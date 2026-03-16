21世纪经济报道 记者郭聪聪

2026年开年以来，中国银行业迎来新一轮资本补充密集期，中小银行成为此次增资浪潮的绝对主力。据21世纪经济报道记者不完全统计，截至3月中旬，全国已有至少85家城商行、农商行完成注册资本变更，增资扩股节奏明显加快。

在资本充足率承压、不良率走高的现实背景下，中小银行密集“补血”，既是满足监管要求、应对资产扩张需求的必然选择，也折射出了化解区域金融风险、服务实体经济的深层考量。与往年相比，本轮增资呈现出三大特征：农商行、村镇银行扛起增资大旗；地方国有资本深度参与其中；市场化工具运用取得新突破。

然而，完成资本补充仅是起点，如何将外部“输血”转化为内生“造血”能力，构建可持续的资本补充长效机制，正成为2026年中小银行改革化险的核心课题。对此，两会期间多位代表委员建议，通过多方协同构建长效资本补充机制，确保资本真正用于服务实体经济。

三重原因作用下的密集增资

据21世纪经济报道记者不完全统计，截至2026年3月中旬，全国已有超85家城商行、农商行等中小银行完成注册资本变更，且绝大多数为净增资操作，新一轮中小银行资本补充浪潮正在持续推进。

从机构类型看，2026年以来，农商行、村镇银行成为本轮增资的主力军。具体来看，仅3月以来，就有嘉祥农商行、鱼台农商行等5家银行相继获批增资。从增资金额来看，亿元级别的大额增资较少，多以千万元级和百万元级的小幅增资为主。以3月16日获批的山东嘉祥农村商业银行为例，其注册资本由6亿元增至6.18亿元，增加0.18亿元。从地域分布来看，本轮增资的中小银行主要集中在山东、河北、青海等地。

与此同时，多地城商行的增资扩股也在持续推进。就有新疆银行（增资43.2亿元）、青海银行（增资6.5亿元）、山西银行（增资14.2亿元）等城商行已先后获批变更注册资本。

业内人士分析，本轮中小银行密集增资，并非偶然现象，而是多重原因共同作用的结果。

中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏表示，此轮增资潮主要是满足监管达标要求与应对资产扩张的双重压力。一方面，监管对资本充足率要求持续提升，部分中小银行面临达标压力；另一方面，信贷需求增长导致资本消耗加速，增资扩股成为补充核心一级资本最直接有效的方式。

中金公司研究部总监、银行业分析师林英奇也表示，2026年中小银行迎来新一轮集中增资扩股，本质是资本约束趋严、信贷投放扩张、风险抵御需求上升共同作用的结果。

而这一增资需求的迫切性，也能从行业数据中得到印证。国家金融监督管理总局2025年四季度末数据显示，城商行和农商银行的资本充足率分别为12.39%和13.18%，低于行业15.46%的平均水平；与此同时，城商行、农商行的不良贷款率却分别达1.82%和2.72%，高于行业1.5%的平均水平，资本补充的紧迫性与必要性不言而喻。

林英奇表示，与往年相比，本轮增资呈现出更为鲜明的新特征。“一是参与主体更广，县域农商行、村镇银行成为重要增量。二是地方国资、财政及优质企业协同注资更为普遍，增资稳定性显著提升。三是方式更趋多元，定向增发、发行可转债补充资本等多渠道并行。”

市场化工具实现新突破

本轮增资潮有两大特点，一是地方国资、财政及优质企业协同注资更为普遍，增资稳定性显著提升；二是可转债转股等市场化工具的灵活应用。

地方国有资本成为本轮增资的主导力量。在湖北银行的18亿股股份的定向增发中，53位法人股东里新增了35位国有法人股东，超过96%的新增股份由当地国企认购，并涵盖湖北省内15个市州，让该行国有股占比从81.21%提升至84%以上；雅安市商业银行同样引入四家国资背景股东后，总股本实现超73%的增幅，国有股占比同步提升；青海银行则迎来西部矿业集团、青海省交通控股集团等省属国企入局，山西银行更是获得山西省财政厅独家注资，注册资本从 258.94亿元增至273.09亿元。

一位关注银行业的行业专家表示，地方国资的大规模入场，不仅为中小银行补充了资本，更通过完善股权结构、优化公司治理，为中小银行扎根区域、服务地方实体经济奠定了股权基础。

在国资主导的同时，市场化工具的创新运用也成为本轮增资潮的重要亮点。

成都银行近日公告，已获准将注册资本由37.36亿元增加至42.38亿元，增幅13.46%，核心一级资本充足率得到有效提升。此次增资主要由该行此前发行的可转换公司债券提前赎回并完成转股所致，成为2026年首家通过可转债转股实现资本扩充的银行。

林英奇分析道，与定增、配股相比，可转债在资本补充效率与成本控制上优势突出：

一是发行节奏更灵活，对二级市场冲击相对温和，摊薄效应分步释放。

二是未转股期间票息较低，有利于控制财务成本。

三是审核与发行机制更为成熟，可实现提前布局、择机转股。未来可转债难以完全替代定增、配股，但会成为常态化资本补充工具，与其他方式形成互补，提升银行资本补充的市场化水平。

林英奇表示：“可转债正逐步成为上市银行补充核心一级资本的重要选项，尤其对中小上市银行适用性较强。”

长效机制构建成核心课题

完成资本补充仅是中小银行化解风险、谋求发展的起点，面对内源补充能力不足、外源补充渠道狭窄的行业痛点，如何将资本实力转化为内生“造血”能力，如何构建起可持续的资本补充长效机制，成为2026年及未来中小银行发展的核心课题，而监管引导、政策支持与行业转型的多方协同，正在成为破解难题的关键。

上述业内研究人士指出，资本补充只是解决了中小银行当前的资本约束问题，若不能实现可持续的内生增长，后续仍将面临资本消耗压力。

事实上，相较于国有大行，中小银行的资本补充难题由来已久。内源式方面，受区域经济发展水平、自身经营能力限制，中小银行盈利水平偏低，利润留存能力有限；外源式方面，品牌影响力弱、投资者认可度不高，吸引社会资本参与的难度较大，这也让中小银行的资本补充始终面临较大压力。

在此背景下，构建资本补充长效机制成为行业共识，监管层的政策支持与代表委员的建言献策，也为这一机制的落地指明了清晰方向。

2026年政府工作报告明确提出 “多渠道加大资本补充力度，稳妥处置金融机构不良资产”，并拟发行3000亿元特别国债支持国有大型商业银行补充资本。国家金融监督管理总局局长李云泽也表示，除中央发行特别国债外，还可通过市场化方式撬动更多社会资金参与银行资本补充，保险资金等长期资金也可研究探讨范围之内。

两会期间，多位代表委员也将目光聚焦到了中小银行资本补充上，建议通过多方协同构建中小银行资本补充长效机制，确保资本真正用于服务实体经济。

全国人大代表、中国进出口银行北京分行行长刘亚表示：“部分城商行、农商银行的核心一级资本充足率已接近监管红线。中小银行亟须通过发行专项债，加大资本补充支持。允许地方政府专项债补充中小银行资本对于缓解中小银行资本不足、推动中小银行稳健发展意义重大，有利于推动地方中小金融机构稳健发展。”

地方政府专项债补充中小银行资本，已有成熟的实践案例。2025年7月，吉林省发行260亿元支持中小银行发展专项债券，资金由省财政厅划至吉林金控集团，再由其以间接入股吉林农商银行，直接提升了该行资本充足率和抗风险能力，成为专项债支持中小银行改革化险的鲜活样本。