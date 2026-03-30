作者|成昱

声明|题图来源于网络。惊蛰研究所原创文章，如需转载请留言申请开白。

*本文为惊蛰研究所X21财经·南财号联合出品

随着气温逐步回升，各地花期次第而至，以踏青、赏花、春游等场景为核心的春日经济，迎来新一轮消费热潮。

从山野间的自然野趣到城市里的国风市集，从轻量随性的日常休闲到新潮多元的户外运动，多种多样的消费场景下，春日经济不再局限于单一的文旅领域，而是深度渗透至休闲、零售、餐饮、文创等多个赛道。一方面，契合了人们走出家门、拥抱自然的消费需求，另一方面也让春季市场呈现出遍地开花的蓬勃态势。

1、挖野菜：感谢大自然的“馈赠”

在中国传统民俗中，每到立春时节就会通过食用春饼、萝卜等应季食物迎接新春，象征祈福纳吉。而当下的年轻人，则用挖野菜的方式来探索别样的春天。

郊外的田野里——年轻人带着小铲子和帆布袋，涌向山坡沟渠，寻找荠菜、野葱的身影。这股被戏称为“打野”的风潮，让曾经无人问津的路边野菜摇身一变成了网红食材。

事实上，野菜的“走红”之路早在去年就初见端倪。彼时挖野菜已然成了都市青年的新宠，在沉浸式的体验中，年轻人们感受到了田野的乐趣和大自然的馈赠带来的别样满足。

与此同时，野菜所承载的童年田园温情，也戳中了当代人对慢生活的向往；而药食同源理念的深入人心，更让野菜成为年轻人“边吃边养生”的新选择。体验、情绪与健康三重需求的叠加，为野菜经济的热潮埋下了伏笔。

*图片来源：上海本地宝公众号

表面上，“挖野菜”是一场关于“饮食”的狂欢，但其实它不仅激活了户外体验场景，更带动了上下游消费链条的联动。惊蛰研究所观察到，在拼多多平台上，一些店铺里单价不到十元的“挖野菜神器”（小铲子等）销量轻松突破十万件，足见大众参与的热情之高。

部分农家乐也顺势而为，除了提供工具让食客亲手采摘，更推出现场烹饪体验，把艾草粑粑、野葱煎蛋、凉拌马兰头等特色料理直接端上餐桌，让田间鲜味与烟火气完美交融，延伸消费场景的同时，也让乡村旅游焕发新的活力。

另一边，商超与生鲜平台也捕捉到了春季限定的商机，纷纷上线春日野菜专区，蕨菜、藠头、地皮菜、红香椿、马兰头、芦蒿等热门品类，被推向家庭餐桌。而在山姆会员商店，枸杞芽、丝瓜尖芽等新品野菜，也让人们感受到了春天的“新意”。

从田间地头的采摘热潮，到社交平台的分享传播，再到餐饮、零售领域的联动发力，挖野菜这一简单的春日活动，已经延伸为一场覆盖多赛道的消费热潮。它既让人们在低成本体验中收获了治愈与满足，也为春日经济注入了鲜活而持久的生命力，更让田园野趣，成为解锁春季消费的重要密码。

2、田野餐饮：春入田野，食趣新生

“品尝”春天的方式不止有挖野菜，还有以花田火锅为代表的、更加体系化田野餐饮。

区别于传统餐饮，花田火锅的核心竞争力在于场景赋能下的流量转化能力。此类项目大多依托于连片的花海布局，采取“轻改造、重氛围”的运营模式，在不破坏农田肌理的前提下，通过简约餐位与打卡场景的融合搭建，营造出“花香与烟火气”的独特氛围。由于场景、氛围优势，花田火锅不需要投入太多的资源用于宣传推广，仅凭消费者的社交分享即可实现口碑传播，有效降低获客成本。

*图片来源：成都发布公众号

除场景优势外，食材供应链的差异化打造也成为这类业态持续盈利的关键。与城市标准化火锅店不同，花田火锅大多依托周边农户建立供应链，田间现摘的时令蔬菜、本地散养畜禽等食材，既降低了食材采购与运输成本，又以“原生态、新鲜化”为卖点形成差异化竞争，进一步提升产品附加值。

多元业态的组合延伸，也显著拓宽了田野餐饮的市场覆盖范围。从花海下午茶、围炉煮茶，到田园私房菜、田野烧烤，各类产品精准匹配家庭出行、团体宴请等不同客群需求。多种经营业态的叠加还能有效拉长消费时段，实现从午后到傍晚的全时段营收覆盖，单店盈利能力随之提升。

更深层次来看，田野餐饮的兴起是农文旅深度融合的实践，更是乡村产业赋能的重要路径，在激活闲置农田资源的同时，推动乡村产业升级。此外，配套的农特产品展销、非遗体验等业态，进一步延伸消费链条。

