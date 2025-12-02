21世纪经济报道记者 曹媛 深圳报道

在监管创新与资本赋能驱动下，中国并购市场正步入新阶段。

“伴随资本市场制度机制建立健全，并购重组生态已经走向成熟阶段。”某股份制银行投资银行部相关负责人告诉记者。

2024年新“国九条”、“科创板八条”、“并购六条”等相继出台激活并购重组市场。截至2025年8月31日，A股上市公司首次披露的重大并购重组交易达163起，同比增长117.30%。

今年8月《商业银行并购贷款管理办法（征求意见稿）》出台，在银行业竞争格局迭代、息差收窄压力凸显的背景下，商业银行投行业务如何突破传统边界，在资本市场浪潮中找到“新坐标”？银行并购金融又扮演哪些“新角色”？

近日，平安银行总行投资银行部总经理宋卓接受21世纪经济报道记者采访，围绕近两年中国并购市场的制度性变革、私募股权并购新趋势、银行并购金融“新角色”、境外资本投资中国格局的演变等议题展开解读。

并购重组正从简单规模扩张转向价值创造

21世纪经济报道：近年来国内并购市场整体表现如何？政策对市场的推动作用主要体现在哪些方面？

宋卓：2024年新“国九条”、“科创板八条”、“并购六条”等一系列政策组合拳激活了并购重组市场。监管层通过明确重组政策、提高监管包容度、提升重组市场交易效率等举措，推动并购重组回归产业逻辑本源。

自2024年9月24日证监会发布“并购六条”以来，国内并购市场活跃度显著提升：国内并购市场在经历连续五年的交易金额下降后，于2024年4季度迎来政策驱动的回暖。

新规实施近一年来（截至2025年8月31日），A股上市公司首次披露的重大并购重组交易达163起，同比增长117.30%；合计交易金额达4724.48亿元，同比增长172.90%。

从近期并购重组案例来看，并购重组方案更加成熟、标的质量更加优质、产业协同更加突出的特征凸显，尤其是新质生产力成为上市公司重点布局的方向。

21世纪经济报道：近年来，中国并购市场的发展逻辑是否发生了转变？具体有哪些体现？

宋卓：中国并购市场的发展历程相对较短，但演进迅速、阶段特征鲜明。在相当长的时期内，国内市场中的并购重组活动呈现典型的“二元分化”格局：

一方面，央国企多以国企改革和规模扩张为导向开展并购交易，注重资源整合与规模效应；另一方面，民营企业则更多致力于以“估值套利”“题材炒作”和“业绩对赌”为驱动的外延式扩张，追求短期资本回报与二级市场预期管理。

2017年，A股市场出现大规模上市公司“商誉减值”暴雷事件，一举揭穿了部分并购重组交易估值虚高、业绩注水的泡沫，也彻底打破了其作为市值管理工具的幻象。

该转折促使市场参与各方重新审视并购的逻辑与价值，推动并购市场从野蛮生长走向理性回归。并购重组，不应是简单的资本腾挪或规模堆砌，而是产业深度、技术高度、生态广度的综合较量。

近年来，并购市场环境发生深刻变化，愈发注重市场化运作与商业逻辑的深度融合。央国企基于国企改革、产业升级、市值管理及资产盘活需求沿产业链边界主动推动重组整合，优化产业链创新链的资源配置。在日益激烈的市场竞争下，并购重组也为民营企业开辟了快速扩张和转型升级的渠道，助力企业获取技术、人才、市场渠道等关键资源，突破发展瓶颈。

政策红利下的银行并购金融“新角色”

21世纪经济报道：今年8月，国家金融监督管理总局发布《商业银行并购贷款管理办法（征求意见稿）》（简称‘征求意见稿’），这是10年来监管机构首次对商业银行并购贷款监管规则进行修订。作为并购资金提供方，你能谈谈商业银行对本次制度修订的看法吗？

宋卓：本次征求意见稿拓宽并购贷款适用范围，在控制型并购交易基础上，进一步允许并购贷款支持取得股权比例不低于20%的参股型并购交易。进一步提高并购贷款占并购交易价款比例上限，针对控制型并购贷款的融资比例由60%提升至70%，期限最长由7年提升至10年。

现实中不管是为优化产业布局开展的兼并重组，还是为升级产业结构开展的产业投资，大量的收购是以参股方式完成的。在过往实操中，银行无法有效支持参股型战略投资，这势必影响并购交易市场的资金供给能力。本次征求意见稿首次将参股型并购纳入支持范围，可以更好满足产业链协同与创新整合需求。

21世纪经济报道：并购金融是平安银行的对公特色业务之一，能否结合目前政策趋势和行业现状讲讲贵行的打法和规划？

宋卓：平安银行自2020年起着力于将并购金融打造成为平安银行对公业务名片之一。六年间，全行并购贷款复合增长率近30%呈现高速增长态势，并购贷款余额在对公贷款余额占比较高。

近年来平安银行致力于并购业务体系化发展与建设，已在三方面构筑优势：

第一，服务国资提质转型：平安银行并购金融聚焦支持国企改革、国有资产盘活、强链补链、科创兴国、绿色金融等重点战略领域，近3年累计向国资国企客群投放并购贷款近1000亿元，支持央国企并购重组交易规模达2000亿元，已初步形成平安服务国资特色化“融资+融智”服务品牌。

第二，PE产业类并购：我们依托平安集团综合金融优势服务PE客群并购需求，推动国内产业资本与国际金融资本接轨，助力市场资源向新质生产力方向聚集。2024年，平安银行与平安人寿通过“股”“债”联动方式落地国内最大、全球第五的独立工业气体生产商盈德气体收购项目。独家落地康桥资本收购神经系统类原研药并购融资，助力康桥资本在中国打造综合性中枢神经系统生物制药平台。

