21世纪经济报道记者 林汉垚、实习生 徐若萱

近日，白鸽在线（厦门）数字科技股份有限公司（以下简称“白鸽在线”）再次向港交所提交上市申请，并通过上市聆讯。这是继2025年2月首次递表后，该公司再度冲刺资本市场。

据其招股书披露，2023年至2025年，白鸽在线总收入分别约为6.60亿元、9.14亿元及12.27亿元。

在业内看来，这项IPO在一定程度上折射出保险科技行业从追求规模扩张向注重价值创造转变的趋势。随着数字经济场景持续拓展与监管体系日趋完善，保险科技公司转型方向正从“流量分销”转向“科技赋能”。行业内部的结构性分化路径逐步清晰。

不甘只做传统分销商

回望中国保险科技的资本历程，2017年众安在线财产保险股份有限公司（以下简称“众安在线”）登陆港交所被视为行业首个里程碑。彼时，“互联网保险第一股”的光环曾推动其市值一度突破千亿港元，带动了国内互联网保险平台的融资热潮。

但狂欢过后行业逐渐进入调整期。随着流量红利见顶、获客成本持续攀升，叠加监管层对互联网保险业务的规范持续收紧，纯渠道型平台的盈利困境逐渐暴露。

2025年以来，保险科技领域再度迎来IPO热潮。

这一轮登陆资本市场的保险科技企业都在努力撕掉“保险分销商”的标签，并提出了明确的盈利路径。

元保于2025年4月登陆纳斯达克，其2024年净利润达4.36亿元，系统服务收入占其总收入比重超66%。手回科技集团（小雨伞母公司）于2025年5月登陆港交所，其开展以市场为导向的产品定制与IP管理，2025年上半年净利润同比大增超900%。轻松健康则定位一站式平台，专注于提供数字综合健康服务及健康保险解决方案，于2025年12月挂牌港交所，首日收盘市值突破120亿港元，以“科技+健康服务”模式获得市场认可。

具备核心技术与场景优势的企业正逐步脱颖而出。

对外经济贸易大学创新与风险管理研究中心副主任龙格接受记者采访时指出，2025年以来的保险科技企业上市潮与2017年前后有本质不同。上一轮的核心是“互联网渠道颠覆”，高度依赖流量红利；本轮则聚焦“AI+生态赋能”，企业更注重用技术重塑保险价值链。驱动因素包括资本退出需求、技术叙事切换，以及监管推动行业分化后头部公司寻求融资巩固优势。

然而，盈利难题仍是多数拟上市企业的共同考验。

白鸽在线招股说明书显示，2023年至2025年，其净亏损从0.17亿元扩大至0.47亿元，尚未实现盈利平衡。龙格分析认为，保险科技企业实现规模化盈利的核心障碍是商业模式与成本结构的矛盾。收入过度依赖受政策挤压的单一佣金，难以覆盖持续攀升的获客与技术研发成本。同时，部分科技公司缺乏保险核心的风控与精算能力，导致风险定价能力不足。与传统体系融合困难以及同质化竞争进一步侵蚀了利润空间。

场景险重塑保险分销逻辑

嵌入式保险正成为保险科技领域的重要发展方向。国际市场研究机构Mordor Intelligence统计，预计嵌入式保险市场将以超过30%的年复合增长率快速扩张，其核心驱动力在于通过API将保障直接嵌入数字平台的用户购买流程，使保险从“被动购买”转向“场景伴随”。

保险中介是场景险的主要分销渠道。灼识咨询数据显示，2020年至2024年，通过科技赋能的互联网保险中介销售的场景险市场规模从131亿元增长至264亿元，复合年增长率为19.2%。

白鸽在线核心业务即围绕“场景险”展开。所谓场景险，就是将保险产品嵌入具体的消费场景中，让用户在完成交易的同时“顺带”完成投保，在特定场景下自动获得保障。出行平台上的意外险、外卖订单里的食品安全险、租房平台上的家财险、购票时搭售的延误险等都是场景险的典型形态。

招股说明书显示，白鸽在线将保险产品嵌入出行、普惠金融、公共事业等“9+N”生态圈，截至2025年底，该公司已开发80个细分场景，累计售出超过90亿份保单，覆盖3.93亿名被保险人。