*图片来源：仙桃市文化和旅游局公众号

从餐饮行业的角度出发，田野餐饮的爆发不仅丰富了春日消费供给，更重构了春日餐饮的消费逻辑与盈利模式——餐饮不再是文旅消费的附属品，反而成为激活春日经济的重要因素，同时也为乡村振兴、消费复苏提供了新的切入点。随着春日经济的持续升温，这类“场景+产业”的创新模式，有望进一步迭代升级，持续拉动消费增长。

3、低空赏花飞行、高空跳伞：向云端，解锁赏花新姿态

当万亩花海进入盛放期，传统的赏花模式早已无法满足追求新潮的年轻群体与高端文旅客群。而在低空经济的新浪潮下，低空赏花飞行与高空跳伞成为这个春天最炙手可热的消费新选择。

与传统地面赏花的平视视角不同，低空赏花飞行以“上帝视角”呈现花海全貌，将田园、村落、河流与花海交织的场景尽收眼底，主打“稀缺”与“沉浸”；高空跳伞则融合极限运动的刺激与春日花海的诗意，契合当代人追求个性表达、解锁多元体验的消费诉求。

从江西共青城的万亩油菜花海到山东肥城的十万亩桃林，从四川成都的“熊猫飞的”低空体验项目到湖北龟峰山景区“直升机遨游花海+无人机自飞”的组合玩法，低空消费项目已在多地落地生根，成为拉动春日经济增长的新亮点。

*图片来源：成都文旅集团公众号

低空消费项目的走红，本质上是春日经济与低空经济深度融合的必然结果。尤其是低空经济连续3年被写入政府工作报告，各地纷纷出台配套政策，进一步推动了航空器制造、机场建设、保障服务等产业链环节不断完善。也正是在这样的背景下，低空体验的价格逐渐趋于合理，进一步释放了消费潜力。

低空赏花飞行与高空跳伞的热潮，不仅反映出消费者对个性化、高品质文旅体验的追求，也是低空经济从产业端向消费端渗透的重要体现。未来，随着低空空域开放的持续推进、运营模式的不断创新，以及配套产业的进一步完善，低空消费有望持续扩大规模，不仅能为春日经济注入持久动力，更能推动文旅消费与低空产业双向赋能，为文旅产业高质量发展开辟新赛道。

4、春日主题市集：这个春天，“集”时行乐

当春风消解寒意，城市消费市场也迎来季节性焕新。春日主题市集以鲜花、春味、手作、文创为核心元素，将春日氛围感与市井烟火气巧妙融合，成为激活商圈、景区消费活力的重要载体。

在快节奏的城市生活中，人们对轻量化、沉浸式消费的需求日益凸显，既追求便捷休闲的体验，又渴望在消费中获得精神满足。而春日市集作为轻量化消费的典型场景，其核心优势正在于精准适配多元人群需求，实现消费场景的全覆盖。

对于城市白领而言，闲暇时逛一场市集，是摆脱工作疲惫、放松身心的选择。对于亲子家庭，市集的互动体验环节与生活化场景，既能满足孩子的好奇心，也能让家长在陪伴中享受休闲时光。此外，市集也是年轻人的“社交货币收集地”，打卡拍照、挑选好物、交流体验，让社交与消费自然融合，契合年轻人的社交消费习惯。

*图片来源：上海长宁公众号

相较于大型商业活动，春日市集的轻量化优势更为突出——投入成本低、灵活度高，无需大规模改造场地，便能快速盘活商圈闲置空间、丰富景区消费业态，实现“小投入、大产出”。它不仅能直接带动鲜花、手作、文创等品类的销售，更能通过人流聚集，带动周边餐饮、零售、娱乐等相关产业的消费增长，进而形成“一站式”消费闭环，为商圈与景区注入持续的消费活力。

春日市集的兴起，折射出当代消费市场的三大趋势。第一，消费者为季节仪式感、氛围感付费，折射出消费需求从“刚需满足”向“情感体验”升级；第二，市集业态的主题化、多元化，反映了消费场景从单一购物向多元融合的转变，休闲、社交、文化体验等，都能成为消费的重要组成部分；第三，便捷、灵活、低成本的消费场景，越来越适配当下人们的生活节奏与消费偏好，这反映出轻量化消费正在成为一种新的潮流。

然而，热潮之下亦存隐忧。如今不少商场都在频繁开展市集活动，主通行动线被压缩，周末高峰期常常出现人流拥挤、通行不畅的情况，也带来了消防安全、场地损耗、环境卫生等现实问题。

