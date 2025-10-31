南方财经21世纪经济报道记者郑青亭 上海报道

今年是中泰建交50周年暨“中泰友谊金色50年”。

近日，朱拉隆功大学中国研究中心主任陈安（Arm TUNGNIRUN）在上海接受21世纪经济报道记者专访时表示，期待中泰关系在下一个“黄金五十年”强劲发展。

长期以来，中泰两国地缘相近、人文相亲，是和睦相处、互利共赢的典范伙伴。中国已连续12年稳居泰国第一大贸易伙伴、第一大农产品出口市场、最主要外资来源国和旅游客源国。双方共建“一带一路”成果丰硕，互联互通领域不断取得新进展，数字经济、绿色发展、科技创新等领域合作方兴未艾。

10月22日，中国金融四十人研究院和开泰研究中心在上海联合发布《金融服务企业出海白皮书——中泰合作视角下的机遇与挑战》。报告显示，2020-2024年，中国累计在东盟的制造业绿地投资为659.1亿美元，其中有422.6亿美元为“新三样”绿地投资，占比达到64.1%。中国对东盟的“新三样”投资涵盖了光伏、新能源汽车和锂电池三个行业。其中，按投资金额看，新能源汽车主要集中在泰国、马来西亚和印度尼西亚；锂电池投资主要集中在印度尼西亚；光伏则集中在越南、泰国、马来西亚和柬埔寨。

谈及中泰两国企业合作的未来方向，陈安强调，核心在于从“融入”转向“共创”。这意味着泰国企业应从过去被动融入由中国投资驱动的供应链，转变为与中国伙伴主动共同创造价值、共同开拓市场和共同研发技术。他指出，绿色与数字技术、农业与食品产业、金融服务是三个最具潜力的“共创”领域，中国在技术与制造上的优势与泰国及东盟的市场深度结合，将催生大量共同主导的合作项目。

在新的全球经贸形势下，中泰合作正迎来新的机遇。陈安指出，充分利用《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）和中国-东盟自贸协定（3.0时代）等关键贸易工具，是释放两国及区域市场潜力的重要路径。这些框架将为中泰企业开拓更广阔的市场，深化在区域经济中的合作。

展望未来，陈安表示，泰国方面对中国企业主要有三大新期待：一是希望加强共同研发与技术分享，助力泰国本土研发生态系统建设；二是期待中国企业投资建立本地供应链，而非仅仅依赖进口，以提升投资的长期可持续性；三是希望与中国大型企业携手，共同开拓更大的东盟市场。

从融入到共创：中泰经济合作提质升级

21世纪：你提到，在新的经贸形势下，需要运用一些新的贸易工具。能否具体谈谈？

陈安：是的。当前地缘政治格局正在快速演变，中国与东南亚共同开拓这片广阔市场，是一条重要的发展路径。为此，我们必须充分用好并升级现有的合作工具。其中一个关键工具是《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），它为我们打开了覆盖东南亚乃至日韩等国的庞大市场。另一项是正在升级的中国-东盟自贸协定，这将为中国与东盟下一阶段的合作带来巨大机遇。借助这些自贸协定和合作框架，我们可以进一步拓展中国市场，深化与东盟及RCEP伙伴在区域经济框架下的协作，充分释放市场潜力。

21世纪：过去，泰国企业主要融入由中国投资驱动的供应链。你认为两国企业应如何从“融入”转向“共创”？在哪些领域可能看到中泰企业共同主导的项目？

陈安：“从融入到共创”这个提法很好。关键是要实现视角的转变——从被动融入供应链，转向主动共同创造价值、共同开拓市场、共同推动技术研发。具体来说，有三个重点合作领域：

第一是绿色与数字技术。中国在这方面具有显著的比较优势和竞争优势，不仅能提供技术支持，还能深入融入泰国供应链，与当地及东盟的大型企业合作，把握绿色与数字转型机遇，拓展泰国及东盟市场。

第二是农业与食品产业。泰国在农业和食品领域底蕴深厚，而中国能为其提供广阔的市场空间。同时，中国本土品牌也在快速发展，不少已进入泰国市场，双方合作潜力巨大。

第三是金融服务。金融服务需服务于实体经济。随着中国企业出海趋势加强，泰中金融机构可在多个领域开展合作，共同为企业提供服务，创造更多价值。

21世纪：大学或研究机构在推动这一转变中能发挥什么作用？

陈安：今天讨论的一个重点是中国企业“走出去”面临的挑战，其中之一就是如何赢得当地社区的信任。解决之道在于加强与当地大学、研究机构的合作，共同开展研发。这不仅有助于中国企业更好地本地化，适应本地需求和消费偏好，也能推动技术共享与人才培养。

特别是在当前，中国企业“走出去”的模式正从传统领域转向高科技领域，如太阳能电池、电动汽车电池等“新三样”。中国企业的核心优势在于技术，关键在于如何分享技术和研发成果。未来，与当地高校、研究机构共建研发项目、培养本土人才，将是中国企业实现长期布局的重要方向。

从短期成功向长期合作：中企如何深度融入

21世纪：在早期合作中，泰国以“市场准入”换取中国的“资本与技术”。下一阶段，泰国可能对中国企业有哪些新期待？比如从制造向研发、创新和价值链上游的转型？

陈安：我认为主要有三大期待：

第一是共同研发。期待中国企业在技术、专业知识方面加强共享，培养泰国人才，推动泰国研发生态系统的发展，助力本土科技产业进步。

第二是建立本地供应链。以汽车行业为例，日本在泰投资带动了本地零部件供应链的繁荣。而在当前中国电动汽车投资中，这一效应尚未充分显现。部分原因在于从中国采购成本更低，但这可能影响长期可持续性。因此，泰方期待中方更多投资于本地供应链，实现长期共赢。

第三是携手泰国大型企业，共同开拓更大的东盟市场。中国企业在制造和技术方面有优势，而本地企业更了解区域市场。期待中国企业不是单打独斗，而是与当地伙伴共创共进。

21世纪：泰国长期奉行大国平衡外交，这可能给在泰中企带来不确定性。泰国政府是否有措施保障中企经营的稳定性，支持其可持续本地化？

陈安：我想强调三点：第一，泰国保持中立立场实际上增强了稳定性，相比选边站队，这降低了地缘政治风险。第二，据我们在泰调研发现，即便政府更迭，各项政策仍保持连续和稳定。第三，许多贸易和投资政策已通过立法确认，如东部经济走廊（EEC）建设已被纳入法律框架，不会因领导人变动而改变。

21世纪：你曾提出，中企在泰成功关键在于“深度本地化”。如何在社会和文化层面树立“负责任合作伙伴”形象，赢得当地信任？

陈安：短期效益与长期效益需区分。为实现长期发展，本地化是关键。这包括与当地伙伴合作、雇佣本地员工、适应本地市场和消费者偏好。但最重要的是，企业要为当地社区带来实实在在的利益，成为被信赖的伙伴。

中国有句古话：“己所不欲，勿施于人。”我们要思考当地社区不希望什么。正如我们欢迎那些有利于本地发展、创造就业、保护环境的外资一样，所有企业都应避免那些可能引发疑虑的行为，如不雇佣本地员工、不建立本地供应链、不遵守环保法规等。这是所有外资都应遵循的原则。

21世纪：在当前复杂经济形势下，中泰企业合作如何从短期交易型关系，升级为基于生态系统的长期战略伙伴关系？