21世纪经济报道 吴立洋

按摩器龙头倍轻松（688793）再度陷入亏损困境。

2月27日，倍轻松发布2025年度业绩快报，数据显示，公司营业总收入为7.71亿元，同比下降28.94%；归母净利润约亏损8930万元，同比下降970.90%。

图片来源：倍轻松公告

回顾历年财报数据，2025年也是倍轻松在2022、2023连续两年亏损，2024年勉强实现盈利后，再度陷入亏损。

作为毛利率近60%的小家电品类，早年的倍轻松通过签约明星代言人和广泛布局商超、机场、车站直营门店的营销模式实现市场的快速增长。但近年来，随着按摩器市场竞争加剧，公司出海寻求增量和推出新品类撬动存量的尝试均未取得显著进展，股价也由上市时185元/股的高点跌至不足23元/股。

去年12月25日，倍轻松发布公告称，收到证监会下发的《立案告知书》，因公司及实控人马学军涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司及实控人立案。同时面临业绩下滑和监管立案压力，倍轻松面临的经营困境显然难言轻松。

高毛利，低净利

作为护理类细分产品，即便在总体毛利率均相对较高的小家电赛道，按摩器品类的毛利率水平依然可称出色。

倍轻松财报数据显示，公司主营业务健康智能硬件2022年至2024年三年毛利率分别为49.76%、59.27%、60.51%；但另一方面，自2022年巨亏近1.5亿后，倍轻松自2024年第三季度至2025年第三季度，公司营业收入与净利润已连续五个季度双双下滑。

“高毛利低净利”背后，是倍轻松长期依赖高投入营销驱动模式的失灵。

从财报数据来看，销售费用常年占倍轻松营收比重50%左右，其中一半为广告支出，先后签约肖战、易烊千玺、孙颖莎等娱乐、体育明星为品牌代言人，并在商超、机场、火车站等商业场景开设实体店，试图通过流量红利实现商业版图扩张。

在加码市场营销早期，倍轻松确实实现了快速增长，公司2021年总收入11.90亿元，同比增长43.93%。

但另一方面，按摩器行业机械揉捏、电脉冲等基础技术已相对成熟，市场门槛较低，倍轻松在短期市场扩张的同时，也面临更激烈的竞争压力。天使投资人、资深人工智能专家郭涛在接受21世纪经济报道记者采访时指出，新兴品牌借助电商渠道快速崛起，分流了部分中低端市场，而倍轻松主打中高端定位，面临需求增长放缓的压力。

与此同时，广设直营门店对倍轻松而言亦是双刃剑，租金、人力等固定成本高企，大幅侵蚀了倍轻松的利润空间。

在公司2024年7月发布的监管问询函回复公告中，倍轻松曾表示，公司采用直销模式与经销模式相结合， 同时提供ODM定制产品的销售模式，其中2023年度直销收入占比为 66.80%，毛利率为 64.29%，经销收入占比为 31.23%，毛利率为 50.08%。公司主要布局线上直销及线下直销，直销渠道下毛利率较高，同时销售费用率亦较高，故 2023 年毛利率提高但持续亏损。

在2025年半年报中，倍轻松也坦言，如果未来市场济持续下行，直营门店经营情况无法持续修复，产品推新效果不佳，新渠道收入增长不如预期，销售费用率持续增高，较高毛利率无法持续、成本费用控制不如预期等情况发生，公司存在业绩继续亏损的风险

“整体来看，其困境在于未能平衡好高毛利优势与成本控制、市场需求变化之间的关系，盈利模型的可持续性受到挑战。”郭涛表示。

出海、研发受阻

面对营销驱动模式失灵的局面，倍轻松也在积极寻求新的增量来源。

据公司此前披露的信息，倍轻松正推进全球化战略，进一步深化“线上线下融合、直营加盟互补、国内外市场联动”的立体化销售网络建设。公司聚焦东南亚与中东市场，在新加坡、马来西亚打造“零售+服务”直营标杆，在泰国、印尼、越南等国复制品牌加盟模式，并借助FDA认证的激光护发科技突破欧美高端市场，持续提升品牌的全球市场渗透率与影响力。

