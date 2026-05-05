阿拉伯联合酋长国当局表示，该国防空系统星期一(5月4日)对伊朗的一次导弹与无人机袭击做出回应，与此同时，美国启动重大行动，引导被困船只通过霍尔木兹海峡。

阿联酋国防部星期一在X平台的一则帖文中证实，在该国不同地区听到的声响是源自阿联酋防空系统拦截来自伊朗的弹道导弹、巡航导弹和无人机。

阿联酋国防部说：“阿联酋防空系统正在积极拦截导弹和无人航空载具威胁。”

“国防部宣布在全国各地听到的声音源自持续展开的拦截导弹与无人航空载具行动。”

阿联酋国防部在随后的一则帖文中说，该部发现伊朗向阿联酋不同地区发射四枚巡航导弹。这则帖文补充说，其中三枚在阿联酋领海上空被成功拦截，另一枚坠入海中。

当局敦促公众从官方来源获取信息，并遵守安全程序。

这是自从美国与伊朗近一个月前达成停火以来，首次有伊朗发动袭击的报告。

美国之音(VOA)请求白宫评论伊朗对阿联酋的袭击以及这将如何影响停火，白宫没有立即回复。美国领导的打击伊朗政权的行动在4月8日开始停火。

阿联酋还证实，伊朗无人机星期一早些时候攻击了阿联酋国有石油公司旗下的一艘油轮。

阿布扎比谴责这起事件是“伊朗恐怖袭击”，并表示在这起事件中，该油轮在通过霍尔木兹海峡时受到两架无人机的攻击。

最早报告了这起事件的英国海事安全组织--英国海上贸易行动办公室(UKMTO)。该组织说，这起事件发生在阿联酋富查伊拉以北水域，所有船员均安然无恙，没有发生环境污染的报告。

在一艘货轮报告在迪拜以北发生机舱室失火事件后，UKMTO记录了第二起事件。失火原因未知，所有船员全部安全。

星期一早些时候，美国军方表示启动了支持数百艘被困船只通过霍尔木兹海峡的行动。自从美国和以色列2月28日开始发动打击伊朗恐怖政权的军事行动以来，这处海峡的交通一直因为伊朗的攻击和威胁而陷于瘫痪。

美国中央司令部(CENTCOM)星期一在X平台发帖说：“美国海军导弹驱逐舰在通过霍尔木兹海峡之后目前正在阿拉伯湾展开行动，以支持‘自由计划(Project Freedom)’。”

中央司令部说：“作为第一步，两艘悬挂美国旗帜的商船成功通过霍尔木兹海峡，安全地继续他们的旅程。”

总部在巴林的联合海事信息(JMIC)证实美国军方已建立了一处强化安全区，帮助商船通过该海峡。

该海事中心就海上通告事宜与美军协调。该中心告诉船只选择分道通航计划(TSS)以南的阿曼领海作为航行路线，并敦促各船与阿曼当局协调。

该中心警告说，各船应考虑贴近分隔航道而通过海峡，这是由于情形“极为危险，因为存在未经完全探测和缓解的水雷”。

唐纳德·特朗普(Donald Trump)总统星期日宣布，作为一项“人道主义姿态”，美军将开始引导被困船只通过霍尔木兹海峡的努力，以帮助他所说的没有卷入美以与伊朗的冲突的国家。

特朗普在真相社交(Truth Social)发帖说，这次被称为“自由计划”( Project Freedom)，是对各国请求美国“被困在霍尔木兹海峡的船只”做出的回应。

伊朗少将阿里·阿卜杜拉希(Ali Abdollahi)星期一在一项声明中说，所有商船和油轮在试图穿过霍尔木兹海峡之前，必须与伊朗武装部队协调，否则将面临攻击。

中央司令部在星期日的声明中说，美军正出动导弹驱逐舰、100多架陆基与海基飞机、多领域无人载具平台和1.5万名军人，以支持这项努力。

中央司令部星期一否认伊朗媒体宣称的伊军在该海峡用两枚导弹击中一艘美舰的说法。

中央司令部说：“美军正在支持‘自由计划’并执行对伊朗港口的海上封锁。”该司令部补充说，美军指挥官、海军上将布拉德·库珀(Brad Cooper)星期日乘阿帕奇(Apache)直升机巡视了霍尔木兹海峡及附近的该地区海域。