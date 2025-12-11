21世纪经济报道记者孔海丽

当人们谈论骑手时，脑海中最先浮现的，常是风雨无阻的身影和争分夺秒的配送。这份职业长期被简单归类为“体力活”甚至“青春饭”。

但其实，骑手正在经历一场职业尊严的升维，他们逐渐成为电商产业高质量发展中不可或缺的“技术流”基石。

广东“现代骑手学院”的成立，正是这场变革的关键里程碑。

12月11日，全国首家现代骑手学院在广州职业技术大学揭牌成立，聚焦骑手与快递员职业发展，打造“学历+技能”双提升通道，构建终身学习平台，助力骑手实现职业可持续发展。未来三年，现代骑手学院的技能培训有望覆盖京东（含德邦、跨越）在粤的所有10万+全职骑手和一线小哥。

首先，是骑手职业内涵的“技术升维”。过去，骑手的技能被狭隘理解为认路快、骑车稳。但现代物流早就改变了这种认知。

智能调度系统操作、无人机配送、绿色配送实践、仓储管理实务……现代骑手学院的这些课程，将重塑骑手的工具箱。骑手将不再是单纯的服务末端，而是智慧物流系统的“神经末梢”与“执行中枢”。

其次，是职业通道的“天花板突破”。“骑手是临时过渡职业”的陈旧叙事正在被打破。骑手学院提供的是一种“学历+技能”双提升通道。

在学历提升方面，现代骑手学院将为有意愿、符合条件的骑手提供政策解读、报考辅导、学习资源对接等支持，协助骑手通过职业教育体系实现学历进阶。通过产教资源融合对接，致力于为劳动者打造从技能强化到学历提升、从岗位深耕到职业转型的一体化成长生态。

从操作岗到管理岗、技术岗的转岗路径，实质是构建了一条清晰的、可持续的职业发展轨迹。

从经济学角度看，这也是社会与企业共同对人力资本进行的长期投资。过去，平台与骑手的关系常被简化为“算法与执行”的冰冷契约，现代骑手学院的成立，也标志着头部企业进一步践行 “人才共生”思维。

高素质、高稳定性、高认同感的骑手队伍，也将构成未来电商服务质量、客户体验与运营效率的重要组成部分。高质量发展语境下，企业社会责任显化成为劳动者创造可持续、有尊严的发展前景。

这也是广东省在推动新就业形态健康发展，构建“面向人人、服务终身”现代职业教育体系方面迈出的关键一步。

不只现代骑手学院，广东省教育厅与京东集团的战略合作是多元化的，计划面向广东省本科及职业院校，共建7所京东产业学院、探索10家京东超级校园综合运营中心、搭建5个产业科技创新中心、构建8所校企联合实验室，推动3个产教融合公共实训基地建设。京东开放物流供应链、电商零售、人工智能、大数据等领域的企业应用平台与相应产业资源，促进专项计划推进与成果落地。

这一系列设计，确保了校企合作的公信力、系统性与可持续性，是一次制度化的探索，旨在形成可复制的模式。

现代骑手学院的诞生，有多重解读意义。它体现出骑手职业从“体力付出”到“技能复合”的变化，职业发展从“单一路径”到“多元可能”，也是电商产业从“规模扩张”到“质量深耕”、从“用人”到“育人”的转变。

现代骑手学院打开的，是一扇充满无限可能的大门。