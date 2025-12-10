21世纪经济报道记者 郭聪聪

12月9日，中国投资有限责任公司（下称“中投公司”） 正式发布经董事会批准的《2024年度年报》，全面披露了公司截至 2024 年底的财务状况、经营业绩、境外投资布局及境内股权管理等核心信息。

年报数据显示，截至2024年末，中投公司总资产达1.57万亿美元、净资产1.37万亿美元。十年对外投资年化净收益率达6.92%，较上年提升35个基点，超十年业绩目标61个基点。中央汇金受托管理的国有金融资本达6.87万亿元人民币，较年初增长6.44%。

2024年是中投公司承前启后的关键一年。年报披露，公司已按照治理程序顺利完成了主要管理人员交接。董事长张青松在致辞中表示，新任领导班子将继续带领广大员工，守正创新履行职责使命，积极稳妥应对形势变化，稳中求进推动改革发展。

业绩稳健增长 穿越周期彰显投资实力

2007年9月，中国投资有限责任公司正式成立。其初始资金来源于财政部发行的1.55万亿元特别国债，用于向中国人民银行购汇2000亿美元作为注册资本。中投公司的主要使命是实现国家外汇资金的多元化投资，因而也被认定为中国的主权财富基金。

中投公司年报披露，截至2024年12月31日，公司总资产达1.57万亿美元，净资产达1.37万亿美元。自公司2007年成立以来，累计年化净收益率亦保持在6.39%的稳健水平。这一成绩的取得，正值全球经历高利率、高通胀、高波动与地缘政治变局交织的考验，凸显了中投公司作为长期机构投资者的战略耐心与资产配置能力。

“2024年是中投公司承前启后、实施战略规划的重要一年。”中投公司董事长张青松在年报致辞中表示，“面对不确定性加剧的外部环境和机遇挑战并存的市场形势，中投公司始终坚持党中央对金融工作的集中统一领导，认真贯彻党中央、国务院决策部署，积极融入国家发展大局。公司稳步推进战略规划实施，着力提升统筹发展和安全的能力，不断优化资产配置和投资布局，认真履行国有金 融资本受托管理职责，经营发展取得新进展。”

截至2024年末，中投公司十年对外投资年化净收益率达6.92%，较上一年度的6.57%提升35个基点，超出十年业绩目标约61个基点，延续了长期稳健的收益表现。

作为长期机构投资者，中投公司的投资绩效考核周期被董事会设定为10年，以滚动年化回报率作为核心评估指标。

这一设定与其主权财富基金的性质高度契合，有效引导管理层聚焦跨越经济周期的价值创造，而非追求短期收益波动，这也是公司能够在市场波动中保持稳健表现的重要原因之一。

多元资产配置 另类资产成核心支柱

年报表示，2024年，全球宏观经济面临高利率、高通胀、高波动环境，宏观范式的转换影响不断深化，地缘政治加速变局，金融市场持续震荡，不同经济体之间发展分化加剧，对外投资活动变数和挑战明显增多。

与此同时，新一轮科技革命和产业变革加速演进，数字化、绿色化、智能化发展方兴未艾，为全球增长注入新动能，也为投资者带来新机遇。

面对过去一年的市场挑战，中投公司在境外投资方面上坚持“长期投资、分散投资、财务投资和可持续投资”的理念，持续推进投资管理的专业化与精细化。

年报披露，中投公司的境外投资组合主要涵盖公开市场股票、固定收益、另类资产以及现金产品等类别，整体呈现多元化和以另类资产为主导的鲜明特征。

境外投资组合分布及比例（截至2024年12月31日） 图示来源：中投公司年报

年报显示，截至 2024 年底，另类资产在境外投资组合中的占比最高，达到48.49%，占据总投资组合的近半壁江山。这类资产包括对冲基金、泛行业私募股权、私募信用、房地产、基础设施及资源商品等。

公开市场股票占比 34.65%，是组合流动性和增长潜力的重要来源。2024年，中投公司在公开市场股票投资中强化业绩导向，优化调整相关策略规模，加大自营投资力度，同时加强前瞻性研判，积极把握主题投资机遇，聚焦重点区域和领域优化策略结构。