第三，服务上市公司产业升级：平安银行基于产业及重点行业视角，近年来重点支持上市公司产业转型升级、突破“卡脖子”关键技术、响应“一带一路”倡议“走出去”跨境并购等战略方向，累计提供并购相关融资超1000亿元，服务并购交易规模逾3000亿元，构建“方案设计+资金支持+产业赋能”的上市公司并购服务模式，实现产业与金融的健康循环。

外资转向更深层次的产业整合与战略合作

21世纪经济报道：你是怎么看待PE来华进行并购交易的？他们是否扮演着“门口的野蛮人”的角色？

宋卓：对于PE机构的作用，目前存在认知误区，部分观点认为PE机构“非实体经济、短期投机”。从国外经验来看，PE机构所主导并购交易已成为产业整合重要推手，PE机构在资本市场中具有显著的价值发现与价值创造功能。

PE机构通过专业的项目筛选和估值能力，发掘独特的交易机会和被低估的优质资产，让资金流向优质被投企业。除此之外，PE机构投入大量资源对企业进行根本性的改造和赋能，从战略重构、运营提升、公司治理优化以及资本支持等多维度全面介入，帮助企业突破增长瓶颈，实现内在价值提升，最终在合适的实际退出以获得超额回报。PE机构“低买高卖”的背后，是企业质效和盈利能力的提升，整个行业都会受益。

PE机构真金白银投入资金为项目所在地带来了税收，为地方带来GDP增长，也拉动了就业率提升，例如，新桥资本收购深圳发展银行后推动改革，再转让给中国平安，实现了银行治理与绩效的提升；盈德气体从最初的困境企业，成长为亚洲领先的工业气体企业，过程中PE机构的作用同样也不可忽视；凯雷与中信资本收购麦当劳实施本地化经营理念推动麦当劳实现从2500家门店到4500+门店的飞跃；安宏资本收购金可儿中国并推动其与舒达中国战略合并，在企业价值得到显著提升成为市场头部企业。

PE主导并购交易离不开银行信贷资源支持，商业银行通过提供并购融资促使交易完成进而支持标的企业发展。

中国PE行业虽发展时间较短，但近年来已涌现出一批成功案例，随着国内产业结构持续优化升级以及资本市场改革深化，PE主导并购交易市场正迎来前所未有的机遇。大量传统企业存在整合重组、技术升级的需求，为PE机构提供了丰富的并购标的和价值挖掘空间。PE并购市场有望在资产定价、投后管理、并购整合等方面逐步形成成熟的市场机制，成为推动企业创新成长和经济高质量发展的重要力量。

21世纪经济报道：从近期发生的并购案例来看，参与投资中国的境外资本跟前几年比较有哪些大的变化和趋势？

宋卓：全球并购市场正经历深刻变革，越来越多的非美国资本参与到投资中国的行列。近年来，中东和欧洲资本在中国并购重组交易中展现出独特的战略视野。外资对华投资正逐步从单纯的财务投资，转向更深层次的产业整合与战略合作。通过资本纽带，中国与全球市场的联系愈发紧密，共同推动全球产业链格局的重塑与演进。

在中美博弈加剧背景下，中东资本通过加注中国市场，构建多元投资版图。重仓中国、投资中国，已成为近年来中东主权财富基金共识。中东资本正积极布局中国与其自身经济转型战略高度契合的领域，如新能源、数字基础设施、生物医药等。从大连万达的世纪交易到生物医药的密集布局，以及中芯国际的产业联姻，中东资本深度参与中国产业链，并推动中国先进制造与技术反向输出至中东。近期披露完成的阿联酋主权基金穆巴达拉收购路凯（Loscam）与中信资本并列共同最大股东也展现出主权财富基金与中资PE之间跨境资本协同趋势。

欧洲资本正通过产业协同与技术合作，深度参与中国创新生态构建。在中欧产业互补背景下，欧洲私募基金与产业资本正加速布局中国高科技、高端制造和绿色转型领域。从人工智能到新能源电池，从智能汽车到生物医药，欧洲资本敏锐捕捉中国在技术创新与产业升级过程中所释放的市场机遇。

赛诺菲、博世、巴斯夫等工业巨头，以及拥有百年传承的欧洲家族办公室，通过与中国本土GP合作设立专项基金、共建研发平台等方式，将中国创新技术反向整合至全球产业链。以阿斯利康12亿美元并购亘喜生物为标志，欧洲产业资本不仅通过基金形式（如阿斯利康与中金合作设立的医疗基金）投资细胞治疗、基因检测、肿瘤介入等前沿领域，更开创了跨国MNC完整并购中国生物制药企业的先河。这种以战略协同为核心的投资逻辑，在强化欧洲企业自身全球竞争优势的同时，也为中国创新企业提供了走向国际的重要跳板。

对中国企业而言，欧洲产业资本的技术赋能与中东主权财富基金的资金支持，正形成互补性战略价值。欧洲CVC带来的不仅是资本，更是跨国企业的技术标准、全球供应链资源和国际市场渠道；而中东资本则通过为大型并购交易提供规模化资金支持与地缘经济合作机遇。二者共同推动中国企业融入全球创新网络与产业链格局。

当前中国正处于产业升级关键阶段，需要更多产业资本以及国际长期资本参与，以促进技术转化、生态构建与市场拓展。跨国资本与中国创新的深度融合，正成为推动中国经济高质量发展的重要引擎，也是全球产业链重构背景下互利共赢的战略选择。