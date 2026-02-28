21世纪经济报道记者贺泓源、实习生徐鸿儒

随着创始人柴琇被免去总经理及法定代表人职务，妙可蓝多正步入更彻底的蒙牛时代。

据妙可蓝多披露，在春节假期刚结束的2月26日，蒙牛集团总裁高飞，集团副总裁、全球研发创新负责人温永平一行就深入妙可蓝多总部及生产基地调研指导工作。

在相关座谈会上，高飞指出，妙可蓝多要全面传承积淀十年发展成果与宝贵经验，持续推动品牌升级与产品创新，不断提升客户服务水平与消费者体验；二是要抓住当前难得的发展窗口期，积极借鉴欧美成熟奶酪产业的先进经验，以高起点、高标准打造中国本土化奶酪产业生态；三是要坚守战略定力，坚决摒弃机会主义，秉持长期主义发展理念，全力重塑中国奶酪行业格局与消费者认知；四是要坚持价值引领，构建覆盖多元市场、全消费人群的产品矩阵与品牌体系，严守品质底线，杜绝盲目低端化竞争损害品牌价值；五是要着眼长远布局生态建设，全面打通奶酪全产业链条，在保持公司治理独立性的基础上，深化与蒙牛集团的运营拉通、统筹协同、一体发展。

此外，温永平亦提到，妙可蓝多要进一步深化与蒙牛集团全产业链协同，尤其在上游原料供应领域实现深度合作，推动企业降本、提质、增效，筑牢产业发展根基。

需要注意的是，在某种程度上，融入蒙牛生态已经成为妙可蓝多的竞争优势。

有奶酪公司创始人就向21世纪经济报道记者表态，长期看海外原奶生产综合成本要更低，而规模效益是奶酪企业生产的必要优势。显然，只有靠蒙牛的上游资源、下游渠道乃至研发能力才有可能解决这一问题。

“奶酪生产环保成本很高，只有规模化生产才能打平。”另有头部乳企研发负责人说。

眼下，妙可蓝多正在B端市场迎来机遇期。

2025年三季度，该公司营收同比增长14.22%至13.90亿元；归母净利润同比增长214.67%至4297万元。主要动力便来自B端市场推动，尤其是在马苏里拉奶酪市场实现国产替代。

背后有着多重因素。

一方面，基于国内原奶过剩，低迷奶价让国产奶酪有了利润空间。且随着国产头部乳企通过收购规模化牧场以提升奶源品质，乳脂、乳蛋白指标已接近进口水平，这满足了高品质奶酪制作需求。同时，奶酪品类的生产设备正加速实现国产化。

由此，对妙可蓝多来说，确实应加速扩张。毕竟，奶价不会一直低迷。

2月27日，妙可蓝多报收22.27元/股，涨幅1.46%。

消费人事

魔爪母企宣布系列高层变动

2月26日，魔爪母公司Monster Beverage公布了一系列高层人事变动，Rob Gehring被任命为美洲地区的首席执行官。此前他担任首席增长官；Guy Carling被任命为欧洲、中东、非洲以及大洋洲和南太平洋地区的首席执行官；Emelie Tirrie被提拔为首席战略官，此前她担任首席商务官。

农业

全国农产品批发市场猪肉平均价格下降

2月27日，据农业农村部监测，截至当日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为17.70元/公斤，较前一日下降。

康农种业：2025年净利润8030.53万元，同比下降2.78%

2月27日，康农种业发布2025年年度业绩快报公告。财报显示，康农种业2025年度实现营业收入3.62亿元，同比增长7.43%；归属于上市公司股东的净利润8030.53万元，同比下降2.78%。

食品饮料

一致魔芋2025年实现营收7.39亿元，同比增长19.91%

2月26日，一致魔芋发布2025年度业绩快报公告。数据显示，该公司2025年实现营收7.39亿元，同比增长19.91%；归属于上市股东的净利润为6631.46万元，同比下降23.53%。

百事旗下益生元汽水品牌 Poppi 将于下月在英国上市

2月27日，据媒体消息，百事公司旗下的益生元汽水品牌 Poppi 将于下月在英国上市，这是百事公司在 2025 年以 19.5 亿美元收购该品牌后首次在国际市场的推广，此举旨在检验在美国迅速发展的“现代汽水”品类能否赢得英国消费者的青睐。

盖世食品：2025年净利润4683.98万元，同比增长14.03%

2月27日，盖世食品发布2025年年度业绩快报公告。数据显示，盖世食品2025年营业收入6.3亿元，同比增长18.01%。归属于上市公司股东的净利润4683.98万元，同比增长14.03%。

涪陵榨菜：2025年净利润7.68亿元，同比下降3.93%

2月27日，涪陵榨菜发布2025年度业绩快报。数据显示，涪陵榨菜2025年度实现营业总收入24.32亿元，同比增长1.88%；净归属于上市公司股东的净利润7.68亿元，同比下降3.93%。在渠道端，新兴渠道布局纵深推进，在电商、餐饮、仓储会员店及海外市场等领域实现实质性突破。

