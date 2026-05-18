21世纪经济报道记者 余纪昕

国家金融监管总局日前发布的一季度银行业保险业主要监管指标数据显示，商业银行净息差在2025年连续三个季度持平后，于2026年一季度末降至1.40%，较去年末的1.42%进一步下探。

分不同机构类型来看，一季度，民营银行净息差仍为最高，为3.62%；其次是农商行和股份行，分别为1.58%、1.54%；城商行和国有行净息差较低，分别为1.38%、1.29%。

记者注意到，其中，民营银行虽是不同类型商业银行里净息差最高的一类，却也是净息差下滑最快的。

今年一季度末，民营银行净息差收窄幅度最大，比去年末下降了21BP；其余类型银行中，国有行和城商行环比下降1BP，股份行和农商行环比下降2BP。

对此，资深金融监管政策专家周毅钦向21世纪经济报道记者表示，民营银行净息差最高，和其喜欢在资产负债两端“高来高走”有关，即用更高的贷款收益来覆盖较高的存款揽储成本。

但在目前阶段，资产端大行下沉普惠市场，低息竞争加剧，小微信贷需求不足，民营银行被迫 “以价换量”，这样高收益信贷占比下降，存量的高息贷款持续重定价，资产收益率快速下行。而在负债端，民营银行品牌口碑较弱，存款来源高度依赖高息揽储，负债成本刚性强，在降息周期中存款成本下行慢于资产端，所以其净息差从高位快速滑落。

回顾此前，多位券商分析师普遍预测，今年一季度银行业净息差将呈企稳回升态势。

对于此番现实走势，博通咨询首席分析师王蓬博认为，一季度，银行业净息差走低，主要受存款成本保持刚性、信贷投放持续偏向低收益资产影响，行业盈利承压格局未出现明显改观，后续银行盈利端仍将面临持续的息差收缩压力。

招联首席经济学家、上海金融与发展实验室副主任董希淼告诉21世纪经济报道记者，“边际性回升”与“实质性拐点”之间，最关键的不同在于其“结构性”与“可持续性”。前者是息差降速放缓，降幅收窄，是修复性反弹，从“降得快”转向“降得慢”。而后者，是趋势反转，止跌回升，净息差开始持续、稳定地环比上行，基本确认新周期开始。

后续来看，董希淼对记者分析指出，当前银行息差企稳主要靠存款降息等措施。随着存款重定价红利出尽，未来要走向实质性回升，必须依赖资产收益率的提升，而这主要取决于宏观经济的全面复苏。如果有效信贷需求持续疲弱，银行定价难有大幅提升空间，回升过程便可能仍是“边际性”的。从结果看，2025年末商业银行净息差为1.42%，缺乏抵御波动的安全垫，一次新的降息就可能再次冲击净息差。

（作者：余纪昕 视频编辑：王学权）