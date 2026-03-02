21世纪经济报道 唐唯珂

耗材集采开标后可能迎来再次降价。

2月26日，湖南省医保局正式发布《关于开展高频电刀、中性电极类医用耗材省际联盟（湖南）集中带量采购中选产品供应价格纠偏的通知》，对覆盖全国29个省（市、自治区、兵团）、涉及93家中选企业的高频电刀、中性电极集采结果开展供应价格核验与落地纠偏。

此次纠偏以全国最低挂网价、联盟内三甲医院真实成交价为定价锚点，强制拉平区域价差、压实报价真实性，是国内手术室刚需耗材集采首次在开标公示后、正式执行前实施全链条价格治理，标志着医用耗材集采从“开标即定价”向“全周期价格监管”升级，电外科耗材产业正式告别渠道套利与区域价差模式，进入以成本、质量、创新、供应为核心的良性竞争新阶段。

本次湖南牵头的29省联盟集采，是国内电外科耗材领域规模最大的一次省际联采，涉及高频电刀、中性电极两大手术室基础刚需品类，采购总量超2000万把/片，对应市场规模约35亿元，共吸引国内外184家企业参与竞标，最终中选率约80%。

按照通知要求，触发价格纠偏的企业须在2月26日至3月5日期间完成供应价格确认，对纠偏依据存在异议的，需提交三级医院销售凭证、完整流通票据等材料进行申诉；无法按期确认、无法提供有效证明或申诉不成立的，将按规则直接下调中选价格，情节严重者取消中选资格。

价格纠偏重构产业逻辑

从政策意图来看，此次价格纠偏直指长期困扰耗材集采的“落地梗阻”痛点：部分企业中标后通过拆分规格、调整包装、更换配送等方式，导致医院实际采购价高于中标价，集采降价红利难以直达患者。

湖南医保局在招采文件中明确，本轮集采以稳临床、保质量、防围标、反内卷为原则，将价格核验嵌入“报价—中标—纠偏—落地”全流程，形成闭环监管，确保中选价格就是真实落地价。

此前即有行业人士向21世纪经济报道记者表示，价格纠偏不是简单“二次降价”，而是通过压实价格真实性，压缩流通环节灰色空间，让产业利润回归研发、生产与服务环节。

此次29省联盟集采叠加刚性价格纠偏，正在深度改写国内电外科耗材的竞争格局与产业生态。长期以来，高频电刀、中性电极市场由爱尔博、美敦力、柯惠等外资品牌主导，高端市场份额长期维持在60%以上，依靠技术壁垒与传统渠道体系维持高毛利；国产厂商虽在性价比上具备优势，但受限于进院门槛、区域分散竞争与品牌认可度，份额提升缓慢，行业呈现“高端失守、低端内卷”格局。

价格纠偏与全国统一落地价，彻底改变了行业竞争逻辑。第一，外资定价优势快速收窄，外资品牌长期依赖的区域价差、高价策略失效，高端产品被迫接受全国统一低价，部分外资产品需通过“复活规则”才能保住基本份额，依赖高价盈利的模式难以为继。第二，国产头部集中提速，国产第一梯队企业实现全产品线中选，借助集采放量快速覆盖全国各级医院，尤其是基层与县域市场；而缺乏核心技术、依赖渠道与价格战的中小厂商，在价格纠偏与成本压力下加速出清，行业集中度显著提升。第三，价值导向取代渠道导向，行业从“渠道公关、区域套利”转向规模化成本控制、全链条供应保障、临床创新价值，具备核心技术、稳定产能与全国服务能力的龙头企业持续扩大优势。

集采精细化兼顾可持续

本轮集采规则设计也为产业高质量发展预留空间，采用“基础价+创新加成”模式，对自适应切凝、低损伤、智能安全等32项临床价值功能给予阶梯式溢价，鼓励企业从低价内卷转向高端研发。

同时，集采精细化分组避免“一刀切”降价，兼顾临床需求多样性与产业可持续性。随着微创外科手术量持续增长（2025年国内微创手术量预计达2095万台，2030年将增至3423万台），电外科耗材市场仍处于扩容通道，集采与价格纠偏将推动增量市场向合规、优质、创新的国产头部企业集中。

从更长周期看，湖南此次价格纠偏具有全国示范效应，医用耗材集采正从“扩面降价”转向“提质稳供”的精细化治理阶段：一是从“中标价”转向“落地价”，强化中选结果刚性约束，保障患者与医保基金获益；二是从“单一省份”转向“跨省联盟”，压缩区域价差与套利空间，推动全国统一大市场建设；三是从“规模驱动”转向“创新驱动”，在降价的同时引导资源向研发创新集聚，推动产业向高端化、国产化、智能化升级。

本次集采价格纠偏工作将于3月初完成，中选结果预计2026年上半年在29个联盟省份全面执行。届时，高频电刀、中性电极等临床刚需耗材将以真实低价直达手术室，在减轻患者就医负担、提升医保基金使用效率的同时，推动电外科耗材产业链完成一次彻底的结构优化，同时为手术室核心器械国产高质量发展提供机遇。