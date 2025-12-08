21世纪经济报道记者雷晨 广州报道

12月5日至6日，南方财经论坛2025年年会在广州新启用的南方财经大厦隆重举行。本届年会以“共识的力量”为主题，聚焦“创新涌动与中国资产重估”这一时代议题，设置了“1+5+X”议程，汇聚政府、产业、学术、研究及金融界的顶尖智慧，旨在通过深度交流凝聚发展共识。

在主论坛“全球资本市场对话”环节，来自纽约、伦敦、韩国等全球主要金融中心的交易所代表齐聚一堂，以全球化视角共同审视中国资产在国际舞台上的机遇与吸引力。

论坛上，韩国交易所北京代表处首席代表芮兑昊系统分享了韩国资本市场在2025年的表现、政策推动、IPO动态以及未来规划，特别强调了技术创新与国际合作，尤其是与中国资本市场协同发展的重要性。

韩国股市2025年表现强劲：政策、产业与治理协同发力

芮兑昊回顾了2025年韩国资本市场的整体表现。他指出，代表韩国股市的KOSPI指数持续创下历史新高，截至11月底较年初上涨64%，涨幅位居全球主要股指首位。这一成绩的取得主要得益于三方面因素的协同作用：

第一，企业价值提升政策成效显著。自2024年5月起，韩国政府与韩国交易所共同推动实施企业价值提升计划，鼓励上市企业自主制定并执行提升企业价值、加强投资者回报的方案。2024年9月，韩国交易所发布了由参与该计划的企业构成的企业价值提升指数，该指数在2025年涨幅达70%，甚至超过了KOSPI指数的整体表现，显示出政策引导对市场信心的积极影响。

第二，半导体与AI产业拉动效应突出。在全球人工智能与半导体需求暴增的背景下，韩国半导体行业龙头企业——三星电子和SK海力士股价分别实现较年初上涨两倍和三倍，这两家企业市值位居韩国股市前两位，对指数上涨贡献显著。

第三，新政府资本市场改革政策注入活力。2025年6月，韩国新政府出台了一系列资本市场服务政策，包括推进商法修订以改善公司治理结构、保护小额股东权益、通过税制改革鼓励分红，并严厉打击市场不公平交易行为。同时，政府在国家层面积极培育人工智能、数据资产等新兴产业，构建数字资产生态系统，为资本市场长期健康发展提供制度与产业支撑。

芮兑昊强调，尽管全球供应链重构带来不确定性，但韩国作为制造业优势国家，在此过程中将继续发挥重要作用，对企业业绩和资本市场的负面影响有限，甚至可能创造新的机遇。

在回应主持人关于IPO市场的提问时，芮兑昊介绍，2025年韩国股市IPO总募资金额预计与去年相近，约为4至5万亿韩元，新上市公司数量将超过100家。募资规模最大的项目来自LG集团的IT子公司LGCNS，募资达1.2万亿韩元，其主营业务包括AI平台构建与数据中心运营，未来有望随AI技术发展实现快速增长。此外，造船、军工、制药等行业企业也位居募资金额前列。芮兑昊指出，AI、新药研发等新兴产业发展，以及地缘政治环境变化，已成为影响IPO活动的重要因素。

面向2026：交易时间延长、数字资产与AI监管成发展重点

展望2026年，芮兑昊认为韩国资本市场的表现将取决于政府政策的持续推进效果，以及韩国经济与企业在全球政治经济变局中的实际业绩。如果相关积极成果得到确认，韩国股市有望延续上涨态势。

为应对全球资本市场竞争加剧的挑战，韩国交易所已制定多项创新举措：

其一，计划延长股票交易时间。目前韩国股市每日交易时间为6.5小时，交易所正推动延长至每日12小时，未来还可能进一步研究24小时交易机制。此举旨在与国际主要交易所接轨，吸引全球资金、提升市场流动性。

其二，积极构建数字资产生态系统。韩国交易所将启动证券型代币（STO）市场，推动实物资产数字化，并引入虚拟资产ETF等产品，以适应区块链、稳定币等新技术对资本市场带来的变革。

其三，推进人工智能技术在市场监管与业务运营中的应用。芮兑昊特别提到，韩国交易所计划引入基于生成式AI的自主市场监察系统，实现不公平交易的智能化探测与筛选。同时，鼓励员工利用外部AI技术提升内部工作效率，推动业务创新。

芮兑昊强调，在全球资本市场日益国际化、技术化的背景下，国际合作显得尤为重要。他特别指出，中国在AI等先进技术的研发与商用方面已跃升为世界强国，韩国资本市场的发展需要与中国深化合作。2025年，韩国交易所理事长曾访问北京证券交易所，上海、深圳证券交易所的高层也曾回访韩交所，双方就互利共赢议题进行了深入交流。芮兑昊认为，韩中两国在制造业与先进科技领域具有共同发展诉求，通过资本市场合作可实现协同效应，助力双边经济关系深化。