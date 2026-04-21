21世纪经济报道记者 闫硕

剂泰科技即将以“AI药物递送第一股”的身份登陆港交所。

4月19日晚，剂泰科技正式通过港交所聆讯，披露PHIP版招股书，联席保荐人为富瑞金融集团、德意志证券亚洲和中信证券（香港）。这标志着继晶泰科技、英矽智能之后，第三家AI制药公司将在港交所挂牌交易，AI制药“三小龙”格局即将成型。

在AI制药赛道整体仍处商业化前期的背景下，成立于2020年的剂泰科技凭借MTS-004的对外授权和单靶点合约金额高达1.09亿美元的平台合作，初步跑通“平台+产品”的双轮驱动商业模式。但营收高度依赖单一资产授权、连续三年累计亏损超14亿元等现实挑战，也让这场IPO充满看点。

当三家AI制药公司齐聚港交所，谁能率先将技术优势转化为持续造血的能力，仍是市场最关切的命题。

AI改写纳米递送的游戏规则

纳米材料可实现靶向递送至特定器官和组织，并允许与直接细胞相互作用，具有在分子水平解决疾病的巨大潜力。

然而，传统的纳米材料开发严重依赖试错法，受限于有限的分子结构，对生物相互作用的了解不完整，导致发现缓慢、成本高昂、效率低、成功率低。人工智能的介入正在改变这一局面，通过集成数据、算法和迭代验证实现更快的设计、预测和优化，显著提高效率、精度和安全性。

根据弗若斯特沙利文的资料，全球基于纳米技术的药品市场由2020年的1875亿美元增长至2024年的2220亿美元，复合年增长率为4.3%，并预计于2035年将达到5854亿美元，自2024年至2035年的复合年增长率为9.2%。

当前，该行业竞争激烈且发展迅速。辉瑞、诺华、罗氏、阿斯利康等跨国药企均布局相关领域；国内恒瑞医药、石药集团、齐鲁制药等也加码布局，同时剂泰科技、艾博生物、上海谊众等企业专注创新技术。

剂泰科技的核心竞争力在于其自主研发的平台NanoForge。这一平台整合了超过一千万种结构多样的自主生成脂质库，涵盖人工智能基础模型、METiS智能体、量子化学与分子动力学模拟及AI驱动的高通量筛选平台。以此为基础，公司开发出AiTEM、AiLNP、AiRNA三大技术解决方案，可将靶向LNP或小分子剂型的平均时间从数年缩短至2至3个月。

最直观的验证来自其核心产品MTS-004。这是一款针对假性延髓情绪失控的口服治疗药物，AiTEM承担了该产品开发的建模与预测分析，将临床前制剂开发时间从行业平均的1至2年缩短至3个月内，从立项至完成Ⅲ期临床试验仅耗时38个月，大幅提升了药物研发效率。

以METiS解决方案开发的纳米材料产品｜来源-剂泰科技PHIP版招股书

平台的技术壁垒还体现在管线布局上。依托NanoForge，剂泰科技已实现对8个关键器官和组织的精准靶向递送。公司拥有超过10种管线产品，包括4种临床前候选产品、3种临床阶段产品、1种pre-NDA产品及2种动物保健产品。其中MTS-105是一款有望成为同类首创的mRNA治疗药物，用于治疗肝癌及其他伴有肝转移的晚期实体瘤，目前处于IIT阶段并已获美国FDA孤儿药资格认定。

基于自身技术优势，剂泰科技先后获得多轮融资，累计融资超过3亿美元，在18C章程下，领航资深独立投资者为中金资本、红杉中国、人保资本、五源资本以及中国人寿。其他投资者包括北京市医药健康产业投资基金、大兴投资、晶泰控股等投资人。

三年累计亏损超14亿元

AI制药行业正从概念验证阶段加速向商业化兑现阶段迈进。据艾媒咨询数据，全球AI制药市场规模2022年突破百亿美元关口，达到104亿美元，2025年增至241亿美元，预计在2026年接近300亿美元大关。市场前景广阔，但所有玩家都面临同一个问题：如何将技术优势转化为可持续的商业收入？

“三小龙”已形成清晰的差异化布局。英矽智能聚焦小分子赛道，晶泰科技主打AI+机器人，剂泰科技深耕大分子药物递送领域。剂泰科技虽成立时间最短、员工人数最少、累计融资额最低，但技术落地快、商业化效率高。

剂泰科技采用“平台合作+产品合作”的双轮驱动商业模式。通过平台合作，剂泰科技支持全球超过30家制药及生物技术公司使用其专有AI平台进行药物制剂优化、递送系统开发和mRNA序列优化，产生研究费和许可费收入；通过产品合作，将AI驱动的纳米材料技术应用于自研功能性资产开发，以首付款、里程碑付款和特许权使用费形式实现长期价值。

这一模式已在2025年得到初步验证。2025年9月，公司将MTS-004授权给浙江引安医药，获得1亿元分期首付款，适应症总里程碑达18.45亿元，另有潜在高达1亿元的适应症拓展里程碑付款。同期，公司与一家全球领先制药公司签订了平台合作协议，单个靶点合约金额最高达1.09亿美元。

然而，光鲜的里程碑数字背后是持续的经营压力。招股书显示，剂泰科技2023年、2024年及2025年营收分别为930万元、150万元和1.05亿元，2025年的爆发式增长几乎完全来自MTS-004的首付款，营收呈现“过山车”式波动。三年净亏损分别为5.82亿元、4.99亿元和3.92亿元，虽呈逐年收窄态势，但累计亏损仍超14亿元。

对比来看，晶泰科技2025年营收同比增长201.2%至8.03亿元，年内净利润1.24亿元，成为AI for Science领域首家盈利的港股上市公司。英矽智能2025年收入同比下降34.5%至5624万美元（约3.87亿元），净亏损扩大至3.52亿美元（约24.20亿元），主要受优先股转换产生的一次性非现金公允价值亏损影响，剔除后经调整亏损约4383万美元（约3.01亿元）。这折射出AI制药赛道“冰火两重天”的现实。

聚焦剂泰科技，其在首付款驱动的高增长背后面临收入可持续性的考验。一个不容忽视的风险是，公司收入高度依赖少数客户，2023年至2025年，来自五大客户的收入占比分别为98.0%、83.7%、98.9%；同期来自最大客户的收入占比分别为50.5%、35.5%、95.2%。这意味着任何单一客户关系的波动都可能对公司业绩产生较大影响。

而且，在行业看来，剂泰科技还面临技术路线方面的落地风险，AI驱动的纳米递送技术仍需更多临床数据来验证其在不同适应症中的安全性与有效性。与此同时，全球AI赋能药物的监管政策框架也在持续演进，审批周期的任何变化都可能影响研发进度与商业化节奏。

技术锋芒已现，商业化征途尚远。剂泰科技登陆港股，是AI制药竞争格局加速演进的启幕，亦是行业兑现商业价值的核心大考。