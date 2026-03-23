21世纪经济报道记者李金萍 深圳报道

三月的梧桐山，杜鹃尚未绽放，一场别开生面的“春花宴”已抢先点燃了山间的活力与热度。

3月20日，在望桐露营基地，一张张长达百米的素雅餐桌旁，500多名市民齐聚一堂，共品精致素食。距离此处1公里的梧桐山河碧道旁，长达百米的市集外摆蜿蜒铺开，集市上既有可现场品尝的特色美食，也有可供拍照打卡的旅拍服务；不远处，直升机轰鸣升空，以99元的亲民价格，载着游客低空俯瞰万亩花海，感受山河壮阔的震撼。

这是深圳首届春花宴的现场。本次活动以花为媒、以素会友，推出千人素食长桌宴开席、直升机低空花游云端赏花、碧道露营、春日市集、文化展演一站式打卡活动，打造沉浸式春日文旅盛宴，向外界传递健康、低碳的生活理念。

深圳市罗湖区大梧桐指挥部副指挥长、区发改局副局长林海伟表示，“我们希望通过这次活动，将大梧桐片区的素食美食推广出去，进一步擦亮‘大梧桐’的整体品牌形象。”他介绍，本次活动采用线上线下联动模式，专门开发了小程序，将片区内的素食商家、民宿及露营基地全部收录，方便市民查询、预约与消费。活动同期举办的梧桐山市集将持续10天左右，且与城区各大商圈实现联动，各大商圈在市集现场推出专属优惠，市民在市集消费后，可凭银票兑换各大商圈的消费优惠券，真正实现片区内外资源联动、互利共赢。

但这并非一场简单的节庆活动。透过春花宴的热闹景象，记者发现，占地约50平方公里的梧桐山片区，正从过去以生态保护为主的“静默绿肺”，系统性转型为集生态、文旅、消费、生活于一体的城市“中央公园”。

（图：首届春花宴的现场，活动主办方供图）

从被动守护到主动经营的“生态实验”

春花宴的热闹背后，是一张酝酿已久的发展蓝图。过去，梧桐山作为深圳的“市肺”，功能主要集中在生态涵养与防护，产业发展受到限制，基础设施相对薄弱，巨大的生态价值未能有效转化为惠民富民的发展动能。

这一转变，始于“大梧桐生态融合区”空间规划的正式出台。

去年10月，深圳市规划和自然资源局与罗湖区政府联合印发《大梧桐生态融合区空间规划纲要》。根据规划，大梧桐生态融合区总面积约50平方公里，将分区域打造山林保育观光区、文旅体验区、绿色科技产业区等多功能融合空间。这意味着，片区发展思路从“单纯的守”转向“智慧的用”——在严格保护生态基底的前提下，进行低密度、低冲击、高品质的“轻开发”，重点引入生态文旅、康养度假、低空经济、数字创意等绿色产业。

“这不仅是罗湖破解空间瓶颈、挖掘发展新增量的战略选择，更是深圳在超大城市背景下，探索生态产品价值实现机制的一次重要实践。”一位参与规划咨询的专家表示。罗湖正试图回答一个核心命题：当城市从增量扩张进入存量提质阶段，如何让最大的生态资产赋能城市高质量发展。

新消费业态集聚区加速成型

规划落地的成效，最先被市场感知。位于梧桐山的创梧桐民宿，便是片区转型发展的典型代表。该民宿自2023年开出第一家门店以来，三年间已拓展至5家门店。

“去年以来，客流增长十分明显，尤其是周末和节假日，客房基本处于满房状态，需要提前预订。”该店相关负责人向记者表示，门店推出的“禅茶+住宿”“素食+住宿”等复合型消费体验深受游客青睐，假日期间复购率更是接近70%。春花宴期间，民宿与活动主办方联动，推出9.9元品素食的专属套餐券，吸引了大量游客到店打卡，仅周六上午就有20多人先后到店体验。

