南方财经 21世纪经济报道记者胡慧茵

5月6日，韩国综合指数高开后持续走强。截至收盘，韩国综指涨6.45%，报7384.56点，再创收盘历史新高。

近期，韩国股市的表现异常火热，更在两个月内完成了从暴跌到暴涨的逆转。自4月15日韩国综合指数（KOSPI）首次升破6000点后，股指持续上扬，如今更升破7000点，从年初至今累计涨幅达到75.23%，股市市值跻身全球第八。

在韩国股市中，三星电子与SK海力士这两大科技巨头的股价涨势最为抢眼。其中，三星电子早盘涨逾12%，市值首次突破1万亿美元，这也使其成为继台积电之后第二家达成该里程碑的亚洲科技企业。也正是它们股价的强势上涨，推动韩国综指开启“7000点时代”。

市场分析认为，存储需求正处于一个超级周期，打破长达数十年的繁荣与萧条循环。此外，韩国政府通过公司治理改革等政策推动提振股价，也为韩国综指提供了进一步助力。在近期研报中，高盛认为AI芯片需求增长和企业盈利预期上调，使韩国综指的估值水平具有吸引力，并将其目标位上调至8000点。

然而，外界质疑声渐起：韩国股市创历史新高，究竟是得益于一轮由人工智能驱动的长期结构性趋势，还是阶段性过热？当前韩股高度集中于科技巨头的行情结构，又会给韩国综指的后续走向带来哪些变数？

（资料图）

韩综指开启“7000点时代”

韩国股市再次改写全球资本市场版图。

4月28日，据机构汇编的数据，受人工智能（AI）相关科技巨头强劲上涨推动，韩国上市公司总市值达到4.04万亿美元，市值超越英国，跻身全球第八大股票市场。一周后，韩国综合指数再攀历史高峰，股价指数一举突破7000点大关，冠绝全球。

事实上，今年以来，韩国股市曾历经从暴跌到创新高的过程。2月底，中东冲突爆发后，韩国股市一度遭受重创，整个3月韩国综指累跌超19%，一度沦为全球跌幅最大的股市之一。随着中东局势缓和，市场信心迅速修复。之后，韩国综指接连创出新高。市场将韩国股市在短时间内完成走势逆转的原因归结为两个方面：一是中东局势的阶段性降温；二是AI硬件需求的持续爆发。

受访专家普遍认为，本轮韩国综指突破7000点的核心驱动力是AI芯片需求激增。中国国际问题研究院亚太研究所特聘研究员项昊宇向21世纪经济报道记者表示，AI浪潮引爆存储芯片超级周期，三星与SK海力士合计占指数权重超43%，2026年Q1三星半导体和SK海力士的利润飙升，HBM4等高端产品今年产能也已经售罄。

在法国里昂商学院管理实践教授李徽徽看来，本轮韩国综指迈入“7000点时代”，其实还标志着全球资金首次将韩国定义为“AI基础设施上游资产”。他向21世纪经济报道记者分析称，过去，韩国经济依赖周期性制造业和出口，其企业估值还长期受财阀拖累。如今其核心优势已从消费电子转向AI算力产业链紧缺的高端存储芯片。

他还表示，本轮韩综指的行情并非普通芯片涨价，而是HBM、高端DRAM、企业级SSD等数据中心存储，从配套配角变成行业刚需瓶颈。韩国企业卖的已经不只是普通存储芯片，而是能提升 AI 算力运行效率的核心资源，“因此，韩国市场走强，不能只归因于AI需求或制度改革：AI存储打开盈利弹性，价值改革修复估值折价，外资流入掌握定价权，资金正同时押注盈利上调与估值修复。”

此外，全面的企业治理改革也被认为是韩国股市改善的深层次原因。自韩国总统李在明在2025年就任以来，他就把企业治理改革‌作为其经济政策的核心支柱，旨在终结长期困扰韩国资本市场的“韩国折价”问题。

项昊宇向记者表示，韩国政府推行外资准入改革，取消持股限制、简化开户流程，外资持股比例大幅上升，大量资金流向两家芯片巨头。此外，商法修订、下调交易税、严打恶意做空等措施修复“韩国折价”，“企业业绩与估值修复形成 叠加中东局势缓和带来的市场乐观情绪，共同推动指数大涨。”

作为佐证的是，韩国股市对外资的吸引力不断增强。数据显示，截至今年1月底，外资持有韩国股票市值进一步升至约1701万亿韩元，环比增长28%，当月持股比例升至约32%。在韩国股市创新高的同时，外资随之涌入韩国股市。数据显示，5月6日，外资在KOSPI市场买入3.5302万亿韩元，买盘集中于三星电子、SK海力士和SK Square。另据韩国交易所的数据，外国资金流入韩国成长股，尤其是半导体设备、AI芯片和生物科技相关股票表现突出。