境外投资组合公开市场股票行业类型分布（截至2024年12月31日） 图示来源：中投公司年报

从行业分布来看，信息科技板块以25.85%的占比居于首位，充分反映出公司对科技创新趋势的前瞻把握；金融板块（16.41%）与可选消费板块（11.85%）分列二、三位；医疗卫生（9.88%）、工业（9.72%）、通讯服务（9.26%）等板块也保持着靠前排名，行业布局均衡且贴合全球经济发展趋势。

固定收益类资产占比15.53%，继续发挥着组合“稳定器”的作用，为投资组合提供了稳定的利息收入和风险缓冲。现金产品及其他资产占比仅1.33%，主要包括现金、隔夜存款、短久期美国国债等，保持了适度的流动性以应对不时之需。

这种多元化的资产配置结构，既保证了投资组合的增长潜力，又有效分散了市场风险，是中投公司能够穿越周期实现长期稳健回报的关键保障。

深耕可持续投资 打造 “中投特色” 发展之路

近年来，可持续投资已成为全球金融市场的重要趋势，中投公司始终高度重视并高质量推进相关工作，从 2020年发布《可持续投资政策》构建顶层设计，到如今形成体系完善、布局广泛、影响力提升的发展格局，五年来走出了一条具有 “中投特色” 的可持续投资发展之路。

在政策体系建设方面，中投公司不断完善可持续投资制度框架，先后发布《可持续投资政策》《关于践行双碳目标及可持续投资行动的意见》，对可持续工作做出整体部署。2025 年，公司进一步设立双碳及可持续投资委员会与办公室，进一步增强相关工作系统性、整体性、协同性。。

在投资布局和规模方面，中投公司持续加大可持续投资力度，创新投资策略，通过宽基领域投资保持对可持续主题发展的敏锐视角，前瞻性布局潜力较大的细分领域。投资过程中，公司坚持积极与被动投资齐 头并进，二级与一级市场协同发力，委托与自营投资双管齐下。

2024年，中投公司的可持续投资工作稳中有进，取得了多项实质性进展。

在具体投资实践中，公开市场和非公开市场协同发力。公开市场方面，中投公司择机增资气候改善指数，积极购买绿色主权债券，参与碳排放期货投资，同时加强可持续子策略的动态调整，持续扩展可持续管理人备选库。非公开市场方面，公司新设能源转型子策略，成功完成首个气候变化主题私募基金跟投项目；依托自身资源平台优势，积极带动中资企业；与管理人定制化设计相关投资基金，布局可持续领域优质资产。

随着可持续投资工作的不断深入，中投公司的国际影响力也持续提升。在国际研究机构关于主权财富基金和养老金治理能力的评估中，中投公司得分不断上升，已达到全球一流水平。

年报表示，“下一步，公司将继续践行“双碳”目标和可持续投资理念，力争低碳经营管理取得新进展，更好树立全球 负责任投资者形象。 ”

强化境内股权管理 中央汇金履职尽责

除境外投资业务外，境内股权管理也是中投公司的重要业务板块，由其全资子公司中央汇金具体负责。年报披露，截至2024年底，中央汇金受托管理的国有金融资本达6.87万亿元人民币，较年初增长6.44%。

中央汇金是依据《中华人民共和国公司法》设立的国有独资公司，根据国务院授权，对国有重点金融企业进行股权投资，以出资额为限代表国家依法行使出资人权利和履行出资人义务，核心目标是实现国有金融资产的保值增值。

年报显示，截至2024年末，中央汇金直接持有 19 家控参股机构股权，涵盖银行、证券公司、保险公司及综合性金融机构等多个领域。中央汇金通过专业的股权管理和公司治理参与，有效保障了国有金融资产的安全与增值，为我国金融体系的稳定运行提供了重要支撑。

与此同时，2025年以来，中国长城资产管理股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国农业再保险股份有限公司等多家机构的股权关系陆续划转至中央汇金。这一股权调整顺应了党和国家机构改革方案有关要求，进一步优化了国有金融资产的管理架构，有助于整合资源、提升管理效率，更好地发挥国有金融资本在服务国家战略、支持实体经济发展中的重要作用。