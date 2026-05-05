对曾毓群来说，2026年的春天，可能是他创业以来最感温暖的。

5月4日，宁德时代港股走强，再度逼近3万亿港元大关。4月底，其已官宣完成配股 ，将获约390亿港元现金。

曾老板的业务，全线飘红，尤其储能业务，带来新的想象空间。

1-3月，宁德时代营收1291亿元，储能电池出货量，达到50GWh，占到电池总出货量的25%。据2025年财报，电池业务约占营收9成，储量电池每GWh的收入，约为动力电池的88%。粗略推算，其储能业务的月收入，正逼近100亿元。

“国内，114号文明确了容量电价补偿机制，有效拉动独立储能开发；海外，光伏+储能价格经济性增强，也推动需求增长。”宁德时代内部人士向《21CBR》记者解释。

政策东风

1-3月，曾毓群团队共卖出约50GWh的储能产品，包括储能电芯、电池柜等。

“在云端、在矿山、在江河湖海、在戈壁沙漠、在零碳园区、在算力中心，宁德时代正在为中国及全球的发展持续注入澎湃动能。”他在《致股东信》里写道。

比如，在内蒙古奈曼旗，用宁德时代储能电芯制作的一个个大号“充电宝”，组成储能电站，把当地不稳定的风光资源存起来，一次可存200万度电，再稳定释放到电网。

其储能生意，赶上政策东风。

“国内136号文、114号文落地，储能的市场定位和容量电价机制愈发清晰，已成为具备稳定收益的资产，相关需求爆发。”管理层在4月的业绩会上解释。

114号文，是指2026年初发布的《关于完善发电侧容量电价机制的通知》。独立储能电站据此可拿到容量电价补偿。

简单来说，其相当于给储能项目发了一份“固定底薪”，电站只要在用电高峰时“顶得上”，就能获得一笔稳定收入。

“早期，在‘强制配储’阶段，单独的储能项目没有明确盈利模式，建而不用的情况广泛存在，业内不够重视电池性能。”

宁德时代内部人士告诉《21CBR》记者，136号文已取消强制配储，114号文预计带来巨变，政策希望储能在新型电力系统中发挥更长期、更基础的价值。

他解释，该文件引入容量补偿机制，对电池性能提出两个要求：

一是稳定性高。

在容量租赁模式下，电网有需求时，储能电站要及时响应，否则不仅拿不到补偿，还可能面临罚款。这意味着，独立储能电站必须使用品质更好、一致性更高的电芯。

二是容量衰减慢。

容量租赁补偿按年结算，依据电站实际可用的容量额度。如果电池循环寿命不足、容量衰减，实际可用容量会逐年缩水，导致补偿收入下滑。“一是关键时刻要能顶上，二是要拿满全生命周期的补贴。”内部人士向《21CBR》解释，如果电站签了10年的容量补贴，到第七、八年运行不了或响应跟不上，补贴将无法获得。

这给了宁德时代更大的机会。

其电芯价格基本比市场贵约3-5分钱，储能电池寿命在业界领先。曾毓群公开提醒过，低价必然带来减量、减配，埋下质量安全隐患。海外需求，又给其销量烧了一把火。

“储能电站，成为西方电网的重要基础设施和能源类资产。”上述人士称，全球大型储能系统（电站级），拉高销量。

储能上量

储能需求旺盛，曾毓群趁势上新。

4月21日，宁德时代在科技日上宣布，新品“钠新电池”将于年底量产。

六天后，大订单到手。4月27日，宁德时代与头部储能系统集成商海博思创签约，锁定三年60GWh钠离子电池供货。

60GWh是什么概念？

据第三方数据，2025年全球钠离子电池出货量为9GWh，其中储能领域约5GWh。60GWh的合作规模，是去年储能钠电出货量的11.5倍。

双方三年的交付周期，贯穿宁德时代钠离子电池量产起步、产能爬坡的关键阶段。“当前，钠电池成本高于锂电池，主要是工艺成熟度和规模效益不足造成的。”宁德时代内部人士告诉《21CBR》记者，钠电池预计会大规模铺开，长期来看，相对锂电池成本会有优势。

新产品之外，曾毓群还布局算力中心业务，为储能生意寻找新场景。

4月初，宁德时代计划斥资41亿元，认购中恒科技投资49%的股权。标的是上市公司中恒电气的控股股东。

交易完成后，宁德时代将推荐1名董事候选人和1名副总经理候选人参与上市公司治理。

中恒电气是中国高压直流（HVDC）供电技术的国家标准制定者，产品已在阿里、腾讯、百度等互联网巨头的数据中心实现规模化应用。

在能源电力领域，宁德时代的优势集中于直流侧，在交流侧的电力电子技术上存在短板。中恒电气恰好掌握这些核心技术，且拥有头部客户资源。

公告提及，双方将围绕绿色ICT基础设施、新型电力系统（算电协同）等领域开展合作。

“中恒电气交流侧的能力较强，与宁德时代存在战略协同。”宁德时代内部人士告诉记者，AI算力中心配套绿电与储能，是确定趋势，但短期落地案例与出货量尚不明显。

上游买矿

现阶段，能让曾毓群操心的，或许只有矿产原材料。

1-3月，国内电池级碳酸锂现货，一吨均价为15.76万元，对比一年前的7.58万元，上涨1倍多。

原材料价格上涨，加之储能项目招标价格压低，两端挤压，宁德时代毛利率下滑，一季度才24.8%。

曾毓群的解法，是自己下场，向上游关键原材料领域延伸。

4月，宁德时代成立全资子公司时代资源，注册资本达300亿元，并请来陈景河担任矿业顾问。

陈景河在矿产圈大名鼎鼎，曾执掌紫金矿业30多年，管理全球30多个矿业基地。

宁德时代牵头的CBC联合体，2023年中标玻利维亚盐湖提锂项目，计划投资14亿美元，在当地建设碳酸锂产能。该项目处于停摆状态。

其国内宜春锂云母矿，因采矿权到期，也于2025年8月暂时停产，仍未复产。

这或许是曾毓群请来外援扩张矿产版图的原因。

“长期来看，动力和储能市场空间巨大，对锂、镍、铜、铝等金属资源需求旺盛。”

宁德时代称，时代资源将整合现有矿业资产，积极拓展海内外优质资源项目，保障主营业务原材料供应与产业链安全。

曾毓群团队能动用的现金，现在非常充裕，截至3月底，宁德时代货币资金及交易性金融资产，合计超4100亿元人民币，且又新募390多亿港元。

他有充足的财力，推进其扩张计划。