事实上，这些问题也与春日市集长效发展面临的痛点相契合，要实现可持续发展，春日市集仍需突破同质化、产品质量参差不齐、安全隐患等现实难题。未来，随着消费需求的持续升级，春日市集或将进一步与线上流量结合，通过直播、短视频等形式扩大影响力，同时深度融合地域特色，成为彰显城市气质、激活消费活力的重要载体，在轻量化消费的风口下，持续释放商业价值。

5、花朝节活动：赏百花、着华服、承古礼

着汉服踏春赏景，祭花神祈求安康——曾一度淡出大众视野的花朝节，如今正重新走入人们的生活。自3月以来，不少城市都陆续官宣花朝节的活动信息：2026广州花朝节定档珠江公园、北京花朝汉服节落地北京世界花卉大观园、歙县徽州花朝节亮相徽州古城府衙广场……一场场春日雅集，正在全国各地渐次拉开帷幕。

花朝节的快速普及，一方面得益于近年来不断增长的汉服消费，带动更多新用户加入到“汉服同袍”的阵营当中。另一方面，花朝节主打体验的轻资产模式，也让更多普通人接触、了解和体验到了汉服的独特魅力。

在此背景下，也诞生了围绕场景建立的微观经济生态。例如汉服租赁凭借低成本、高便捷性的优势迅速突围，再搭配古风妆造、国风摄影的一站式服务，逐渐形成完整的消费路径，既有效降低了年轻人的参与门槛，也进一步提升了消费附加值，让汉服文化的体验更具完整性。

*图片来源：歙县文旅公众号

从商业价值来看，花朝节与汉服搭配消费的出圈，是传统文化商业化的成功实践，更是文旅消费场景的创新延伸。根据惊蛰研究所观察，各地花朝节普遍采用“公园+商圈”或“巡游＋市集”的联动模式，带动周边商圈的汉服体验馆、摄影工作室、文创摊位实现客流转化。以2025年上海静安花朝节为例，活动期间，花朝节的主会场大宁公园流量超65万人次，大宁商圈四大商场周末日均客流峰值达24万人次，同比上涨17%，印证了“文旅商体”联动的巨大商业价值。

*图片来源：上海静安公众号

如今，花朝节活动不仅为春日文旅市场注入了新活力，更清晰地证明，传统文化与现代消费并非对立关系，而是可以通过场景创新实现双向赋能。随着政策对国潮文化的支持、商业模式的持续优化，以及消费者文化认同的不断提升，花朝节必将承载着汉服文化、民俗文化，走出更宽广的发展之路，让更多人在沉浸式体验中感受中华优秀传统文化的魅力，让传统之美在新时代持续绽放光彩。

6、轻量化露营：更自在的“春日逃离计划”

过去，小众、高端、高门槛是户外运动标签，数千元的专业帐篷、全套炊具，加上偏远难寻的私密营地，把大多数人挡在门外，春日休闲也只属于少数资深户外爱好者。而如今，极简松弛正在取代繁复繁琐，一种告别沉重负担、省去复杂准备的休闲方式悄然成为主流。

轻量化露营，更像是全民友好的“轻春游”，以零负担、易抵达、高适配为核心，不必远行、不必重购，城市公园的草坪、近郊随处可见的绿地，都能成为休憩打卡的好去处。极低的参与门槛，让它快速覆盖全年龄段人群：上班族忙里偷闲、亲子家庭轻松遛娃、中老年结伴踏青，人人都能以最自在的方式享受春光。

依托城市公园、近郊绿地等公共空间的开放共享，轻量化露营在提升休闲体验的同时，还有效带动了周边餐饮、本地农产品、文创市集等关联消费，把短暂的春日流量转化为长效消费增量，成为拉动城市休闲消费、助力近郊文旅与乡村振兴的新动力。

可以说，轻量化露营之所以能打动人心，是因为它卸下了所有不必要的负担，让休闲回归了它最本真的样子——轻松、治愈，且人人可得。它顺应了我们如今更理性、更“悦己”的消费心态，不再为形式买单，只为体验付费。更有趣的是，当每个人都找到了这种“家门口的诗与远方”时，一种兼顾了生活幸福感与城市经济活力的新动能，也就悄然生长起来了。

随着春日经济持续升温，轻量化露营的场景边界还在不断拓展：从城市绿地到乡野林间，从基础野餐到多元沉浸式体验，背后的消费潜力仍在持续释放。未来，当轻量化休闲成为常态化生活方式，也一定能为城市的春天注入源源不断的生机。

7、人生首野：春日不宅，向山而行

当室内健身的枯燥逐渐让年轻群体产生审美疲劳，入门级的越野跑正在凭借自然与运动的双重吸引力，迅速成为新潮生活方式，甚至“人生第一次的越野跑”也被爱好者们冠以“人生首野”的特殊成就，当成是迷上这项运动的起点。由此，当下的越野跑，正逐渐打破大众的专业刻板印象，正式走向大众化，也顺势撬动起覆盖装备、赛事、文旅周边的完整消费体系，成为春日消费市场的新风口。

