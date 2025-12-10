21世纪经济报道记者 唐唯珂 报道

停牌五日，资本市场目光聚焦于这家有着32年历史的老牌中药企业。

12月8日晚间，太龙药业披露控制权变更预案，江西国资背景的江药控股将通过"协议转让+定向增发"的组合方式，斥资超10亿元入主，公司实际控制人将由郑州高新区管委会变更为江西省国资委。

这一跨界资本运作，不仅是地方国资布局医药产业的又一案例，更折射出传统中药企业在行业政策变革与市场竞争加剧背景下的转型焦虑。数据显示，2025年前三季度太龙药业营收、净利双双下滑，核心业务承压明显，此次引入国资战略股东，能否成为其突破发展瓶颈的关键变量，引发市场广泛关注。

华南某一级行业投资人向21世纪经济报道记者表示，地方国企买地方国企的上市公司壳，也是比较特别的案例。

江西国资10亿入主

这场控制权变更的资本棋局，经过了精密的制度设计。根据公告，本次交易由三部分构成，形成了"股份转让+一致行动+定增巩固"的完整闭环。

首先是协议转让环节，太龙药业控股股东泰容产投、持股5%以上股东众生实业与江药控股签署股份转让协议，泰容产投将其持有的5010万股公司股份（占当前总股本8.73%）以11.043元/股的价格转让给江药控股，总价款达5.53亿元，转让分两次完成。

为确保控制权平稳过渡，泰容产投与江药控股同步签署《一致行动协议》。在第一次股份交割完成后至定增股份登记前的过渡期内，泰容产投将在公司重大决策中与江药控股保持一致行动，按后者意见决策，这使得江药控股在过渡期内即可控制公司14.37%的股份，提前确立控制地位。

作为巩固控制权的关键一步，太龙药业拟向江药控股定向增发不超过7460.5万股股票，发行价格为6.09元/股，募集资金总额不超过4.54亿元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还有息负债。

一揽子交易完成后，江药控股将直接持有太龙药业1.25亿股股份，占发行后总股本的19.23%，成为公司控股股东。值得注意的是，此次接盘方江药控股背景深厚，其母公司江药集团是江西省医药领域龙头企业，更是国内院外医药流通的头部玩家，成立于2025年5月的江药控股虽尚未开展实际经营，却承载着江西国资整合医药产业资源的战略使命。

对于此次股权转让的动因，公告虽未详细披露，但从股东层面看，原控股股东泰容产投已有50%的股份处于质押状态，第二大股东众生实业的全部5000万股股份因金融借款合同纠纷处于轮候冻结及司法标记状态，涉及债权额及执行费用超3.2亿元。在股东财务压力与公司业绩承压的双重背景下，引入实力雄厚的国资股东成为多方共赢的选择。

业绩困局凸显

江西国资的入主，恰逢太龙药业经营发展的关键十字路口。这家1999年登陆上交所的老牌药企，近年来业绩波动明显，2025年更是陷入营收净利双降的困境。

财务数据显示，2025年前三季度，太龙药业实现营业收入11.87亿元，同比下降11.47%；归母净利润2532.55万元，同比下降12.36%；基本每股收益0.0458元。事实上，业绩下滑的趋势早在2024年就已显现，当年公司营收19.41亿元，同比下降6.21%，尽管归母净利润实现5052.53万元，同比增长16%，但未能扭转营收下滑态势。

进入2025年，业绩压力进一步加大。一季度公司归母净利润仅153.06万元，同比大幅下滑92.80%，创近年同期新低。分业务板块来看，四大核心业务中有三大板块出现营收下滑，成为拖累整体业绩的主要因素。

作为毛利率最高的核心业务，药品制剂板块表现尤为疲软。2025年前三季度，该板块实现营业收入2.27亿元，同比大幅下滑37.73%，毛利率也同比下降5.74个百分点至42.39%。该板块的下滑直接影响公司整体盈利水平，其主要产品双黄连口服液、丹参口服液均已纳入全国中成药集采，由于各省份执标进度不一，销售覆盖尚未全面铺开，"以价换量"的预期效果未能充分显现。

占营收比重最高的中药饮片业务同样面临压力。前三季度该板块实现营收6.11亿元，占公司总营收的51.63%，但同比仍下滑8.75%，尽管毛利率同比微增3.86个百分点至17.22%，但整体盈利能力依然薄弱。仅有药品药材流通业务实现营收与毛利率同比双增长，成为业绩亮点。

药品研发服务业务则呈现增收不增利的态势。该业务由子公司北京新领先主导，2024年合同签订量同比增长11%，新增多项注册申报及批件，但2025年前三季度营收仍出现下滑。回溯历史业绩，2022年该板块曾因成本费用激增导致公司归母净利润同比骤降1303.26%，亏损7220万元，成为业绩波动的重要变量。