市场监管总局对《饼干生产许可审查细则》公开征求意见

2月27日，据国家市场监督管理总局消息，市场监管总局就《饼干生产许可审查细则（征求意见稿）》向社会公开征求意见，为期30天。

郎酒：营销体系组织结构调整 事业部升级为公司运行

2月26日，据郎酒官微消息，郎酒集团召开全体干部大会，郎酒股份公司总经理汪博炜宣布营销体系组织结构调整方案和相关人事任命。郎酒将营销体系实施青花郎、红花郎、龙马郎三大品牌及电商KA渠道、国际业务渠道公司制运作+销售区域统筹协同的组织运行模式，即“5个销售公司+10个销售区域”，由郎酒股份公司统筹管理。

珍酒李渡去年营收约35.5亿至37亿元

2月27日，珍酒李渡发布盈利预警公告，预计去年实现收入约人民币35.5亿元至人民币37亿元，同比减少47.7%至49.8%；公司权益股东应占利润约人民币5.2亿元至人民币5.8亿元，同比减少56.1%至60.6%。

雀巢开始在南非裁员

2月27日，据媒体报道，雀巢公司已开始向南非的400多名员工发出裁员通知，这是该公司全球重组计划的一部分。”

餐饮

星巴克海南春节营收同比增长超20%

2月27日，据星巴克中国咨询中心公众号消息，星巴克在海南地区营收较去年同期增长超20%。目前星巴克在海南拥有77家门店。

汉堡王日本完成出售给高盛的交易

2月19日，据骏麒投资（Affinity Equity Partners）宣布，已将其持有的日本汉堡王公司100%股份出售给高盛另类投资基金的交易。

美团、淘宝、京东响应外卖新规，联合骑手整治虚假店铺

2月26日，国家市场监督管理总局发布《网络餐饮服务经营者落实食品安全主体责任监督管理规定》。《规定》发布后，淘宝闪购，美团和京东先后对此进行了回应。淘宝闪购表示会积极执行相关规定，并深度融入平台运营的各个环节，切实提升外卖“放心指数”。美团则表示，将坚决拥护、严格遵守、全面落实各项要求，同餐饮商家、产业上下游等伙伴紧密合作，建设智能、主动的食品安全体系，推动社会共治，全流程做好食品安全工作。京东则回应称，京东外卖始终坚持“品质外卖”定位，致力于打造行业最严审核标准，建立视频验真、照片复检、骑手监督等线上线下多重审核机制，拒绝幽灵外卖，保障品质和食品安全。

上海小南国被列为失信被执行人

天眼查显示，2月26日，上海小南国海之源餐饮管理有限公司因有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务，被上海市浦东新区人民法院列为失信被执行人(老赖)，履行情况为全部未履行。

蜜雪冰城在河南建“雪王乐园”

2月26日，在郑州市召开的全市推动新一年良好开局动员部署会上，蜜雪冰城雪王城市主题乐园被明确列为重点支持项目，拟落地蜜雪冰城旗舰总部片区。

瑞幸CEO回应外卖大战降温的影响

2月26日，在业绩会上，瑞幸咖啡首席执行官郭谨一回应了外卖大战降温、2026年市场竞争等问题。对于外卖大战后续市场的影响，郭谨一表示，第四季度外卖平台补贴力度在行业淡季明显收缩，外卖占比虽环比有所下降，但仍处于较高水平。后续外卖平台补贴策略持续变化，杯量结构逐步回归自提需要一定过程。考虑到2025年平台大规模补贴带来的高基数，2026年瑞幸同店和利润表现可能存在一定阶段性波动和挑战，这也符合客观规律。

美团推迟在巴西里约热内卢推出外卖应用Keeta

2月27日，据媒体消息，美团在发现比预期更多的餐厅受制于独家合作协议后，暂停了原定于三月初在里约热内卢推出的Keeta外卖应用。目前该平台拥有3.9万家餐厅和11.5万名外卖员。"所有准备工作——推广活动、市场营销、运营体系——都已就绪，但我们遭遇了现实困境，"Keeta巴西商务合作副总裁曼萨诺(Danilo Mansano)接受媒体采访时表示。曼萨诺表示：”我们原以为里约地区的独家合作率在8%至10%之间，但实际情况与预期大相径庭。"

汉堡王中国预计在2028年将净新增超过200家门店

2月26日，拥有汉堡王、Tims咖啡等品牌的RBI举行投资者日活动，并宣布到2028年在华实现每年净新增300-400家门店目标。RBI指出，汉堡王中国与CPE于2025年11月宣布的合作伙伴关系正按计划推进，预计在2028年将净新增超过200家门店，并在2028年后持续加速发展。CPE正致力于履行其承诺，即在五年内将汉堡王在中国的门店数量翻倍至2500家。CPE提供的3.5亿美元首要资本投资将全额支持这一扩张计划。

电商零售

鸣鸣很忙全球旗舰店开工

2月25日，据芙蓉发布消息，鸣鸣很忙芙蓉广场“新零售”项目开工。鸣鸣很忙芙蓉广场“新零售”项目位于长沙五一商圈，计划2026年第二季度开业。据介绍，项目建成后将成为鸣鸣很忙集团全球旗舰店，将打造多个零食主题分区，同时设置互动、打卡宣传等，构建一体化零食购物体验新场景。

