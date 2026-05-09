21世纪经济报道记者 余纪昕

今年4月至5月，交通银行在总行、子公司及分行多个层面进行了密集的人事调整，涉及首席信息官、独立董事、信托公司负责人及多家省级分行副行长等关键岗位。

其中，交行聘任刘雷为首席信息官，待其任职获准后，副行长钱斌将不再兼任首席信息官。

并且，21世纪经济报道记者从业内了解到，原任交银国际信托副总裁的唐云岳，已出任交通银行总行养老金融部副总经理。

总行层面：科技领军接力，独立董事迎新

据了解，总行方面的人事调整以科技条线和公司治理为核心。4月29日，交通银行发布董事会决议公告，披露了多项重要人事安排。

其中最引人注目的是，聘任刘雷为交行首席信息官，待其任职获准后，副行长钱斌将不再兼任首席信息官。

公开资料显示，即将出任交行首席信息官的刘雷出生于1972年，华东理工大学工学学士学位，工程师，他自2025年起担任交通银行金融科技部总经理、金融科技创新研究院院长。

刘雷的职业生涯深耕于交行科技体系，曾任交行数字化转型办公室主任、软件开发中心总经理，其间兼任交银金科董事长、总裁、交银金科筹建组副组长；软件开发中心（上海）总经理，软件开发中心副总经理、总经理助理，软件开发中心总工程师办公室高级经理、开发一部高级经理等职务。

有分析人士指出，此次首席信息官的接力，正值交行加大金融科技投入之际。根据交通银行年报，2025年该行金融科技投入达123.42亿元，同比增长6.81%，占营业收入的5.78%。同时，交行全力推进“科技万人计划”，2025年末集团金融科技人员增至9782人，占员工总数比例升至9.99%。

除了首席信息官，交行董事会也计划注入新鲜血液。前述4月29日交行董事会决议公告表示，提请股东会选举原建行首席信息官金磐石、原太保寿险董事长潘艳红为独立董事。业内分析认为，其后续将为交行的公司治理和战略发展带来新的视角。

子公司层面：交银国际信托“一把手”更替

与总行调整同步，交通银行旗下的重要子公司——交银国际信托也完成了领导层的新老交替。4月29日，交银国际信托发布公告称，根据公司股东会及董事会决议，由夏华龙董事代为履行公司董事长职责，并解聘张文所担任的董事长职务。

夏华龙拥有博士学历，其职业履历横跨学术、银行、地方政府及基金等多个领域。他曾任中国地质大学人文与经济学院副院长，后加入交通银行，历任资产托管部高级经理、副总经理，资产托管业务中心副总裁。此后，他赴地方担任云南省曲靖市市委常委、副市长（挂职），回行后曾任交银施罗德基金管理有限公司副总经理、首席信息官，以及交通银行总行养老金融部总经理。2025年11月，夏华龙开始担任交银国际信托董事。

事实上，在董事长变更前夕，交银国际信托的总裁岗位也已更替。4月13日，国家金融监督管理总局湖北监管局批复，核准余桑担任交银国际信托有限公司董事、总裁的任职资格。余桑此前担任交通银行总行资产保全部总经理，并曾兼任交银金融租赁有限责任公司董事等职。而交银国际信托的前任总裁赵海慧，则已于今年4月调任交通银行四川省分行行长。

此外，原交银国际信托副总裁唐云岳因工作变动，已于2026年1月不再担任该职务。21世纪经济报道记者从业内了解到，唐云岳已调任交通银行总行养老金融部副总经理，其调任也被业内视为交通银行总行养老金融业务板块力量得到加强的一个信号。

唐云岳，中级经济师，注册会计师（非执业），律师职业资格，历任交银国际信托预算财务部副总经理、受托管理总经理、资产管理部总经理、投资业务总监兼任资产管理一部、资产管理三部总经理；2018年12月任交银国际信托副总裁。

作为交通银行控股的信托子公司，交银国际信托由交通银行与湖北交通投资集团有限公司分别持有其85%和15%的股权。截至2025年末，交银国际信托总资产204.57亿元，净资产176.60亿元，管理信托资产规模7306.01亿元，同比增长10.78%；2025年实现净利润8.09亿元。

分行层面：五地副行长任职资格相继获批

在分支行层面，2026年第二季度初，交通银行多家省级（直属）分行的副行长任职资格也相继获得地方监管机构的核准，人事布局进一步落定。

具体来看，4月24日，国家金融监督管理总局宁波监管局批复，核准韩昉交通银行宁波分行副行长的任职资格。韩昉此前曾任交通银行宁波鄞州支行行长、宁波分行办公室主任。

4月22日，黑龙江监管局核准了魏正勇交通银行黑龙江省分行副行长的任职资格。魏正勇曾任黑龙江省分行办公室主任、人力资源部总经理等职。

4月13日，辽宁监管局核准徐征交通银行辽宁省分行副行长的任职资格。徐征曾任交通银行总行授信审批部高级经理。

4月3日，山东金融监管局核准王淼交通银行山东省分行副行长的任职资格。王淼曾任交行徐州分行副行长、云南省分行副行长、江苏省分行高级专家。

3月31日，苏州金融监管分局核准宦传浪交通银行苏州分行副行长的任职资格。宦传浪曾任交行江苏省分行预财部副总经理；2015年6月起历任西藏银行财务会计部总经理，西藏银行党委委员、副行长、执行董事，2021年12月结束援藏任期返回交通银行。

业内分析指出，这一轮地方分行副行长级别的集中任命，体现了交行在重要区域市场加强管理团队配置、推动业务发展的战略意图。这些新任副行长大多具有丰富的本地或相关业务管理经验，有望为所在分行的经营带来新的活力。

据交行4月29日发布的2026年第一季度报告，今年1-3月，该行实现营业收入696.18亿元，同比增长4.89%；实现归母净利润261.62亿元，同比增长3.11%。截至一季度末，集团资产总额达162,729.60亿元，较上年末增长4.66%。