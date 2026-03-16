21世纪经济报道记者冉黎黎 北京报道

3月16日，国家统计局发布数据显示，1—2月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.3%（增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速比上年12月份加快1.1个百分点，工业增速明显回升，多数行业和产品生产增长，工业品出口大幅加快，工业经济实现良好开局。

财信金控首席经济学家、财信研究院副院长伍超明对21世纪经济报道记者表示，2026年工业生产呈现出“量质双升”的良好开局，是外需回暖、新质生产力培育、内生动力修复三重因素共振的结果。但考虑到2025年同期基数逐步抬高，未来数月工业生产增速或温和回落至5%—6%附近，全年工业经济有望实现“前高后稳”走势。

规模以上工业增加值同比增长速度。（国家统计局/图）

装备制造业拉动明显

值得注意的是，国家统计局数据显示，2025年12月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.2%。1—2月份增速比上年12月份加快1.1个百分点。工业生产明显加快，延续回升向好态势。

中国民生银行首席经济学家温彬表示，1—2月规模以上工业增加值同比增长6.3%，较去年全年加快0.4个百分点，较去年12月提速1.1个百分点，开局势头较为积极，好于市场预期。

分三大门类看，2025年12月份，采矿业增加值同比增长5.4%，制造业增长5.7%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长0.8%。1—2月份，采矿业增加值同比增长6.1%，制造业增长6.6%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.7%，增速分别加快0.7个、0.9个、3.9个百分点。

分行业看，41个工业大类行业中35个行业增加值实现增长，增长面达85.4%；分产品看，在统计的626种主要工业产品中，397种产品产量实现增长，增长面为63.4%。

值得注意的是，装备制造业增长对整个工业增长贡献尤为突出，1—2月份，装备制造业增加值同比增长9.3%，快于全部规模以上工业增加值3.0个百分点，对整个规模以上工业增长的贡献率达到47.4%，拉动非常明显。

当日，国新办就2026年1—2月份国民经济运行情况举行新闻发布会，国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长付凌晖在发布会上表示，这些年随着竞争实力的提升，装备制造日益成为推动工业增长的重要中坚力量。随着我国产业技术能力提升，高端装备制造发展态势向好，装备制造业较快增长。

付凌晖表示，前两个月，规模以上装备制造业增加值增长9.3%，占全部规模以上工业比重达到33.5%。其中，像计算机通信和其他电子设备制造业、铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业的增加值分别增长14.2%和13.7%，这些都是技术含量较高的行业。

另外，对于生产较快增长的原因，付凌晖提到了出口拉动的增强。

温彬也指出，出口需求成为拉动工业生产超预期开局的重要动力。

数据显示，1—2月份，全国规模以上工业企业实现出口交货值2.4万亿元，同比增长6.3%，较上年12月份加快3.1个百分点，为上年4月份以来最高增速。在有出口的40个大类行业中，26个行业出口交货值同比增长，增长面达65.0%；32个行业出口增速较上年12月份加快或降幅收窄，回升面为80.0%。

其中，装备制造行业出口表现同样亮眼，铁路船舶航空航天、汽车、专用设备行业出口交货值均实现两位数增长，增速分别为32.1%、27.7%、18.1%，分别加快7.4个、8.4个、3.2个百分点。

新动能对上下游带动增强

“1—2月份经济运行开局良好，离不开新质生产力的培育和新动能的成长壮大。”付凌晖表示，科技创新和产业创新深度融合、“人工智能+”加快拓展，数字经济发展向好，带动产业链上下游同步改善。

具体来看，今年1—2月份，计算机、通信和其他电子设备制造业增加值同比增长14.2%。电子行业快速增长带动了上游相关原材料行业特别是化工行业的增长，1—2月份，化学原料和化学制品制造业增加值同比增长7.6%，也是保持了较快增长。

从工业数智化转型来看，数据显示，规模以上数字产品制造业增加值增长8.8%，其中，电子元器件及设备制造、智能设备制造等行业分别增长12.4%、10.6%；工业控制计算机及系统、3D打印设备、工业机器人等设备产量分别增长90.0%、54.1%、31.1%，5G智能手机、模拟芯片、液晶显示模组等电子类产品产量分别增长39.2%、24.3%、19.2%。

同时，随着人工智能的发展、算力需求的增加，对上游能源行业的拉动作用也比较明显。1—2月份，电力、热力生产和供应业增加值同比增长5.1%，比上年12月份加快4个百分点，新动能对整个上下游行业的带动增强。

此外，绿色化转型不断深化，锂离子电池、固体废弃物处理设备、风力发电机组、水质污染防治设备等产品产量分别增长42.6%、32.4%、28.7%、25.7%，碳酸锂、太阳能工业用超白玻璃、生物基化学纤维等绿色材料产品产量分别增长29.3%、11.5%、11.2%。

需要注意的是，价格形势也出现了积极变化。

国家统计局数据显示，2026年2月份，全国居民消费价格同比上涨1.3%，环比上涨1.0%。同时，2月份，全国工业生产者出厂价格同比下降0.9%，降幅比上月收窄0.5个百分点，已连续3个月降幅收窄。

基于物价的积极变化和工业生产的强劲开局，伍超明预判，3月份工业生产将延续向好态势，增速维持在6%左右的概率偏高。“预计3月份PPI同比增速将进一步回升甚至提前转正，工业企业的盈利和生产经营信心将得到直接提振；同时，3月份天气转暖进入传统生产旺季，叠加‘十五五’重大项目陆续开工、出口需求强韧性，内外需共振下有望对工业生产形成积极带动。”

伍超明指出，价格的回升是打通经济循环堵点的关键。随着PPI增速回升，中下游制造业企业的利润空间将得到修复，从而形成“价格上涨→盈利改善→需求回暖→生产增加”的正向循环，为工业经济稳定增长注入内生动力。