并连续4年入围。

说明：

1、债券型信托以债券投资为主，债券资产+现金占基金资产比例下限大于等于80%或者在其合同或招募说明书中载明产品的类别为债券型。

股票型信托以股票投资为主，股票等权益类资产占基金资产比例下限大于等于80%或者在其合同或招募说明书中载明产品的类别为股票型。

2、为避免净值更新太滞后导致信托表现统计不准，统计截至9月30日表现的时候选取的是净值已更新至9月份的信托产品。数据提取日期为10月15日，10月15日后披露的净值数据可能未体现在本期报告。在统计机构某类产品表现时，为避免数据过少不具代表性，剔除了有相关数据的产品少于3只的机构。