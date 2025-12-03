21世纪经济报道记者 陶力 上海报道

“客观说，打造盒马商品力最强的还是创业初期的上海采购团队，但这些外区的负责人有传统零售很强的管理模式和经验。”12月2日，一名曾接近李卫平的业内人士对21世纪经济报道记者评价，离开盒马的人各自在新的舞台发光，恰恰说明零售赛道还有很多机会。

就在三天前，大润发母公司高鑫零售（06808.HK）宣布，自12月1日起，李卫平担任高鑫零售执行董事兼首席执行官，沈辉因家庭事务原因辞任高鑫零售执行董事、首席执行官职务。

可以看出，处于关键转折点的高鑫零售对她寄予厚望。公告中称，李卫平的专业背景与集团的三年战略高度契合。公司期待李卫平推动三年战略全面落地，深耕商品和供应链建设，强化商品差异化与供应链效率，推进门店调改与多业态布局，加速线上业务增长。

转型关键

从履历来看，李卫平也算是零售行业老兵。她从2018年9月至今年11月任职于盒马，历任盒马华北北京大区总经理、盒马鲜生业态首席执行官以及盒马首席商品官。

今年9月，盒马宣布进行新一轮组织架构调整：现任CEO严筱磊将兼任首席商品官（CMO），全面负责商品研发、选品策略及供应链体系的统筹管理，李卫平也调任至CEO办公室。在此之前，她曾先后担任华润超级市场有限公司采购经理及高级经理，乐天超市有限公司的法定代表人及乐天华北区总经理。

根据高鑫零售与李卫平签订的三年服务协议，她作为首席执行官的固定年薪为336万元，且有权享有年度管理层花红，具体金额由公司薪酬委员会及董事会根据经营业绩及个人表现决定。

今年年初，阿里巴巴以约131.38亿港元出售所持高鑫零售78.7％的股权，最终由德弘资本拿下了高鑫零售控股权。

眼下，正是新旧交替的关键转型期，李卫平能否扭转其业绩颓势？最新财报显示，高鑫零售公司2026财年（截至2025年9月30日的6个月）上半年营收同比下降12.1％至305.02亿元，公司权益股东应占亏损1.23亿元，去年同期溢利2.06亿元。

与盒马、永辉等线下业态相比，大润发希望能走出自己的一条路。今年以来，高鑫零售启动了一系列大刀阔斧的调整，如管理层更迭，营运大区进行精简收缩等等举措。2025财年，高鑫零售同比扭亏为盈，全年实现净利润3.86亿元。

对于已经退出的阿里巴巴来说，投资高鑫零售实质并不是一个亏本买卖。眼下砸重金投入的淘宝闪购，其前身就是淘鲜达。有大润发内部人士透露，“淘鲜达在刚开始起来的那一两年，80%订单来自大润发，我们是他主力。其实很多线下零售，在运营门店时积累了非常多的经验，也持续在向线上输出。”

目前，大润发全国已经有大概十家左右大型超市完成调改。围绕零售业的核心，如何将商品力、价格力做出最优解，是李卫平管理团队面临的课题。

加速革新

线下零售的一片硝烟中，高鑫零售仍在加速跑马圈地。

在财报中，高鑫零售指出，深化门店调改是集团重要发展方向。将加速推进门店调改，本财年计划完成逾30家门店的整店调改或区域调改，预计下财年之前完成逾200家门店调改。

有零售行业人士在接受21世纪经济报道记者采访时认为，眼下的零售行业已经没有线上线下明确区分，大润发线上业务在营收占比已经在30%以上。但是，线下卖场和线上相比，有很多独特的优势。“不需要刻意去砍掉很多东西，把它做小，去迎合另外一种业态的折扣店。零售卖场需要把自己原有的优势做得更好。”

截至2025年9月30日，高鑫零售旗下共有462家大卖场、32家中型超市以及7家M会员店，其中约65%为租赁门店，35%为自有物业门店。

在转型过程中，最大的困难，还是思维方式的转变。高鑫零售的每一次股权变化，也折射出公司治理模式的变化。而大力反腐也是德弘资本加强公司治理的重要举措。根据上观新闻报道，日前，上海市公安局静安分局成功侦破一起大型连锁超市高管受贿案，该超市华东营运部负责人管某在任职期间，多次向合作供应商索取巨额“借款”，其中已查实的涉案金额达700余万元。目前，管某等3名犯罪嫌疑人已被静安区人民检察院依法批准逮捕。实际上，管某正是大润发资深高管管明武，曾任上海区总经理、全国营运长等职，直接掌管505家门店的供应链与区域运营。

除了加强内部治理以外，加大自有品牌占比也是大润发的重要目标。当前，大润发自有品牌销售占比比例仍然偏低，李卫平在担任盒马CMO期间，曾主导推进了盒马自有品牌体系建设、优化产地直采网络，并推动季节性爆款商品的创新开发，为平台商品结构升级奠定了基础。

随着即时零售行业步入存量深耕阶段，增长重心已从规模扩张转向盈利质量优化，商品与供应链能力成为最核心的竞争力，无论盒马、山姆还是奥乐齐、大润发，都必须要突破这一命题。李卫平在盒马的经验成否复制过来？还是一个未知数。