这一模式与传统保险分销存在明显差异。传统模式下，保险产品通常由消费者主动购买，而场景险则依托平台或服务流程实现“被动触达”。龙格指出，“嵌入式保险”本质是分销范式的变革，从“人找货”变为“货找人”。它实现了即时、无感的投保，与传统分销的根本区别在于流程极简、产品碎片化及成本结构优化。

白鸽在线通过API接口与场景方系统对接，在共享单车骑行、航班预订、移动支付等场景中实现保险产品的即时销售。其技术平台披露的处理能力为每秒10万份保单。

然而，这种模式也带来了结构性风险。白鸽在线出行生态场景合作方贡献的最终被保险人及保单数量由2023年的1.53亿名及19亿份，降至2025年的9030万名及4.51亿份。公司解释称，原因包括场景合作方月活跃用户数减少、其内部采取供应商多元化政策，以及产品组合策略调整。

龙格认为，场景险的挑战在于产品件均低、对场景方依赖强，且对实时数据与风控技术要求极高。因此，如果核心场景方的经营状况发生波动，或者改变合作策略，科技平台将面临风险。

保险机构打造技术竞争力

在场景模式之外，技术能力成为保险科技公司的另一核心竞争要素。

灼识咨询数据显示，2024年国内前五大场景互联网保险中介合计市场份额达59%，其中前四名均为拥有自有流量平台的“一般互联网保险中介”，白鸽在线作为“第三方”科技赋能型中介位列第五。

龙格分析认为，当前市场由拥有流量的“一般互联网中介”（如蚂蚁保）主导。作为“第三方”的科技中介，其差异化优势在于中立性、专业定制能力和技术集成深度，能深耕垂直场景。其未来生存关键在于避开流量正面竞争，通过构建技术护城河与生态服务能力，在细分领域成为不可替代的赋能者。

白鸽在线主要收入来源包括保险交易佣金、数字化解决方案服务费以及TPA（第三方管理）服务费。招股说明书数据显示，白鸽在线通过自研系统“白鸽e保”实现API连接、数据处理及理赔支持，并在2024年启动基于大模型的技术升级。其2025年精准营销及数字化解决方案收入同比增长362.4%至3.98亿元。技术服务收入占比的提升，反映了业务重心的移动。

目前，白鸽在线已启动面向大模型的数字化转型，开发方舟、飞秒、智瞳等六种模型即服务（MaaS）业务模型，分别应用于场景风险预测、智能保费定价、理赔流程优化等环节。

国内其他保险科技公司也已取得突破。2025年上半年，暖哇科技的AI理赔解决方案已帮助合作公司识别超百万高风险受保人，降低赔付率10%至23%。

头部险企的技术应用也持续深化。平安人寿引入DeepSeek大模型打造智能审核引擎，93%的自动审核理赔案件可在60秒内完成责任判定，单笔理赔最快纪录压缩至8秒；众安保险超45%的理赔案件实现自动化审核结案，宠物险及意外险月均自动化处理案件超万件，异常精准识别率达98%。

合规应内嵌于技术流程

与技术重构同步推进的是监管框架的全面升级。

截至招股说明书披露，白鸽在线拥有超过3.93亿份被保险人资料、80个不同场景数据、超22.6万份理赔报告及超90亿份保单记录。庞大的数据资产既是其支撑，也使其面临监管层对数据安全的严格审视。

2024年12月，国家金融监督管理总局布《银行保险机构数据安全管理办法》《银行保险机构数据安全管理办法》针对银行保险机构引入了“数据安全评估”，针对敏感级及以上数据的业务活动和对数据主体有较大影响的业务活动提出了事前评估的合规要求。

2025年12月，国家金融监督管理总局发布《银行业保险业数字金融高质量发展实施方案》，从数字金融治理、技术应用、数据要素开发、风险管理等方面提出33项工作任务。同月，中国保险行业协会保险科技专委会组织开展数据安全管理专题培训，强调要“将数据安全管理工作纳入行业高质量发展全局”“共同构建保险业数据安全防护共同体”。

龙格指出，企业需将合规内嵌于技术流程，拥有真实降本增效的科技能力，并开发触达广泛人群的普惠产品与服务。行业优胜劣汰将围绕“科技真实效能”“商业模式可持续性”“垂直生态构建能力”以及“合规与风险管理水平”等核心维度展开。

未来，保险科技公司的核心价值应向上游的风险精准定价和下游的“保险+服务”生态整合延伸，从提升销售效率转向提升全链条的风险管理效能与服务深度。