近期，背靠“宇宙行”的工银安盛人寿因违规经营被罚超百万，再度闯入公众视野。

工银安盛人寿自2024年净利高增终结了前两年业绩颓势后，2025年前3季度延续业绩增长局面。然经会计准则切换修饰后的亮眼成绩单背后并非表面光鲜。综合评级连降三级，偿付能力极速下降，现金流承压，高管缺位、被查、离职暴露经营治理、合规风险等难题。

百万罚单折射合规压力

11月12日，工银安盛人寿公告称，因未严格执行销售行为可回溯制度、未经批准变更营业场所、委托医护人员销售健康保险产品以及提供的清单、数据不准确等违规问题收到国家金融监管总局下发的《行政处罚决定书》，共计被罚金额达115万元。

据悉上述违规行为发生于2023年及以前。针对上述事项工银安盛人寿表示高度重视，会积极整改，持续完善合规经营。并强调称本次行政处罚不会对公司经营造成重大影响。

但事实上百万罚单已经引发不少舆论，且就2025年收到的罚单来看，工银安盛人寿多少有点“言行不符”。违规经营问题依旧存在，不少违规行为被反复提及。

2025年8月，工银安盛人寿山东分公司因未按照规定使用经备案的保险条款的问题，被山东监管局罚款24万元，1名责任人受到警告并罚款4万元。

2025年8月，其山东淄博张店营销服务部因存在欺骗投保人的问题，被山东监管局罚款13万元、1名责任人受到警告并罚款1万元。

2025年7月，四川分公司因存在未按规定使用经备案的保险费率、财务资料数据不真实、利用开展保险业务为其他机构谋取不正当利益的问题，被四川监管局罚款45万元，4名责任人被警告并罚款共计10万元。

2025年4月，陕西宝鸡中支因存在给予投保人合同约定以外利益的问题，被国家金融监督管理总局宝鸡监管分局罚款7万元，同时1名责任人受到警告并罚款1万元。

2025年1月，工银安盛人寿辽宁分公司因存在未严格执行经批准或者备案保险条款和费率的问题，被辽宁监管局罚款12万元，2名责任人受到警告并罚款共2万元。

违规问题多发，这与工银安盛人寿内部控制体系监管不到位不无关系。尽管总部强调提升内控管理水平，但多张罚单仍出现对条款费率使用执行不到位情形。其违规根源或还是在于业绩考核机制与盈利压力的双重驱动。

事实上，险企违规行为似乎司空见惯，其中也不乏头部险企。在监管日益趋严大环境下，违规成本显著提升，百万罚单频现。据统计2025年前三季度保险业累计被罚超3亿元，较2024年前三季度同比增长9.64%。同时双罚制下总计有86人被禁业，期限1年到终身不等。个人禁业人数较2024年前三季度呈翻倍增长。

盈利翻身，多个经营指标亮红灯

工银安盛人寿合规经营遭遇挑战时，业绩在2021-2023年之间经历了“过山车”后，盈利能力正在修复。

工银安盛人寿成立早期尽管有全球保险巨头法国安盛集团做靠山，仍经历了10余年亏损。直至2012年工行成为公司大股东，工银安盛人寿才真正成长起来。次年保费收入就破百亿，净利扭亏为盈，并连续实现多年盈利。

然近年工银安盛人寿盈利能力却大起大落，尤其2022年出现10年来首亏后，净利过山车式的曲线图令市场大为震惊。2021-2024年，工银安盛人寿实现合并净利分别为16.92亿元、-7.09亿元、4.45亿元（重述前）、10.31亿元。

细究之下，工银安盛人寿2024年净利高增源动力并非来自核心业务。2024年公司新旧会计准则切换，使得更多金融资产被划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，由此推动净利高增。这也向外界传递了一个信号，工银安盛人寿盈利可持续性可能存疑。

值得注意的是，工银安盛人寿保险业务收入在2019年创新高达542.10亿元后掉头向下，此后再无缘攀上500亿元台阶。

随着险企三季度经营情况披露结束，银行系险企凭借盈利和保费收入规模稳坐第二梯队。

2025年前3季度，工银安盛人寿实现保险业务收入459.14亿元，同比增长13.28%；净利39.68亿元，同比增长121.18%。

对比四大行旗下险企中邮人寿、建信人寿、农银人寿2025年前3季度保险业务收入均有不同程度提升。中邮人寿保险业务收入破千亿达1513.11亿元，断层领先。工银安盛人寿、建信人寿、农银人寿保费规模均超400亿元，其中建信人寿紧追工银安盛人寿两者保费收入仅差10.5亿元。值得注意的是，上半年时建信人寿保费收入规模曾反超工银安盛人寿。

投资端指标方面，截至2025年前3季度工银安盛人寿累计投资收益率3.45%，累计综合投资收益率2.95%，该指标较2024年同期综合投资收益率6.80%，相差甚远。与近3年公司平均投资收益率3.77%，平均综合投资收益率6%也有差距。

值得注意的是，2025年前3个季度工银安盛人寿经营活动净现金流回溯不利偏差率分别为-31%、27%、68%。根据监管要求最近2个季度的回溯不利偏差率不得低于-30%，公司目前符合监管规定，但不容忽视第一季度的“意外”容易触发监管、市场敏感神经。

偿付能力方面，工银安盛人寿尚符合监管要求，只是较2025上半年末有大幅下滑。截至2025年3季度末，公司综合偿付能力充足率243%，环比较上季度下滑18个百分点；核心偿付能力充足率为175%，环比较上季度下滑20个百分点。预测下个季度公司综合偿付能力将继续下滑29个百分点，核心偿付能力下滑23个百分点。

对此，工银安盛人寿表示三季度受即期利率上行及负债准备金评估曲线下行影响，公司实际资本下降约32亿元，导致偿付能力充足率下降。

值得一提的是，2025年3月工银安盛人寿已于全国银行间债券市场公开发行2025 年无固定期限资本债券，金额70亿元。募集资金将用于补充核心二级资本，提高偿付能力。

此外，工银安盛人寿风险综合评级结果出现严重降级。由2025年1季度AAA级降为2季度的BBB级，连降3级情况较为罕见。

至于评级骤降主要缘于工银安盛人寿高管缺失所致。自2025年1月1日前任总经理吴茜卸任后，公司虽已有新任总经理人选，但在6月30日前任职资格还未获监管核准。

此前有媒体消息称，工银安盛人寿新任总裁人选为包伶捷。曾任工行浙江省分行营业部副总经理、金华分行行长、杭州分行行长、浙江省分行行长助理、副行长等职。

除总经理缺失外，工银安盛人寿还有两项重要人事变动值得关注。3月陶仲伟不再担任副总裁、执行董事职务。而陶仲伟的离任系涉嫌严重违纪违法被查。此前公司曾表示鉴于无法确定其涉嫌违法犯罪行为是否与公司业务经营有关，根据监管有关规定，确认为案件风险事件。其2024年11月就被暂停相关职务。

4月，喻凌燕不再担任公司首席精算师（总精算师、副总经理）兼首席风险官职务，由汪懿担任公司临时总精算师。喻凌燕离开工银安盛人寿后转战太保寿险任总经理助理、总精算师。

敬告读者：本文基于公开资料信息或受访者提供的相关内容撰写，资管科技及文章作者不保证相关信息资料的完整性和准确性。无论何种情况下，本文内容均不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎！未经许可不得转载、抄袭！