韩国股市如此强劲，那么，“韩国折价”的现象是否已经扭转？安邦智库助理研究员彭茂晟向21世纪经济报道记者表示，目前韩国综指整体净资产收益率（ROE）约为8%，低于日经225指数约12%的水平，但其整体市盈率却已反超后者。表面上看，长期存在的“韩国折价”问题似乎有所修复，但深入结构层面可以发现，这种改善主要集中于头部企业。

他表示，韩国头部科技企业在AI周期中率先重估，但广泛的中小上市公司仍未摆脱估值压制，这也反映出韩国资本市场在资源配置、投资者结构以及公司治理等方面仍有待进一步优化。

科技巨头能支撑韩股走多远？

韩国股市再度创下历史新高，离不开韩国芯片双雄的强势托举。

5月6日，“全球存储六巨头”中的SK海力士和三星电子一如既往是板块中的领涨龙头，日内股价分别上涨10%和14%，再创历史新高。与此同时，两者在韩综指中的权重超过43%，助推韩国股市成为全球最热门的市场之一。

伴随着股价飙涨，三星电子的市值也正式迈入“万亿美元俱乐部”。由此，三星电子成为继台积电之后，第二家市值突破1万亿美元门槛的亚洲科技企业，源于投资者不断押注于对先进芯片和计算能力的持续需求。

美国资产管理公司Roundhill Investments首席执行官Dave Mazza表示，三星电子迈入万亿美元这一门槛不仅具有象征意义，还承载着实质性的分量，这反映了市场对存储芯片在AI基础设施体系中作用的判断，这种作用是结构性的，而非周期性。

“这凸显了存储芯片在AI基础设施中的关键作用。”项昊宇表示，其结构性特征体现在，一是需求模式变革，AI巨头签订3-5年长单锁定HBM产能，取代传统“囤货—去库存”的短周期循环；二是产品价值重构，存储从电子设备“成本项”升级为AI算力“核心资产”；三是竞争壁垒提升，三星与 SK 海力士垄断全球HBM 市场，技术迭代与产能扩张形成高护城河。这一成绩对韩国企业意义重大，一是确立韩国在AI硬件产业链的核心地位，二是吸引全球资本加速流入韩国科技板块，提升本土企业国际估值话语权；三是为大公司转型提供范本，证明通过技术创新与治理改革可突破“韩国折价”的桎梏。

虽然韩国综指一骑绝尘，股价屡创新高，但其市场结构高度集中。有分析认为这可能会放大回撤风险。由于权重过高，一旦核心公司出现波动，指数层面将很难有对冲力量。担忧不无道理，当前三星正面临挑战——其芯片业务部门的盈利增长与三星移动和显示器业务的下滑形成鲜明对比，后者正面临原材料和零部件价格上涨的压力。

李徽徽认为，三星电子的强势业绩主要依赖半导体部门，尤其是存储业务，半导体超级周期已有效对冲消费电子端的压力。虽然存储业务利润丰厚、现金流强劲，可为HBM、先进制程、封装及晶圆厂扩产提供支撑，但如果手机、显示、家电等业务无法将零部件涨价传导至消费者，集团整体利润质量将高度受制于半导体周期。更重要的是，三星不能仅靠“存储大周期”支撑估值，还需解决两大问题：一是在HBM高端客户认证上持续追赶SK海力士，二是在先进逻辑制程上缩小与台积电的差距。

“虽短期芯片超级周期足以支撑整体盈利，但长期来看，业务失衡将限制三星应对行业变革的灵活性，”项昊宇也表示，若三星电子不加速终端业务转型或拓展新增长曲线，可能会陷入“成也芯片，败也芯片”的困境。

即便如此，三星电子的业绩仍被看好。根据业内汇总的卖方分析师预测，三星电子的股价在未来12个月预计仍将大幅上涨。由于业绩预期可能持续爆发式增长，目前其基于未来一年的预期收益，即远期市盈率仅为5.3倍，较去年10月的14.4倍反而出现了大幅下降。

若如此，韩国综指能否乘科技巨头业绩之风，延续快速上涨势头？项昊宇认为，未来韩国综指或可冲刺8000点，其核心驱动为AI 存储盈利持续超预期与外资流入，中期需关注AI 需求不及预期、全球流动性收紧、地缘政治冲突这三大风险，可能引发回调；长期看若韩国持续推进大公司治理改革、降低行业集中度、培育新兴产业，“韩国折价”有望进一步收窄，指数或稳定在历史高位，“短期韩综指的上涨趋势未变，但波动将加剧，结构性机会集中在半导体与受益于改革的优质企业。”

李徽徽也认为，韩国综指中期仍有上涨空间，但可能会从单边急涨转向高位震荡上行。当前需要警惕的是韩综指急涨之后，市场将变得更加“挑剔”，比如关注HBM良率、客户集中度、资本开支回报、韩元汇率以及美国科技股波动等，这些都可能成为韩国股市回调的导火索。