21世纪经济报道记者李域

中东地缘政治局势升级，全球经济不确定性快速上升，各类资产价格大幅波动，全球资本市场开启避险模式。

3月2日，亚太股市集体走弱，金银价格则出现大幅上涨，国际原油期货价格亦大幅上涨。

针对市场高度关注的全球资产后续走势，摩根资产管理、瑞银财富管理、宏利基金等多家外资机构相继发布最新研判。

宏利基金指出，当前地缘冲突超预期爆发，需密切跟踪其演变态势，其属于一次性冲击还是持久战，将直接影响大类资产走势与权益风格配置。

面对市场的剧烈波动，瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)主张运用情景分析工具，对投资组合进行系统性的再平衡、分散化以及对冲操作，以应对不确定性。

瑞银财富管理表示，基于稳健的经济增长、持续的政策支持以及强劲的企业盈利，对全球股票的总体前景保持乐观。在亚太地区，中国、印度、澳大利亚和日本等市场有望引领下一轮增长。

摩根资产管理指出，美国及东亚地区的科技股有望吸引资金流入，军工、资源类板块亦可能迎来表现机会。随着冲突爆发，美国国债收益率或进一步下行，“从更长周期看，无论本次冲突结果如何，地缘政治风险大概率维持高位，黄金价格仍具备长期支撑。后续油价走势，则在很大程度上取决于冲突持续时间”。

大类资产何去何从

中东地缘紧张局势搅动全球市场。

3 月 2 日，亚太股市普遍走低，新西兰股市跌幅扩大；截至收盘，日经225指数下跌1.35%；避险资产与能源品价格则同步走强。

近期，全球贵金属市场地缘风险溢价快速上升。2月27日，伦敦现货黄金回升至 5200 美元/盎司上方，白银表现更具弹性。3月2日，伦敦现货黄金成功突破 5400 美元/盎司关口。

摩根资产管理指出，结合当前事态进展及军事行动目标相关表态，此次冲突或在短期内缓和，需警惕贵金属价格短期冲高回落的风险。中长期来看，无论冲突结果如何，地缘政治风险均可能维持高位，黄金价格仍具备长期支撑。

受中东局势升级影响，国际油价3月1日大幅走高，布伦特原油价格一度大涨近13%，攀升至每桶82美元左右，今年以来累计涨幅已达约 17%。摩根资产管理认为，后续油价走势在很大程度上取决于冲突持续时间。

在大宗商品方面，宏利基金认为此次冲突推动油价上涨、贵金属价格反弹；黑色系延续累库格局，有色金属波动收窄，等待下游开工需求验证；棉花因供应主动调减，价格持续上行。

路博迈集团表示，看好黄金及大宗商品的逻辑依然成立。当前全球格局更趋碎片化、资本密集化，且对实物资产依赖度提升，各国政府重视供应链安全，投资者则寻求对冲货币与政策不确定性。能源转型、国防开支及基建建设均需要大量实物原材料，相关供需格局难以在短期内快速改变。

摩根资产管理指出，本轮冲突升级或对股市风险偏好形成提振，人工智能的作用受到市场高度关注。美国及东亚地区科技股有望吸引资金流入，军工、资源类板块同样存在表现机会。

瑞银财富管理对全球股票整体前景保持乐观，主要基于稳健的经济增长、持续的政策支持及强劲的企业盈利，继续看好美国市场，同时建议关注科技板块以外的医疗保健、公用事业、工业、金融及非必需消费品等领域，以实现更均衡的多元配置。欧洲市场方面，瑞银财富管理看好各行业龙头企业，包括工业与 IT 类公司；亚太区域则认为，中国、印度、澳大利亚和日本等市场有望引领下一阶段增长。

重新审视投资组合

面对市场的剧烈波动，瑞银财富管理主张运用情景分析工具，对投资组合进行系统性的再平衡、分散化以及对冲操作，以应对不确定性。

在宏观经济层面，人工智能领域的资本支出对美国经济增长起到了积极推动作用。然而，市场对相关支出增速过快的问题日益担忧。同时，AI技术对既有商业模式的颠覆性潜力，正在对软件、IT服务、保险及旅游等行业的股价构成压力。

债券市场方面，大规模的政府债券发行引发了市场对于资本成本上升、通胀压力以及债务可持续性的普遍忧虑。此外，地缘政治紧张局势预计将持续，为市场增添更多变数。

这些因素共同加剧了投资布局的复杂性。而且，市场行为从来不仅仅由纯粹的经济理性所驱动。当前，许多市场驱动因素已超出传统金融分析的范畴。

瑞银财富管理建议投资者，在各类资产间实现充分分散配置，并积极对投资组合开展适度风险对冲。优质债券、黄金及到期本金赎回策略等工具，可在不确定的市场环境中有效管控风险，助力搭建更具韧性的投资组合。

摩根士丹利基金研究管理部贾昌浩认为，伊朗局势升级对HALO交易略有强化，即投资重资产、低淘汰率的企业，这些公司具备天然护城河，不容易被AI所取代。

具体来看，HALO是Heavy Assets（重资产）与Low Obsolescence（低淘汰）的缩写。Heavy Assets（重资产）核心在于物理壁垒，指拥有庞大实体基础设施、设备、自然资源或物流网络的公司。其最为明显的特征就是前期资本开支巨大，进入门槛极高。由于环保法规、邻避效应和高昂的建设成本，竞争对手几乎无法在短期内复制这些资产。

Low Obsolescence（低淘汰）可理解为时间的朋友。指业务模式极其稳定，技术迭代缓慢，不易被AI等新技术颠覆的行业。此类资产具备抗AI属性，AI无法运输煤炭、无法产生物理电流、无法铸造工业零部件。

贾昌浩表示，“接下来投资策略依旧是AI+HALO，重点关注光模块各类新技术、数据中心建设液冷、主供电源、备用电源、储能等领域，以及服务于太空算力领域的太空运力产业链，更加上游的资源品产业链、工程机械产业链”。