（图：创梧桐民宿，受访者供图）

创梧桐民宿的发展并非个例。沿着梧桐山周边，一批精品民宿、素食餐厅、文创工坊如雨后春笋般涌现。据不完全统计，大梧桐片区已聚集20家素食餐厅，曾经的“梧桐山艺术小镇”被注入全新商业活力。“民宿+”模式不断延伸，衍生出禅修、茶道、手作等特色体验；“素食+”也从单纯的餐饮，升级为传递健康生活方式的文化标签。一个以生态为底色，融合住宿、美食、体验、购物的微度假消费闭环，正在逐步形成。

“我们看中的不仅是这里的生态风景，更是罗湖区全力打造‘大梧桐’品牌的决心和片区配套的持续提升。”一位从外地来此投资民宿的业主表示。据悉，片区近期已吸引多家知名文旅品牌签约入驻，高端度假酒店项目也在积极洽谈中。

生态魅力成为深港“双城生活”新纽带

莲塘口岸的开通，为这片山水赋予了新的战略角色。一条“仙桐专线”旅游巴士，将莲塘口岸与梧桐山景区直接连通，车程仅需约20分钟。生态优美、底蕴深厚的梧桐山，正成为吸引港人北上休闲消费的又一热门目的地。

“现在周末过来非常方便，爬爬山、在民宿住一晚、吃一顿地道素食，性价比高，环境又舒适。”从香港来此度周末的陈先生向记者表示。像他这样的香港游客正逐渐增多，他们不仅来此徒步健身，还乐于体验露营、参与市集、购买本地农产品，沉浸式感受山间生活。

创梧桐民宿相关负责人介绍，假日期间，香港客人约占民宿客流的两成，他们大多是年长的退休人员，消费注重性价比，入住时间通常较长，少则三四天，多则一周。

如今，大梧桐片区正成为继商业购物、专业服务之后，连接深港“双城生活”的又一重要空间，一个能提供情绪价值、健康价值和休闲价值的“城市后花园”，为深港融合提供了超越经济层面、更具温度与黏性的情感联结。

在保护与发展间探寻“最优解”

然而，片区的蝶变之路并非一帆风顺。如何在生态保护红线内实现产业可持续发展，是贯穿片区转型始终的核心考题。

首当其冲的是交通与基础设施瓶颈。尽管已规划新的立交和公交体系，但节假日期间，通往片区的道路仍时常出现拥堵，停车位一位难求。如何提升公共交通接驳效率、推进智慧停车系统建设，成为亟待解决的现实问题。

其次，业态的可持续性与独特性面临考验。户外文旅存在明显的季节性波动，如何设计更多室内化、全天候的体验产品，平衡淡旺季客流；随着同类项目增多，如何避免同质化竞争，培育具有核心知识产权和文化内涵的独特IP，成为片区长远发展的关键。

此外，如何让发展红利更公平地惠及原村民社区，实现主客共享、城乡共荣，也需要精细化的社区治理与完善的利益共享机制作为支撑。

面对这些挑战，罗湖的探索从未止步。

据悉，本次活动还联动区文联、文体局、卫健局等单位，打造梧桐小剧场、梧桐药膳坊，设置养生产品摊位，推动碧道经济与文旅、康养产业深度融合，打造碧道经济示范点。

（图：梧桐山市集现场，活动主办方供图）

未来，罗湖区将持续深化大梧桐系列品牌活动建设，按照“月月有主题、周周有活动”标准打造特色主题花海，推动片区旅游软硬件配套设施提质升级，定期更新发布《梧桐文旅消费地图》，不断完善旅游配套设施，加强深港文旅交流合作，让大梧桐 IP 成为深圳文旅新标杆，让素食文化成为罗湖鲜明的文化名片，为深圳建设粤港澳大湾区文化和旅游发展中心注入新动能。

从“守绿”到“用绿”，从“静默”到“鲜活”，大梧桐片区的转型，不仅是一次生态资产的价值挖掘，更是超大城市生态与发展协同共生的生动实践。可以预见，随着各项规划的逐步落地，这片山水将持续释放生态活力与发展动能，成为深圳城市高质量发展中一道亮丽的生态风景线。