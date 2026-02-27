21世纪经济报道记者 董静怡

近日，有报道称AI大模型公司阶跃星辰考虑在港交所IPO，计划筹集约5亿美元。21世纪经济报道记者就此消息向阶跃星辰核实，截至发稿暂未收到回复。

此时距离这家公司完成超50亿元B+轮融资刷新行业融资纪录，仅仅过去一个月。

也是一个月前，旷视科技联合创始人、千里科技董事长印奇正式出任阶跃星辰董事长，与CEO姜大昕、首席科学家张祥雨、CTO朱亦博组成全新核心管理团队。印奇给自己的定位是：负责战略方向与技术方向制定，抓组织变革与技术攻坚，以及他更擅长的那部分，终端商业化。

从融资、印奇挂帅到IPO传闻传出，都在这一个月内。这家被视为大模型“六小虎”中行事相对低调的公司，突然按下了加速键。

加速落地

阶跃星辰的技术路径，一直带有鲜明的创始人烙印。

CEO姜大昕出身微软，是典型的技术派，信奉“多模态是通往AGI的必经之路”。公司成立仅两年，便构建起覆盖语言、多模态、推理的Step系列大模型矩阵，并连续开源多款业内领先的多模态模型。

但印奇的到来，让这条技术路线有了更具体的商业化落点。

“大昕作为CEO依然主持公司日常经营，我主要聚焦战略方向的选择。”印奇在加盟时对外解释了自己的分工。他将阶跃星辰未来的技术攻坚方向拆解为三个：基模、全模态融合、VLA（视觉-语言-动作）。

基模是底牌。阶跃的决心很明确：持续投入研发语言基础大模型，从Step 3.5向Step 4迈进，在整体智力水平上寻求突破。这决定了它仍留在通用大模型牌桌上，而非像百川智能押注医疗、零一万物转向行业大模型和Agent解决方案那样选择差异化路径。

全模态融合是特色。阶跃认为，未来人机交互的综合感知，一定是文字、语音、图像三个模态的融合。姜大昕曾在接受21世纪经济报道记者采访时指出，当前多模态技术仍处于“早期的阶段”，尤其是在视觉编码、理解生成一体化、世界建模等方面仍存在诸多技术卡点。阶跃星辰正是在这些尚未被解决的难题上进行长期投入。

VLA则是印奇真正想下的那盘大棋。

“未来的车、手机、穿戴设备甚至机器人这些终端里面会有很多运动型部件或者执行器件，做好大脑和执行器件协同的VLA也是阶跃要做出差异化的方向。”印奇表示。

在2025年，公司的业务方向更加聚焦，将落地重心聚焦于为智能终端设备打造AI智能体（Agent），重点布局汽车、手机、物联网设备等关键应用场景。数据显示，截至2025年年底，阶跃星辰的终端智能体的API调用量连续三个季度增长近170%。

2025年，阶跃星辰已布局车载AI，联合千里科技、吉利汽车三方推出的业内首个搭载端到端语音模型的AgentOS智能座舱，已经应用于吉利银河M9车型。

市场分析人士向记者指出，当前国内大模型竞争已从纯粹的参数规模和通用能力比拼，进入以应用深度和产业整合为核心的下半场。

路径分化

阶跃星辰的IPO传闻，并非孤立事件。

2026年开年，港股迎来一波前所未有的AI上市潮。1月2日，国产GPU企业壁仞科技登陆港交所，成为“港股GPU第一股”；1月8日，智谱挂牌，成为“港股大模型第一股”；1月9日，MiniMax紧随其后。加上已递交申请的昆仑芯、天数智芯，港股一时间集齐了AI赛道从芯片到模型的头部玩家。

市场用真金白银表达热情。智谱香港公开发售获1159倍认购，MiniMax更是获得超1837倍超额认购。截至2月27日，两家公司股价涨幅均超过360%，市值双双突破2300亿港元。

但狂热之下，路径分化也很明显。

智谱技术扎实，客户厚重，2025年上半年，其本地化部署贡献约85%收入，毛利率高达59%，主要面向对数据安全敏感的政企客户，云端API服务则被视为未来增长空间。

MiniMax则是将赌注押在了C端，即直接面向消费者的AI原生应用，收入占比已超70%。招股书显示，MiniMax在2025年前九个月营收为5344万美元，同比增长超过170%，大部分收入来自于海外市场。

简而言之，智谱擅长服务政企，MiniMax擅长C端出海，两家公司的市值都已站上2000亿港元台阶，但支撑的商业模式并不相同。

那么，阶跃星辰身处何处？

从技术路线看，阶跃坚持基座模型研发，强调多模态能力。商业化路径上，阶跃选择了“终端侧突围”，与手机、汽车等厂商合作。这类收入的特点是增长稳健、毛利不低，规模化依赖合作伙伴的出货量。

阶跃星辰首席战略官李璟此前向21世纪经济报道记者表示，其收入模式并非简单的SaaS订阅，而是“端+云”的结合：端侧按License收费，云侧按消耗计费。这种模式在当前阶段已具备可持续性，未来随着智驾订阅等商业模式成熟，还将衍生出更多变现路径。

这也是印奇带来的变量。彼时他创办旷视时，就不只想做算法，还想做软硬一体解决方案，当年的路走得并不轻松，但如今在AI终端爆发的节点上，这套经验可能会成为阶跃的差异化筹码。

如果这个逻辑成立，那么阶跃星辰IPO的真正看点就不只是大模型第三股的名头，也是一种新的估值模型。届时市场会给出怎样的定价？

这个问题，可能要等到阶跃星辰真正登陆港股那天，才会有答案。但可以确定的是，大模型赛道的竞争，已经从技术路线的争论，演变为商业模式的对决。