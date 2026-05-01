全澳仅有一间单间是求职者津贴领取者可以负担的租赁房源。点击 ▶ 收听完整报道。

要点：

慈善机构澳洲圣公会最新发布的租房可负担性报告警告称，住房危机正呈现出长期化趋势；

在全澳范围内仅有一处房源，仍在领取求职者补助人群的承受范围之内。

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在南澳大利亚州阿德莱德（Adelaide）东北郊，一间面积不足10平方米、每周租金125澳元的合租房单间，成为了一个颇具象征意义的存在——它是当下全澳唯一一处领取求职者补助（JobSeeker）的人能够负担得起的出租房。

专注老年护理与社区服务的慈善机构澳洲圣公会（Anglicare Australia）在其2026年《租房可负担性快照》（rental affordability snapshot）报告中指出，对于一名无赡养负担、领取最高两周817.50澳元补助的单身人士而言，“几乎不存在任何可负担住房”。

按照国际通行标准，住房支出若超过家庭预算的30%，即被视为进入财务压力区间。

对于领取求职者补助（JobSeeker）、能源补贴（energy supplement）以及最高额度联邦租金援助（Commonwealth Rent Assistance）的人来说，其每周可承受的租金上限仅为135.75澳元。

而现实是——“几乎没有任何房源符合这一门槛”。

圣公会住房事务负责人罗布·斯托克斯（Rob Stokes）直言，这些数据所揭示的，是一种“生活现实的根本性转变”。

“曾经的澳大利亚梦，是拥有一套属于自己的房子，靠近亲友、通勤方便，”他说，“而如今，人们若能找到一处不会立刻将自己拖入财务困境的租房，已经算是幸运。”

圣公会已持续近二十年追踪租房可负担性问题。

斯托克斯表示，这一问题不仅没有缓解，反而“持续升级，并不断蔓延”。

他批评，围绕住房“供需关系”的反复争论正在陷入空转，政策层面亟需更具力度的结构性调整，以确保所有澳大利亚人能够获得基本的居住保障。

一间房的象征意义

南澳这处被圣公会称为“全澳唯一可负担房源”的物业，位于阿德莱德费尔维尤公园（Fairview Park）社区，是一栋建于1966年的三居室住宅中的一间分租房。

The listing has been on the market since at least mid March. Credit: Realestate.com

房间面积为9.29平方米，租客需与他人共用浴室、卫生间及洗衣设施，并且不允许携带宠物。

挂牌信息显示，租金为每周125澳元，可能包含停车位使用权。

从历史数据来看，这一房产本身也见证了市场的巨大变化：2002年，该物业成交售价为11.7万澳元；如今估值已接近87万澳元。

而在2003年，整套房屋的租金仅为每周200澳元。

For $125 per week, the room comes with its own entrance, making it eligible for "private residence" status. Credit: Realestate.com

地理位置上，费尔维尤公园位于阿德莱德东北郊，紧邻阿德莱德山（Adelaide Hills），驾车前往市中心约40分钟，公共交通约45分钟，属于典型的低密度住宅区。

SBS新闻已就该房源联系房主寻求置评，但尚未获得回应。

在政策建议方面，圣公会呼吁政府每年新增至少1万套社会保障住房（social housing），并在住房开发中优先配置可负担住房。

South Australia recorded its biggest home building year on record in 2025, with 13,514 homes completed, according the the Department for Housing and Urban Development.

同时，该机构建议将求职者补助提高至每日80澳元，增加联邦租金援助，并进一步强化租客权益保护，以缓解低收入群体的租房压力。

此外，报告还提出，应扩大针对家暴受害者的紧急与长期住房供给，并在新南威尔士州加强针对老年人的无家可归预防服务。

联邦政府方面则表示，当前正“尽一切努力提供支持”，但也承认“许多人正面临艰难处境”。

一名政府发言人指出：“联邦租金援助已提高超过50%，联邦政府还与各州及领地合作限制租金上涨并禁止租金竞价，同时正在推进一项100亿澳元的投资计划，用于建设5.5万套社会及可负担住房。”

不过，该计划——主要通过“澳大利亚住房未来基金”（Housing Australia Future Fund）实施——计划在2029年前完成，且在今年早些时候因进展缓慢而受到批评：启动两年后，仅完成略高于2%的目标。

尽管澳大利亚每年平均新增约14.5万套住房，圣公会的分析认为，问题的关键并不在于总量，而在于价格结构。

报告写道：“如果新增住房以市价进入市场，那么即使数量增加，也不会改变低收入群体难以负担的现实。”

租房市场的“断裂”

报告还指出，住房可负担性恶化的趋势，已从低收入群体扩展至更广泛的劳动人口。

过去，一个依靠两份最低工资收入的四口之家，可以负担全澳超过四分之一的出租房源；如今，这一比例已降至14.8%。

对于单亲家庭，仅为3%；而对于领取最低工资的单身人士，则仅有0.56%的市场房源仍属可负担范围。

圣公会认为，这表明工资增长与租金上涨之间的关系已经发生结构性变化，使得可负担住房在市场中的占比持续萎缩。

报告同时强调，这一体系并非自然形成，而是过去二十年政策选择的结果。

其中，约翰·霍华德（John Howard）政府于1999年实施的资本利得税（CGT）折扣及负扣税（negative gearing）政策，被认为在长期内“重塑了市场激励机制”。

随着5月12日联邦预算案临近，资本利得税与负扣税的改革再度成为焦点。

国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）在接受第七频道《日出（Sunrise）》节目采访时提到，“代际公平”将成为本次预算的重要主题之一。

澳大利亚联邦银行（Commonwealth Bank of Australia）在其预算前瞻中指出，资本利得税重大改革“似乎已成定局”，而负扣税甚至可能被“完全取消”。

不过，查默斯态度仍显谨慎：“距离预算还有不到两周，市场上总会有很多猜测……一些关键讨论尚未最终敲定。”

圣公会对此持审慎态度，认为若改革未触及“根本激励机制”，将难以改变市场行为。

报告指出：“当前体系更多是在帮助已具备优势的人群积累资产，而非扩大住房获取的机会。”

Liberal Leader Angus Taylor has said that cutting CGT and negative gearing would be "insanity". Source: AAP / Dan Himbrechts

另一方面，反对党领袖安格斯·泰勒（Angus Taylor）则将住房负担问题与移民规模及海外投资联系起来，主张通过降低移民来缓解需求压力，并明确反对调整负扣税政策。

“如果你对住房征税，就会减少住房供给，”他说，并将相关改革称为“对澳大利亚梦的打击”。

对此，查默斯反驳称，泰勒“并不了解普通澳大利亚人的真实处境”。

根据圣公会的数据，超过一半的负扣税收益流向收入最高的25%人群，而这一群体同时获得了超过80%的资本利得税折扣收益。

报告最后指出：“税制改革本身无法弥合收入与租金之间的差距，但它可以改变塑造市场运行方式的关键驱动因素，并在长期影响住房的价值与用途。”

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