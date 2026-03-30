21世纪经济报道记者 季媛媛

今年一季度，中国创新药行业交出了一份亮眼的成绩单。

国家药监局最新发布的数据显示，今年前三个月，我国创新药对外授权（BD）交易总额突破600亿美元，已接近2025年全年1357亿美元总额的一半。截至3月27日，2026年已批准10款创新药，其中国产创新药占据8款。

这组数据不仅刷新了同期历史纪录，更向市场传递出一个清晰信号：从当前情况来看，跨国药企与海外PE机构对中国资产的关注度持续提升，合作意愿明显增强，说明中国创新药的国际认可度和供给质量都在提升。中国创新药已站在全球舞台的中央。

摩根大通亚太区医疗健康投资银行副主席、中国投资银行联席主管刘伯伟此前在接受21世纪经济报道记者采访时也坦言，对于引进早期创新管线，跨国药企的“中国采购”倾向愈发明显。

刘伯伟分享了一个极具说服力的案例：一家大型MNC（跨国药企）的CFO曾坦言，如果在中国采购同一管线的成本仅为美国的30%～40%，且可能获得更优的效果，他们必然选择中国。“成本与效果的极致平衡，正成为跨国药企将中国视为核心研发管线来源地的关键逻辑。”据摩根大通团队观察，当前除了持续火热的ADC、GLP-1等领域，跨国药企对中国在TCE（T细胞衔接器）、体内CAR-T、口服多肽及小核酸等前沿赛道的能力也表现出浓厚兴趣。

在政策红利持续释放、产业生态不断完善的大背景下，创新药企的生存状态正在发生深刻变化。BD出海已不再只是“锦上添花”的资本运作，而是关乎企业现金流、研发可持续性乃至生存发展的战略选择。

中国项目占全球重磅交易七成

一季度，创新药BD领域接连传来重磅消息。

3月4日，中国生物制药与德琪医药同日官宣重磅BD交易：中国生物制药以15.3亿美元总对价，将罗伐昔替尼（JAK/ROCK抑制剂）授权给赛诺菲；德琪医药则以超11.8亿美元总对价，将ATG-201（CD19/CD3双抗）授权给优时比；在此前一个月，石药集团与阿斯利康签订授权协议，石药将获得12亿美元预付款、35亿美元里程碑付款及最高138亿美元的销售里程碑付款。

更早的2月8日，信达生物与老合作伙伴礼来制药达成第七次战略合作，携手推进肿瘤及免疫领域创新药物的全球研发。根据协议，礼来获得相关项目在大中华区以外的全球独家开发与商业化许可，信达生物则保留大中华区全部权利，并将获得3.5亿美元首付款、最高约85亿美元的里程碑付款以及销售分成。

据华泰证券梳理，从全球视角来看，年初至今国产创新药BD项目数和披露金额的全球占比分别达20%和75%；在已达成的21项重磅交易中，有15项为中国交易，占比超过七成。

“今年以来的数据表明，中国创新药BD出海已经从偶发性事件转变为系统性趋势。”有券商医药行业分析师向21世纪经济报道记者表示，“无论是交易数量还是交易金额，都呈现出持续增长的态势，而且大额交易频出，单笔交易总金额动辄数十亿甚至上百亿美元。”

分领域来看，双抗、ADC（抗体偶联药物）、GLP-1RA（胰高血糖素样肽-1受体激动剂）成为BD交易最活跃的赛道。西南证券研报显示，2025年国内双抗药物BD出海共取得首付款35亿美元，同比增长414.7%，占全年所有药物BD首付款的49.8%；ADC药物BD出海共取得首付款16.3亿美元，同比增长676.2%。

对于中国创新药企而言，BD出海的意义早已超越单纯的商业变现。

长期以来，创新药研发面临着“双十定律”的考验——十年时间、十亿美元投入。在尚未实现规模化盈利的阶段，如何维持高强度的研发投入，是每一家创新药企都必须面对的生存命题。

东吴证券通过计算“现金及现金等价物/年研发费用”指标来评估创新药板块的资金面状况。结果显示，当前医药板块整体资金面充裕，绝大多数企业仍保持了1年以上的研发资金覆盖能力。这一结论的背后，BD收入功不可没。

三生国健的案例颇具代表性。2025年公司预计实现营收42亿元左右，同比增加251.76%；实现归母净利润29亿元左右，比上年同期增长311.35%。对于业绩变化的原因，三生国健表示，报告期内，公司与辉瑞公司达成重要合作，导致2025年度的营业收入、归母净利润以及扣非归母净利润均出现较大幅度的增长。

BD收入正在改变创新药企的财务报表结构。以往，创新药企的收入高度依赖核心产品的商业化放量，产品上市前的漫长周期中，企业长期处于“只出不进”的状态。如今，通过早期管线的对外授权，企业可以在研发阶段就获得可观的首付款和里程碑付款，为后续研发提供稳定的现金流支撑。

据西南证券统计，2025年中国药企对外授权/许可/合作BD项目数量达165项，首付款超70.3亿美元，同比增长超226.8%。

从“卖青苗”到“长期共生”

随着BD出海持续活跃，交易模式也在不断迭代升级。

从出海方式上看，MNC采购下的License-in/out仍是主流，但NewCo（设立海外新公司）模式正受到越来越多关注。

NewCo模式的创新之处在于，药企不再简单地将管线权益“一卖了之”，而是通过设立海外新公司，将特定管线的海外权益注入，引入境外资本与管理团队推进全球开发与商业化，同时保留原药企的权益以共享长期收益。这一模式在传统License-out与自主商业化之间取得了平衡。

