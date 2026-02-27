作者：奥纬咨询董事合伙人詹玉儀 (Jennifer Tsim)、奥纬咨询副董事合伙人童天欣 (Jolee Tung)

2026年米兰-科尔蒂纳冬奥会的举办，再次将聚光灯引向全球体育产业与可持续议题的交汇点。奥纬咨询与世界经济论坛于本届冬奥会前夕联合发布的《发展体育经济，造福人类与星球》报告，为这个充满活力的产业绘制了一幅兼具机遇与风险的路线图：全球体育经济有望在2030年实现3.7万亿美元的规模，2050年更将达8.8万亿美元；然而，全民身体锻炼匮乏与气候变化的双重压力，或将导致体育经济在2030年前出现5170亿美元的损失（年收入的14%），并预计到2050年出现1.6万亿美元的损失（年收入的18%）。

从职业赛事的门票收入到社区公园的跑步轨迹，从体育用品的制造链条到城市体育旅游的消费场景——这场关乎产业可持续繁荣的转型，正在重新定义体育经济的增长逻辑。

规模与机遇：体育经济的双重面貌

体育经济已远超越传统体育概念，而是一个庞大、充满活力且互相依存的生态系统（图1）。其包括四大核心产业：职业与精英体育、参与性体育与身体锻炼、体育用品和体育旅游，以及五大关联产业如媒体传播、游戏等。这一经济体系涵盖了超过15个利益相关方群体，从政府到社区，从私营企业到慈善机构，共同推动着体育活动的开展和积极生活方式的普及。

图1：体育经济生态图

2025年，全球体育经济预计总收入达2.3万亿美元，其中核心产业贡献约2万亿美元，关联产业约3000亿美元。

这些数字表明，全球体育经济正以两位数的复合年均增长率快速扩张，远高于过去十年7%的平均增速（图2）。

图2：体育经济市场规模―历史演变和未来预测

体育经济的快速增长展现出根植于产业间动态联动的独特活力：一场大型体育赛事能够刺激旅游需求；大众体育的参与度提高能带动体育用品销售；体育品牌通过赞助职业体育获得曝光，进一步提升其影响力；而品牌赞助为体育赛事带来的收益常常超过门票销售本身。媒体报道和数字技术则进一步放大这些效应，扩展受众覆盖，增强粉丝参与，创造新的收入。

潜在隐忧：健康与环境双重压力下的风险信号

然而，体育经济的蓬勃发展面临两大挑战：全民缺乏身体锻炼与气候变化。报告显示，身体锻炼不足尤其是青少年的锻炼缺乏，会降低大众体育的参与度，进而影响整个产业链的收入。

与此同时，不断加剧的热应激（高温对运动员和观众的健康冲击）、极端天气正在破坏竞技体育的发展，损害观赛体验和社区福祉，并影响支撑整个体育经济的供应链和运营活动。体育产业自身的赛事活动、体育用品、基建与交通出行也带来大量碳排放、水资源消耗与废气污染物。

这两大挑战存在相互强化的关系：气候与环境的恶化会抑制体育锻炼，而缺乏锻炼的人群更容易受到气候变化对健康的影响。

这种负面循环或将抑制长期需求和机遇，并损害行业创造社会经济效益的能力。据测算，如果不采取行动，到2030年，体育经济将面临5170亿美元的收入损失，占预计总收入的14%。这一数字到2050年可能进一步攀升至1.6万亿美元，占预计总收入的18%。（图3）

图3：身体锻炼缺乏、气候变化和自然损失对体育经济收入的影响

为应对这些挑战，报告提出了三条关键转型路径，为体育经济实现环境、社会与经济价值的协同发展提供了清晰指引。

路径一：倡导资源管理，加强可持续运营的产业韧性

在全球资源消耗速度远超地球再生能力（2025年数据显示人类资源消耗速度是地球再生速度的1.8倍）的当下，“倡导资源管理”路径聚焦于通过精细化、循环化的资源利用模式，降低体育产业的环境足迹。

01水资源一体化管理，破解用水痛点

体育场馆（尤其是大型赛事场馆）是水资源消耗的“大户”——草坪灌溉、泳池运营、观众服务等环节均需大量用水，而在全球水资源短缺问题日益突出的背景下，水资源浪费不仅加剧环境压力，更可能影响赛事的稳定举办。报告提出，需要在生产设施与场馆运营中精准投资节水技术、闭环循环系统和可持续排水解决方案；同时，还需在流域层面与地方政府及社区携手合作，共同修复与保护共享水域。

02推广循环商业模式，重构体育产业“价值链条”

传统体育产业的“线性模式”（生产-使用-丢弃）导致大量资源浪费。循环商业模式通过采取再利用、维修、租赁、翻新与回收等实践，为企业减少浪费、延长产品生命周期，更能开创促进体育普及的新型收入模式。耐克与蚂蚁集团共同发起的Move to Zero计划两年内累计回收超过43万双旧鞋，并支持在中国建设了50个采用耐克再生材料Nike Grind打造的运动场地。

