21世纪经济报道记者 杨坪

近日，21 世纪经济报道记者获悉，深交所组织上市公司赴德国举办“投资中国新机遇”—深市上市公司法兰克福路演交流会。

活动旨在向当地投资者宣介“十五五”时期中国经济高质量发展前景，面对面讲好深市上市公司科技发展故事，推动当地投资者更好理解中国资本市场发展机遇与投资价值，进一步助力服务中德产业投资合作。

据悉，今年以来，深交所在香港、新加坡、韩国、澳大利亚、德国等地和境内累计组织已开展11场境外路演及境外投资者走进上市公司活动，覆盖超50家次深市上市公司，向境外机构投资者多维度展示深市上市公司投资价值和中国经济高质量发展新机遇。

多家与会的投资机构表示，通过一系列的路演活动，深入了解了企业的经营情况和发展前景，切身感受到中国企业在全球化、数字化、高端化、绿色化的微观活力，成为重塑全球价值链的重要力量，将持续关注中国市场的投资机会，对中国资产的长期投资价值充满信心。

五家深市上市公司赴德展风采

据了解，此次参与法兰克福路演交流会的深市上市公司分别为阳光电源、潍柴动力、爱尔眼科、罗博特科、海亮股份，来自数字经济、高端制造、绿色低碳等新质生产力领域，并在德国或欧洲有本地化业务。

活动现场，路演公司围绕发展战略、产业合作、业绩亮点等，与德国知名资产管理公司、保险资金、投资银行等代表深入交流，获得广泛关注。

其中，阳光电源在欧盟“REPowerEU”能源自主战略的政策框架推动下，抓住德国市场绿色能源转型机遇，以慕尼黑子公司为核心提供高性能的光伏逆变器与储能系统及定制化的综合能源解决方案。

潍柴动力基于战略转型与结构调整目的，2012年战略重组德国凯傲集团，双方发挥协同效应，加快开拓中国叉车市场，凯傲集团营收规模从并购初40亿欧元增长至超百亿欧元，同时凯傲集团也为潍柴动力贡献了约40%的收入。

罗博特科把握AI时代机遇，2025年收购了在硅光电子、光电共封装等领域全球领先的德国公司ficonTEC，打破国内相关高端设备被海外垄断的现状，解决光子器件封装领域关键设备“卡脖子”问题，促进高集成度光子器件产业链自主可控。

与会投资者评价中德两国企业技术能力和庞大市场需求的有效协同，带来了广阔的投资机遇。

与此同时，全球产业链重构背景下，中国企业加速出海，实现出口市场多元化，出海模式多样化，境外业务收入持续增长。

如阳光电源在全球范围内实现深度本地化布局，产品及服务遍布全球100多个国家和地区。潍柴动力通过欧洲并购和泰国、印度投产布局海外业务，2024年境外业务收入超千亿元，占总营收比重过半，产品覆盖110个国家和地区。爱尔眼科出海近十年，医疗网络遍布全球三大洲，成为全球规模最大的眼科连锁医疗机构。罗博特科2025年完成对德国半导体龙头企业ficonTEC收购，客户覆盖英特尔、思科、英伟达等全球科技巨头。海亮股份2007年首次海外设厂，目前全球有23个生产基地，业务覆盖130多个国家和地区。

德国机构投资者普遍认为，中国企业正通过扎实的供应链多元化，有效提升经营韧性，开拓新的增长空间。

此外，深市上市公司愈加重视ESG实践，也得到德国中长期投资机构的价值认同。

据了解，本次路演公司ESG信披和评级量质齐升，多家公司将ESG嵌入战略决策和运营全流程，吸引了当地保险资金等中长期投资者的关注。

阳光电源开展可持续供应链管理，制定成熟规范的商业合作伙伴行为准则，其德国子公司本地化招聘超95%员工，获“最受欢迎雇主”“卓越职场”等认证。潍柴动力以“打造科技领先、绿色发展、世界一流的高端装备跨国集团”为战略愿景，构建“POWER”可持续发展战略体系，将ESG核心理念全面融入企业战略规划与经营。爱尔眼科MSCI ESG评级调升至A、跻身标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2025》榜单。

与会投资者表示，在中国绿色发展战略指引下，深市上市公司正成为ESG理念的践行者、引领者，其公司治理水平得到极大提升。

德国投资者强化投资中国信心

当前，中德合作正在从汽车、机械、化工等传统领域向人工智能、可再生能源等新兴领域拓展，多名与会德国机构代表表示，将进一步关注深市上市公司在德国产业合作前景及相关投资机遇。

协办本次活动的中金公司也谈到，随着全球资金再平衡持续推进，德国机构投资者对中国市场的关注度显著提升。德国资金对中国市场的兴趣已不再局限于价格与成本优势，而是更多转向技术创新与供应链协同。本次路演与会企业涵盖新能源、高端制造及医疗领域等细分龙头，与德国“工业4.0”和ESG投资理念高度契合，是德国投资者所重点关注的中国新质生产力代表。

协办本次活动的中国银行法兰克福分行也指出，此次活动的成功举办表明中德资本对接和产业对接存在广阔需求，整体看，当地投资者对中国资产的长期投资价值的信心正在加强，对中德产业投资合作前景保持乐观。

深交所相关方负责人表示，下一步，将在中国证监会领导下，稳步扩大高水平制度型对外开放，持续提升深市上市公司与境外投资者对接服务质效，进一步便利跨境投融资活动，助力畅通国内国际双循环。