DHL集团与京东签署谅解备忘录

2月27日，据财联社消息，DHL集团与京东宣布签署谅解备忘录，双方将在创新物流与电商领域展开深度合作，为德国品牌进入中国市场及拓展欧洲业务提供一站式解决方案。根据协议，DHL将向京东推荐德国优质品牌，德国企业通过京东国际，无需在中国设立实体公司即可直接触达中国消费者。

沃尔玛中国总裁：将继续加码多业态布局

据新华日报，2月26日，江苏省省长刘小涛在南京会见沃尔玛中国总裁及首席执行官朱晓静。朱晓静表示，江苏经济持续向新向优发展，营商环境越来越好，消费能级不断提升，是沃尔玛重点布局的区域之一。将继续加码多业态布局，加大“苏品苏货”采购推广，加快供应链升级和科技赋能，更好满足消费者对美好生活的需求。

物流货运

南京港：2025年净利润1.82亿元，同比增长18.62%

2月27日，南京港发布业绩快报，2025年营业总收入10.53亿元，同比增长7.03%；归属于上市公司股东的净利润1.82亿元，同比增长18.62%。

盐田港：2025年净利润14.43亿元，同比增长6.92%

2月27日，盐田港发布2025年度业绩快报。数据显示，盐田港2025年度实现营业总收入8.58亿元，同比增长8.16%；归属于上市公司股东的净利润14.43亿元，同比增长6.92%。

京沪高铁：2025-2027年现金分红不低于归母净利润55%

2月27日，京沪高铁公告未来三年股东分红回报规划。根据规划，公司在无重大投资计划或现金支出时，每年累计分配的利润将不低于当年合并报表归母净利润总额的55%，主要采取现金分红方式。公司将优先采取现金方式进行利润分配，并在符合条件的情况下进行中期利润分配。

《铁路货物运输规则》公布

2月26日，据交通运输部消息，《铁路货物运输规则》已于2026年1月30日经第3次部务会议通过，现予公布，自2026年5月1日起施行。其中提出，鼓励铁路运输企业之间、铁路运输与其他运输方式之间深度融合、优势互补，开展多式联运和全程物流等服务，合理利用资源、降低运输费用，创新铁路提单，完善货运服务信息系统，提升数字化、智能化水平，实现数据共享。

美妆个护

婴童用品市场创新升级 满足新手父母多元需求

2月27日，据央视新闻消息，近年来婴童用品市场因新手父母对产品体验感和情绪价值的关注而迅速扩容。轻便、易收纳、质量可靠，成为许多父母选购婴儿车的新标准。价格反而退居其次。业内认为，只有深入洞察用户需求，才能在激烈竞争中保持活力。

文娱

奈飞退出竞购 派拉蒙成华纳兄弟探索公司收购有力竞争者

据央视新闻消息，当地时间2月26日，美国流媒体巨头奈飞正式宣布，拒绝提高对华纳兄弟探索公司的收购报价，这一决定意味着其在本次竞购中正式退场，而此前不被看好的派拉蒙天舞公司则凭借提价成为最有力的竞争者。

横店影视：2025年净利润1.59亿元，同比扭亏为盈

2月27日，横店影视发布2025年年度报告摘要。数据显示，横店影视2025年营业收入22.97亿元，同比增长16.55%；归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，同比扭亏为盈。

金山办公：2025年度净利润18.43亿元，同比增长12.03%

2月27日，金山办公发布2025年度业绩快报公告。数据显示，2025年度，金山办公实现营业收入59.29亿元，同比增长15.78%；归属于母公司所有者的净利润18.43亿元，同比增长12.03%。

懂车帝或赴港IPO

2月27日，据媒体援引知情人士消息，字节跳动旗下懂车帝正在考虑香港上市，拟募集资金10亿至15亿美元，目前懂车帝正寻求聘请银行协助潜在的股票发行。2月27日，澎湃新闻记者向懂车帝和字节跳动方面求证，截至当日17:30暂无回应。

消费电子

极米科技：2025年净利润1.43亿元，同比增长19.25%

2月27日，极米科技发布2025年度业绩快报公告。数据显示，2025年度公司实现营业总收入34.67亿元，同比增长1.85%；归属于母公司所有者的净利润1.43亿元，同比增长19.25%。

石头科技：2025年净利润13.6亿元，同比下降31.19%

2月27日，石头科技发布2025年度业绩快报公告。数据显示，2025年度石头科技实现营业总收入186.16亿元，同比增长55.85%；归属于母公司所有者的净利润13.6亿元，同比下降31.19%。公司全球市场领先地位得到进一步加强。根据IDC最新报告，公司智能扫地机器人在全球市场上的销额及销量份额持续稳居全球第一。

魅族：将暂停国内手机新产品自研硬件项目

2月27日，魅族正式对外公告，将暂停国内手机新产品自研硬件项目，并在积极接洽第三方硬件合作伙伴，同时原有业务不受任何影响。