恒瑞医药是NewCo模式的积极实践者。2025年，恒瑞通过NewCo模式将GLP-1产品组合注入Kailera并战略持股，成为这一模式的典型案例。

“恒瑞的BD策略始终围绕一个核心：在兑现当期价值的同时，嵌入全球创新网络，积累面向未来的长期资本与能力。”在2026年1月召开的第44届摩根大通医疗健康年会上，恒瑞医药执行副总裁兼首席战略官江宁军这样阐述公司的BD理念。

信达生物与礼来制药的七度携手，则体现了另一种长期主义的合作模式。“信达与礼来的合作模式说明，中国创新药企与跨国巨头的合作正在走向成熟。”前述分析师指出，“过去我们更多是单纯的授权方，现在则能够与对方建立长期、对等的战略合作关系，这是质的飞跃。”

阿斯利康全球执行副总裁、国际业务负责人尹思睿在中国发展高层论坛期间就表示，仅在最近这几年，中国研发的药物数量就已翻了一倍，而且去年全球三分之一的药物授权许可协议都来自中国企业，这清晰地传递出大家对中国生物制药创新的信心。“因此，阿斯利康高度重视在中国构建广泛的制造、研发和开发的全方位能力，以期推动更多前沿创新成果惠及患者。”

BD交易的活跃，背后是国产创新药技术实力的持续提升。从交易标的来看，双抗、ADC、GLP-1RA已成为BD出海的“三驾马车”。双抗领域，国内企业的布局已走在全球前列。西南证券研报显示，2025年，国内双抗药物BD出海共取得首付款35.0亿美元，同比增长414.7%。从靶点来看，主要集中在PD-(L)1+双抗、CD3+双抗。其中，三生制药PD-1/VEGF双抗及信达生物包含PD-1/IL-2双抗的组合包，单笔交易首付款均超过10亿美元。

ADC领域，国产创新药同样展现出强大的全球竞争力。ADC药物常在临床前、I期、II期的早期阶段达成交易，从靶点上看较为分散，CLDN18.2、B7-H3、EGFR、B7-H4、HER3、HER2、TROP2、nectin4等潜力靶点均受到关注。此外，双毒素ADC、双抗ADC等新的分子形式已成为研发的前沿方向。

GLP-1RA领域，国产创新药正瞄准下一代差异化方向。2025年国内GLP-1RA新分子BD出海共取得首付款4.7亿美元，较2024全年增长109.8%。减重药新药研发已进入差异化竞争阶段：口服化、长效化、多机制协同、减脂保肌等方向成为研发热点。

从“仿创结合”走向“原始创新”

站在2026年一季度的高起点上，中国创新药的未来走向备受关注。

中信建投证券则提示，BD交易对于创新药全球价值的实现固然重要，但交易完成后，产品本身全球价值的逐步验证和实现更加重要。而产品全球价值的落地，主要受全球临床的推进进度、产品核心临床数据的发布、全球竞争格局的变化等多重因素影响。

这意味着，BD出海只是第一步，后续的临床推进、注册审批、商业化落地，才是对企业全球化能力的真正考验。

后续，中国创新药走势究竟如何？对此，亚盛医药董事长兼首席执行官杨大俊给出了自己的判断。他对21世纪经济报道记者表示，就2025年医药领域的整体投资而言，特别是二级市场，曾有一段时期热度较高，这是由于2025年部分BD项目取得成功，使投资者看到了希望。尤其是一些大规模的筹款情况颇为理想，无论是数量、质量，还是与跨国公司的整体BD合作，无疑达到了现阶段的高峰。这让整个投资与资本市场看到了前景，进而带动了资本的复苏。

但进入2025年下半年，市场出现了一些调整。从纯粹的资本市场角度来看，其他行业热度逐渐上升，例如人工智能领域。部分资金从医药市场，尤其是创新药市场流向了其他市场。“这种回调属于正常现象。一个健康的市场，无论处于何种领域，都不可能持续上扬，必然会有波动与调整，如此才是健康的发展态势。”杨大俊认为，目前资本市场的复苏以及重要的调整，仍处于正常范围，或许是从去年高点向下的一种健康调整。

若仔细分析相关数据可见，创新药市场并无降温趋势。一方面，在国内临床开发方面，每月获得的临床推荐 IND（新药临床试验申请）数量保持着稳定增长。在整个临床开发与转化过程中，对于各类新药技术，如细胞基因治疗、CAR- T等，在临床乃至全球范围内的推进力度并未减弱，始终呈现上升趋势；另一方面，2026年前两个月的BD业务，无论是数量还是金额都持续增长。

“当然，后续能否持续增长，目前尚不确定。”杨大俊进一步强调，从研发角度来看，特别是进入临床试验的临床批件、获批上市的药品，以及各类BD合作情况，都呈现良好态势。一级市场的融资也十分活跃，无论是融资数量还是总额都相当可观。从这些方面来看，2026年整个生物医药领域，尤其是创新药的发展，并未出现增速减缓或降温的情况。

政策层面，创新药产业也正迎来前所未有的发展机遇。今年的政府工作报告明确提出，推动创新药和医疗器械高质量发展，更好满足人民群众多元化就医用药需求。

对于创新药企而言，2026年无疑是充满希望的一年。恒瑞医药预计，2026年将有超过10个创新药物或适应症获批，提交超过20项NDA/BLA申请，读出25项III期研究数据，创新药收入有望实现超过25%的同比增长。亚盛医药则将在4月的美国癌症研究协会年会上公布四项临床前研究进展，涵盖奥雷巴替尼、APG-2449等多个核心品种。

从“借船出海”到“造船远航”，中国创新药正在书写属于自己的全球化故事。当自主研发的硬实力与BD合作的软实力形成合力，一个由中国创新力量深度定义的全球化新时代，正渐行渐近。