据悉，2026年，倍轻松计划在东南亚新增10-20家线下直营店，将泰国模式向印尼、越南等潜力市场系统性拓展。

但从财报数据角度来看，倍轻松的出海事业进展难言顺利。

2024年年报显示，倍轻松全年在中国港澳台及海外地区营收为7987.05万元，较2023年同比增长9.57%；但2025年上半年，倍轻松中国港澳台及海外地区营收仅为1986.53万元，同比下滑39.32%，

除了出海扩张外，倍轻松也在尝试丰富产品布局、构建“产品+服务”的经营模式等方式撬动国内护理市场存量。

仅2025年上半年，公司就发布了括姜小竹A3、头部按摩器HAIR3、脚部按摩器iFoot5、腰部按摩器Y3 pro、头皮按摩器Scalp 5、腿部按摩器T1等多款新品，并迭代了肩颈按摩椅、眼部按摩仪等现有产品；此外，公司同年还推出“轻松一刻”健康管理品牌，构建“自研科技产品+人工按摩+艾灸理疗”的复合型业务模式，截至2025年10月底，已在深圳、广州、西安、重庆、成都等城市落地15家门店。

科技应用方面，倍轻松还致力于激光护发按摩梳，艾灸炭技术、经络音疗系统科技化创新，中医健康模型2.0与AI融合等技术和产品的研发应用。

在产品矩阵和服务模式不断丰富的同时，倍轻松的研发支出却并未随之增长。

财报显示，公司2025年上半年研发支出2702.23万元，同比减少12.43%；2024年全年研发支出5834.59万元，同比减少0.27%。

郭涛表示，将传统养生理念与现代科技结合，有助于形成差异化卖点，契合当下消费者对健康养生的需求升级；另一方面，通过云端健康模型延伸服务链条，可提升用户黏性，从单纯卖硬件转向长期价值挖掘。

但需要指出的是，研发投入缩减可能制约技术落地效果，而“经络音疗”等方向的市场接受度仍需验证，若未能形成切实的用户体验提升，容易陷入“概念大于实用”的困境。此外，健康模型的构建需要大量用户数据积累和算法迭代，对于营收下滑的企业而言，资源投入的持续性存疑，恐难快速形成竞争壁垒。

实控人涉信披违规

去年12月25日，倍轻松发布公告称，收到证监会下发的《立案告知书》，因公司及实控人马学军涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司及实控人立案。

在本次被立案前一个月，2025年11月20日，马学军通过向特定机构投资者询价转让方式，减持2,552,579股公司股份，占总股本2.97%，转让价格为25.35元/股，合计套现约6470万元。根据公司11月21日公告，本次转让后，马学军及其一致行动人合计持股比例由52.35%降至49.38%。

对此，倍轻松方面曾向21财经·南财快讯记者表示，此次公司被立案主要与此前资金占用、违规担保有关，相关事项已完成整改，预计不会对经营业务造成影响。

今年2月6日，倍轻松再次发布关于实际控制人收到中国证监会立案告知书的公告，马学军因其涉嫌操纵证券市场，中国证监会决定对其立案。公司在公告中表示，本次调查事项系对马学军个人的调查，不会对公司的日常运营造成重大影响，其本人仍在公司正常履职。马学军将积极配合中国证监会的相关工作，并严格按照相关法律法规和监管要求及时履行信息披露义务。

公开资料显示，马学军位列倍轻松第一大股东，持股比例37.51%；1996年9月至2001年9月就职于深圳市倍轻松保健用品实业有限公司，任董事长兼总经理；2001年9月至2004年6月就职于深圳市倍轻松保健用品实业有限公司，任董事长；2013年起，任倍轻松董事长等。需要指出的是，身兼实控人、董事长、总经理三职，马学军显然对倍轻松公司具有高度掌控力。

从“信息披露违法违规”到“涉嫌操纵证券市场”，第二次立案明确为对个人的调查，马学军个人涉嫌违法行为的主观恶意和危害程度显著提升，针对马学军的调查也将不可避免地影响到倍轻松经营管理，在经营业绩持续承压的背景下，倍轻松的新品策略能否带动企业走出困境，仍是巨大的未知数。