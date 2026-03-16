21世纪经济报道记者 唐韶葵

2026年3月9日至10日，滨江集团连续发布公告，正式披露其控股股东一致行动人旗下三只私募基金的股份减持计划已全部执行完毕。

本次减持完成后，滨江集团控股股东一致行动人合计持股比例由62.16%降至59.34%，跌破60%关口；无限售条件股份占比由53.20%降至50.39%。正因此，市场将滨江集团控股股东一致行动人此次减持称为“顶格减持”、“清仓式减持”。

滨江集团表示，此次减持数量未超过2025年11月15日预披露的减持计划上限，减持比例符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》规定，未导致公司控制权发生变更。3月15日，天眼查信息显示，滨江集团实控人仍为戚金兴。

3月13日，滨江集团收报10.84元/股（人民币，下同），微涨0.84%，市值337.28亿元。复盘公司股价运行轨迹可见，2025年11月至今，先后经历减持计划披露、大规模减持实施及结果公告等关键节点，滨江集团股价呈现“先抑后扬再回落”的震荡走势。有机构观点指出，本次减持系股东正常资金需求，不影响公司控制权与经营，减持落地反而有利于消除市场不确定性。

3月15日，针对市场俗称的“顶格减持”，滨江集团官方回复了21世纪经济报道记者称，从2016年开始，控股股东杭州滨江投资控股有限公司持续多次在市场低迷时大力度增持滨江集团股份，累计达3.06亿股，实际控制人戚金兴先生也通过二级市场累计增持2740万股，积极维护公司价值。

滨江集团还表示，本次减持主要为大股东长期持续投入乡村振兴、社会公益事业筹措资金。

减持套现近8.5亿元

3月10日，滨江集团发布关于股东减持计划期限届满暨减持结果的公告，称本次股东减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构和持续经营产生影响。

回溯本次减持过程，实施主体并非滨江集团控股股东杭州滨江投资控股有限公司，而是其一致行动人珠海阿巴马私募基金旗下三只产品：元享红利72号、73号、74号。

该减持计划于2025年11月15日预披露，计划减持不超过8952.25万股，占公司总股本2.88%，减持期限为公告披露15个交易日后的3个月内。实际减持于2025年12月15日至2026年3月4日实施。三只基金通过集中竞价和大宗交易合计减持8757.23万股，占公司总股本2.8145%，套现约8.33亿元至8.5亿元人民币，由于减持规模接近但接近并未超出预先披露的计划上限，被市场普遍解读为“顶格”或“近乎清仓式”减持。

其中，集中竞价减持3091.83万股，均价约10元/股；大宗交易减持5665.40万股，均价略低于集中竞价。三只基金分别减持3697.11万股、2229.84万股、2830.29万股。减持前三者合计持股8952.25万股，减持后仅剩约195万股，持股比例均降至0.02%左右，这被资本市场看作“清仓式减持”。

滨江集团称，2025年12月15日至16日，三只基金首次集中通过大宗交易减持，这导致滨江集团控股股东及一致行动人的合计持股比例由62.16%降至61.32%，权益变动合规。此后，74号基金分阶段通过竞价及大宗交易补充减持。截至2026年3月7日，减持计划期限届满，全部减持操作顺利完成，全程符合相关法律法规及此前披露计划。

分析人士指出，一致行动人减持套现资金归其自身所有，以滨江集团本次减持为例，相关资金归属三只私募基金，并非自动归属大股东。一致行动关系仅体现公司治理层面的表决权协同，不改变各主体独立财产权。若相关资金需由大股东使用，须满足严格合规要求，私募基金形式的一致行动人还需恪守基金财产独立性原则与穿透式监管要求，严禁无合法依据的直接划转及利益输送。

对于资金的用途，滨江集团在回应21世纪经济报道时称，本次减持主要为大股东长期持续投入乡村振兴、社会公益事业筹措资金。公司此前已在淳安县王阜乡开展乡村振兴工作，四年累计投入超6亿元，此次减持是为后续周期更长、资金需求更大的公益项目做准备。事实上，在在最初的减持预公告里，滨江集团就已经提示过减持原因，其时滨江集团称减持是为了长期持续投入乡村振兴、社会公益事业提供资金支持。

（胡家坪村幼儿园）

财务强身健体

滨江集团是当前房地产行业财务状况较为良好的民营房企。也正因为其经营面稳健，此次减持即便回应了资金的去处以及强调控股股东的地位不变，市场对其未来的发展仍然存在疑虑。

从销售数据来看，滨江集团销售排名居于前列。根据滨江集团此前公告，2025年全年滨江集团销售额为1017亿元，位列全国房企销售第7位，新增货值全口径850亿元。

土地投资上，2025年，滨江集团全年总投资全口径金额487亿元，杭州地区总投资全口径金额470亿元。在拿地方面，新增土地26宗，其中杭州地区新增23宗，金华地区2宗，湖州地区1宗。根据滨江集团披露的数据，2025年杭州涉宅土地出让金额为1420亿元，滨江集团投资全口径金额470亿元的占有率达33%。

不过，虽然2025年销售和投资稳健，但2026年滨江集团不会大举扩张。滨江集团董事长戚金兴此前曾公开表示，2026年，滨江集团的销售目标设定在800亿元左右。他强调，这不是对市场没信心，而是因为建造周期拉长了，原先资金一年可以滚两次，现在只能滚一次。但即便800亿元的规模，预计也能占到全国市场份额的1%以上，保持行业前列。

此外，对于城市布局，戚金兴认为，对于人口、产业支撑不足的城市，要果断退出。“过去五年，我们已从那些销售下滑最剧烈的区域完全撤出。现在的策略非常清晰,聚焦杭州，深耕浙江，辐射华东。 杭州是全国省会城市中经济最活跃、人才最向往、营商环境最好的城市之一，是我们能力圈和优势最集中的地方。”

财务策略方面，戚金兴提出，2025年有息负债计划在262亿元基础上再下降10%以上，降至230亿元左右；平均融资利率要从3.0%进一步降至2.9%以内。在投资上，滨江集团也将保持审慎积极，土地投资额计划在150亿—200亿元。严格执行“622”投资比例：即60%资金投向杭州，20%投向浙江省内其他城市，20%投向省外，而省外的重点就是上海。

戚金兴表示，滨江集团需要在上海这样的高地布局，让战略支点更加稳固。我们不会单打独斗，而是主要与华润、中海、招商、金茂、越秀这些实力雄厚的国央企合作，通过共赢共担的方式稳健进入。