对于业绩下滑的原因，太龙药业在财报中明确指出，除了集采执标进度不及预期外，零售端药店整合、医保支付改革带来的市场环境变化，以及部分产品价格下降、生产不均衡导致单位成本上升等因素，共同构成了业绩增长的多重压力。而从行业背景来看，2025年上半年中成药工业营收和利润分别下滑5.9%和4.1%，中药饮片工业下降3.1%和21.5%，整个中药行业正经历深度调整期。

在业绩承压的同时，公司现金流状况也值得关注。2025年前三季度，太龙药业经营活动现金流净额为-8898.90万元，尽管同比有所改善，但仍处于净流出状态，截至三季度末公司资产合计37.38亿元，负债合计20.89亿元，资产负债率达55.88%，高于行业平均水平。

面对业绩困局，太龙药业并非无动于衷。公司在2025年经营计划中明确提出"做强制剂、做优饮片、做精研发、拓展中药+"的经营思路，通过优化生产工艺、加强成本管控、深化渠道合作、推进产品研发等措施寻求突破。但在行业竞争加剧与政策变革深化的背景下，单靠内生增长已难以快速扭转局面，引入外部战略资源成为必然选择。

从产业协同角度看，江西国资的入主有望为太龙药业带来多重赋能。江药集团作为控股股东，在医药流通领域积累了深厚的渠道资源，其构建的全国县乡市场院外医药流通平台，覆盖单体药店、中小连锁及诊所等终端网络，与太龙药业的中药制剂、饮片产品形成天然的渠道互补。

公告明确表示，江药集团有意愿为太龙药业提供全方位协同支持，包括产业链布局优化、市场渠道拓展、研发资源整合等方面。对于深陷渠道困境的太龙药业而言，借助江药集团的院外渠道网络，有望加速集采产品的市场渗透，缓解"以价换量"不及预期的压力，同时提升非集采产品的市场覆盖度。

研发层面的协同同样值得期待。太龙药业子公司北京新领先在CRO领域具备较强的技术实力，而江药集团依托江西国资的资源优势，在医药研发、政策对接等方面拥有独特优势。双方有望在新药研发、仿制药一致性评价、中药创新药申报等方面形成合力，提升公司研发转化效率，培育新的利润增长点。

政策资源方面，江西省将医药产业列为战略性新兴产业，且拥有"樟帮""建昌帮"两大传统中药炮制流派，中药产业基础雄厚。太龙药业作为跨区域入驻的中药企业，有望借助江西当地的产业政策支持，在产能扩张、技术升级、产业链整合等方面获得更多助力，进一步夯实中药制造主业。

财务层面，此次定增募集的4.54亿元资金将全部用于补充流动资金及偿还有息负债，这将有效改善公司现金流状况，降低财务费用，为生产经营和研发投入提供充足资金支持。在国资背景的加持下，公司后续融资成本有望进一步降低，融资渠道也将更加多元化。

不过，产业协同的落地仍需时间检验。不同企业间的文化融合、管理模式衔接、业务资源整合等均可能面临挑战。对于江药控股而言，如何在保持太龙药业经营独立性的同时，充分发挥国资股东的资源优势，实现1+1>2的协同效应，将是其入主后的核心课题。

国资成中药企业纾困重要力量

太龙药业易主江西国资，并非孤立的资本事件，而是近年来中药行业发展趋势的缩影。在行业转型调整期，地方国资频频出手布局医药产业，成为传统药企纾困解难、转型升级的重要资本力量。

随着医保支付改革深化、集采常态化推进，中药企业面临着价格下行、成本上升、研发投入不足等多重压力，尤其是中小型传统药企，在资金、渠道、研发等方面的短板日益凸显。而地方国资凭借资金实力雄厚、政策资源丰富、产业链整合能力强等优势，成为这类企业的理想合作对象。

从江西国资的布局逻辑来看，此次入主太龙药业不仅是单一企业的投资行为，更承载着区域医药产业整合的战略意图。江药集团通过控股太龙药业，可快速获取中药制造、研发服务等核心资产，与自身的医药流通业务形成产业链闭环，进一步巩固其在全国院外医药市场的竞争优势，同时助力江西省打造医药产业集群。

对于中药行业而言，国资的介入正在重塑产业格局。一方面，国资资本的注入为传统药企提供了宝贵的资金支持，帮助企业缓解财务压力，加大研发投入；另一方面，国资带来的渠道资源、政策支持等，有助于企业突破发展瓶颈，加速转型升级。在国资的推动下，中药行业有望加速优胜劣汰，资源将进一步向优势企业集中。

值得注意的是，国资入主并非"一劳永逸"。此前部分国资控股的医药企业，因经营管理不善、协同效应未达预期等原因，业绩未能得到有效改善。因此，对于太龙药业而言，江西国资的入主只是破局的第一步，后续还需要在公司治理优化、业务结构调整、市场渠道拓展、研发创新升级等方面持续发力，才能真正实现高质量发展。