惊蛰研究所梳理多家赛事信息发现，不同于专业越野跑的高强度与高门槛，入门级赛事普遍将距离控制在5-25公里之间，兼顾轻健身需求与春日户外体验，让更多人告别室内跑步机，走进山林拥抱自然。目前在小红书平台，#人生首野#话题浏览量已逼近6千万，足见这一概念的流行速度与传播热度。

风潮起，消费热。赛事报名市场的火爆便是最直观的体现。如今不少入门级越野赛一经开启报名便迅速售罄，部分热门赛事甚至和马拉松一样，需要通过抽签确定参赛资格。尽管报名费从几百元到上千元不等，依然挡不住大众的参与热情。《2024中国越野跑大数据》显示，2024年国内越野跑赛事已达505场，较十年前增长超7倍。

与此同时，装备端的消费升级也悄然展开。户外市场迎来了轻量化装备，不同于专业越野装备的高昂价格，这些产品兼顾实用性与性价比，成为年轻消费者的首选。值得一提的是，国产装备品牌凭借高性价比，正逐步打破海外品牌长期垄断的局面。

从体验到消费，“人生首野”不仅让年轻人在春日山野中找到运动的乐趣，也撬动起赛事运营、装备制造、文旅服务等多个产业板块的发展。当越来越多职场人走下跑步机，踏上真实的泥土与碎石，这场运动风潮，或将演变为一种持久而深远的生活方式变革。

8、春日限定搜集：限时美好，即时上新

春风渐暖，春日限定的热潮也以强劲势头，雷打不动地席卷消费市场。

从美妆界的樱花彩妆，到饮品行业的季节特调，再到服饰、文创领域的联名周边，各大品牌纷纷押注春日赛道——赛百味联名波普艺术家凯斯·哈林推出“春日牛油果心动”系列，益禾堂携手治愈系IP FaFaDog带来樱花季限定饮品，优衣库举办2026春夏新品展会推出亚麻限定系列与多款联名UT……以“限定”为核心的季节性消费，已成为零售市场的新亮点。

*图片来源：赛百味微信服务号

对于品牌而言，春日限定本质上是对稀缺性营销的运用，限时、限量的标签创造了天然的供给缺口，使得消费者被迅速吸引、加速决策。而联名IP的加持与季节元素的融入，既能打破品类边界、吸引不同圈层受众，又能借助季节符号降低品牌识别成本。与此同时，限定款还能将短期季节红利转化为实际营收，成为品牌平滑业绩波动、提升调性的重要手段，这也是各大品牌争相入局的核心动力。

然而，如果品牌仅仅将目光投向短期销量，便容易忽略春日限定更深层的价值。与传统的饥饿营销不同，季节限定具备可重复性与连续性，正因如此，它也成为追求长效经营的品牌持续深耕的方向，不少品牌选择打造一年一度的标志性季节产品，逐步将其沉淀为自有IP，比如瑞幸连年推出的樱花拿铁系列，已成为品牌忠实用户的“春日必选”。

但热闹喧嚣之下，春日限定经济的可持续性仍需冷静审视。仅凭营销噱头只能换来一时流量，难以建立长期消费粘性。当下年轻人的消费倾向也早已透露端倪：追逐周边限定，早已超出产品使用本身。不少消费者热衷于集齐全套限定周边，从联名包装、主题礼品到专属贴纸、IP手办，却未必对产品内核形成持久认可。

由此来看，春日限定热既是消费升级下情绪消费、符号消费崛起的缩影，也折射出行业重营销轻产品的潜在短板。当春日新鲜感褪去，真正留住消费者的，从来不是“限定”二字，而是产品硬实力与品牌温度。未来，唯有让营销噱头与产品价值双向奔赴，春日限定经济才能跳出“昙花一现”的周期，成为驱动市场长效增长的持久动力。

总结

纵观春日经济的多元打开方式，不难发现，春日经济的走红，本质是大众消费理念向品质化、轻量化、情感化、个性化升级的集中体现。人们走出家门，追寻的不只是春光与风景，更是沉浸式体验、治愈感陪伴、文化归属感与健康生活方式。

正是顺应这一消费新趋势，春日经济以自然为底色、以体验为核心、以创新为驱动，不断打破文旅边界、融合城乡资源、链接多元业态，既精准契合了大众亲近自然、松弛悦己的情感诉求，也为消费市场注入了具象可感的春日动能，让季节红利真正转化为长效的产业活力与市场潜力。