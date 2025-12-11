21世纪经济报道记者 雷若馨 深圳报道

12月11日，全球跨境支付巨头PayPal发布数据显示：2022至2024年，中国商户通过其完成的跨境支付总额年复合增长率达21%，增长势头强劲。目前，中国商户是承载其近30%跨境购物用户的核心枢纽。

8日，海关总署发布数据显示，11月份，我国外贸增速回升，进出口3.9万亿元，同比增长4.1%。其中出口2.35万亿元，增长5.7%。今年前11个月，我国货物贸易保持增长，进出口总值41.21万亿元，同比增长3.6 %。其中出口24.46万亿元，增长6.2%。

中国商品渗透率持续提升

基于公开数据对不同市场的深度调访，PayPal表示，中国跨境电商正在经历从“规模扩张”到“质量跃升”的关键转型期。

英国是欧洲最大的电商市场之一，拥有庞大的消费市场和成熟的跨境购物生态。德国作为欧洲最大经济体和拥有欧盟最大跨境电商购物人群的市场，电商增速强劲，市场规模预计将从2024年的970亿欧元增长至2029年的1460亿欧元。

澳大利亚市场则呈现出高度成熟的数字化特征，对跨境电商发展极其有利。当地，98%的18—75岁消费者进行线上购物或支付。其中年长消费群体（婴儿潮世代）的线上购买力不容忽视，34%的月支出超过1000澳元。

值得注意的是，PayPal表示，在包括北美、英国、澳大利亚和新西兰等成熟市场中，接近一半的跨境买家选择从中国购买商品。

其数据显示，2024年8月至2025年7月，其在北美的9300万跨境买家中，有45%从中国购买了商品。与此同时，在新兴的潜力市场，中国商品的渗透率正持续提升。PayPal表示，在德国、法国和意大利，以及以墨西哥为代表的拉丁美洲市场，买家从中国网购的比例持续上升。

从商品类型来看，热门品类从传统优势向高附加值扩展。数据显示，海外买家从中国购买的热门品类主要集中在时尚、综合零售以及电脑类。值得关注的是，除了服装、消费电子等传统优势品类外，中国商户在数字产品、软件服务、在线教育甚至汽车零部件等高附加值领域也展现出强劲的出海潜力。

社交平台重塑消费路径

随着中国跨境电商进入“深水区”，支付便利性、消费体验优化与本地化运营正成为企业出海的关键竞争力。

调研显示，在英国、德国、澳大利亚等主要市场，支付安全性及支付方式的便捷性是影响消费者完成购买的核心因素。在澳大利亚，约70%的线上购物车放弃率中，支付安全问题与偏好支付方式缺失为主要原因；在德国，超过95%的消费者认为符合个人习惯的支付方式至关重要。

值得关注的是，“先买后付”等灵活支付模式在全球范围内接受度快速提高。以PayPal为例，其推出的分期支付方案已在全球拥有超过5000万活跃用户。行业分析指出，该类服务有助于降低购物车放弃率、提升客单价与消费者满意度，进而推动销售转化。数据显示，商户在支付环节添加相关选择后，三个月内销售额平均提升约9%。

此外，社交媒体正逐步成为消费者发现商品的重要渠道。在英国，社交媒体已超越搜索引擎，成为品牌触达用户的首要途径，其中TikTok在Z世代中影响力显著。在德国，Instagram与YouTube成为激发购物兴趣的主要平台；澳大利亚的Z世代同样展现出向社交电商迁移的强烈趋势。

不同市场亦呈现出鲜明特点：英国消费者重视可靠性与售后服务；德国用户对品质、耐用性与可持续性要求严格，且愿为优质产品支付溢价；澳大利亚市场数字化程度高，各年龄层均积极参与线上消费，其中高龄群体表现出更强的支付稳定性与购买力。

今年9月以来，PayPal先后向中国市场推出升级的全球收付平台（PayPal Open），及全栈式企业用户服务全球支付平台（PayPal World）。PayPal称，后者集成一系列为跨境企业量身打造的跨境收付款产品及解决方案，为各种体量的中国企业在多种跨境贸易场景下实现轻松收付款。

业内人士认为，行业龙头持续加码中国市场，也反映出全球电商生态对中国供应链与创新模式的长期看好。

PayPal表示，未来希望充分发挥其全球资源和双向网络优势，继续为中国商户量身打造跨境支付产品和解决方案。