03 以体育赛事为试点平台，推广可持续技术的规模化应用

体育赛事具有“关注度高、场景集中”的特点，是测试和推广可持续材料与消费模式的天然实验场。以电动方程式（Formula E）锦标赛为例，该赛事以其平台效应驱动电动汽车技术迭代，其技术成果――如电池性能与能效提升――已渗透至更广泛的消费市场。

路径二：将体育置于城市发展核心，以体育融合激活城市可持续活力

城市作为体育经济的主要舞台，其规划设计直接影响着体育活动参与度和体育经济发展的可持续性。“将体育置于城市发展核心”路径，旨在通过将体育元素与城市规划、生态保护、民生服务深度融合，打造体育友好型城市，具体通过三大行动落地。

01 发挥绿色和蓝色空间的体育资产价值，让生态资源“活起来”

“绿色空间”（如森林、公园、绿地）与“蓝色空间”（如河流、湖泊、海洋）是城市的“生态肺”，也是开展户外运动的理想场所。报告提出，城市应充分挖掘生态空间的体育价值，在保护生态环境的前提下，建设生态体育场地，同时充分挖掘生态资源的潜力。以2024年巴黎奥运会及残奥会为例，赛事带动了14亿欧元投资，用于建设雨水与污水处理基础设施，改善塞纳河的水质环境。塞纳河部分河段在一个多世纪后首次重新开放公众游泳，不仅转变为持久的社区体育资产，更成为能够适应高温天气的城市庇护空间。

02 设计体育基础设施，改善社区福祉

未来十年，全球预计将新建超过300座大型体育场馆。体育基础设施是城市体育服务的核心载体，而以社区福祉为核心的建设理念，强调体育设施建设需满足不同人群（如老年人、残疾人、儿童）的需求，同时具备应对极端气候的韧性。例如采用热反射表面、建设有助于维持生物多样性的绿色屋顶与垂直花园等，能有效降低场馆温度、控制风险并保障竞技所需的物理环境。此外，这些具有气候韧性的基础设施还可在极端天气事件中转化为重要的社区应急支持节点，在自然灾害发生时提供临时庇护、缓解高温压力并发挥防洪减灾功能。

03 推进可持续出行系统，让城市交通“绿”起来

体育出行方式的长期转型，需要构建以低碳出行和主动交通（包括步行、骑行等）为核心的一体化交通体系。这有赖于公共部门与私营企业开展合作，强化可持续公共交通系统。2024年欧洲杯期间，欧足联与德国铁路合作，为持票观众提供免费公共交通和城际交通优惠，成功促使81%的观众选择公共交通出行，赛事相关交通排放较往届因此降低25%。2023年荷兰一级方程式（F1）大奖赛，超过4.5万名观众骑行前往赛场，生动体现了主动交通在降低碳排放、优化观赛体验方面的重要作用。

路径三：促进以使命为导向的资本流动，以资本力量驱动产业可持续转型

资本是推动产业发展的核心动力，而“以使命为导向的资本”（即兼顾经济回报、社会价值与环境效益的资本），正成为全球资本流动的新趋势。体育产业要实现可持续转型，离不开资本的支持，而“促进以使命为导向的资本流动”路径，旨在通过构建“多元协同的资本生态”，引导资本流向体育产业的可持续领域（如绿色体育设施、大众体育服务、体育科技研发），实现资本价值与体育产业转型目标的对齐。

在职业体育收入结构中，品牌赞助仅次于媒体版权，是第二大收入来源。预计到2025年，全球体育赞助市场规模将攀升至520亿美元。在此背景下，相关各方必须共同致力于建立符合伦理的赞助框架，将赞助活动与健康、气候及社会目标深度结合。例如，德国邮政敦豪集团通过创新物流解决方案推动脱碳进程，助力F1赛事采用多式联运模式、实现向生物燃料卡车的转型并使用可持续航空燃料。

此外，政府、私人投资者、慈善机构、多边组织和开发性金融机构组成的多元化的资本生态体系为实现财务回报和社会效益的创新融资模式提供了契机。例如投资者可联手慈善组织，在体育园区试点植树造林计划，推广生物多样性保护的同时，提升资产长期韧性和环境效应。但是，为有效推广此类模式，投资合作伙伴关系必须建立在坚实的治理框架之上，以确保收益分配的公平性、运营过程的透明性以及问责机制的长期性。

这三条路径并非孤立存在，而是相互关联、相互促进的系统性变革框架。体育经济既面临着健康和环境风险带来的严峻挑战，也拥有重新定义繁荣内涵的历史机遇。通过整合这三条转型路径，体育产业有望融合财务回报、社会健康与环境福利，实现真正意义上的可持续发展。

有关报告全文及贡献者，请浏览世界经济论坛网站：