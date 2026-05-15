南方财经全媒体记者 孙诗卉 上海报道

一家成立24年的老牌合资寿险公司，正在经历一场深刻的结构性变局。

近期，鞍山钢铁集团有限公司（下称“鞍钢集团”）与中兵投资管理有限责任公司（下称“中兵投资”）同步在北京产权交易所挂牌转让各自持有的光大永明人寿保险有限公司12.505%股权，单一标的转让底价均为10.05亿元。两个转让项目为捆绑转让，意向受让方须同时参与两个项目，合计对应公司25.01%股权，转让底价合计20.1亿元。

值得注意的是，光大永明人寿刚刚在一季度偿付能力报告中披露正在推进股东增资，计划在二季度增资18.75亿元及以上。而在此节点，两大并列第三大股东同步“清仓”退出，且要求捆绑转让、不得拆分。

多位业内人士对21世纪经济报道记者表示，在这种背景下，光大永明人寿二季度完成增资的难度升高。

增资计划或生变

两家股东同步“清仓”离场，正值公司资本市场规划的关键窗口期。

光大永明人寿成立于2002年4月，注册资本54亿元，是中国北方地区首家合资寿险公司。2010年增资扩股后，光大集团以50%持股比例成为控股股东，加拿大永明人寿持股降至24.99%，鞍钢集团与中国兵器工业集团（后转让给全资子公司中兵投资）各持股12.505%。此后股权结构延续至今。

按照原计划，公司拟于2026年一季度完成18.75亿元增资，后推迟至二季度实施。但业内人士指出，增资与股权转让之间存在复杂的先后博弈：股权交割需要时间，从挂牌到完成转让至少需要1—2个月；而增资也需要在股权结构相对稳定的情况下推进。若新股东迟迟不能落定，18.75亿元的增资方案将持续延宕，偿付能力压力或进一步加剧。

截至2026年一季度末，公司核心偿付能力充足率为60.99%，综合偿付能力充足率为121.98%，核心偿付能力已逼近重点核查区间。

在尚未完成增资的情况下，两家股东却在同时间挂牌退出。多位业内人士认为，在增资推进的关键节点出清股权，使这两笔交易的走向更添变数。

此次挂牌转让的核心看点在于“捆绑”设计。按照交易规则，两笔股权不得拆分受让。如形成竞价，则以两宗项目底价之和为起始价，增值部分按单宗项目底价比例分配。

业内人士认为，这一安排兼顾了内部股东权益与外部引资效率的双重考量。如果拆分转让，可能导致股权被不同外部投资者分食，打乱原有股东的行权节奏；捆绑模式简化了行权流程，避免股权结构碎片化，是对现有股东权益的前置性保护。

更为关键的是，挂牌公告显示现有两大股东——光大集团与加拿大永明人寿均未放弃优先购买权（截至信息披露起始日），且若行权将对捆绑项目整体行权。

这意味着三种可能的走向：光大集团全额行权，持股从50%升至75.01%，实现绝对控股；加拿大永明人寿若单独行权，持股升至50%，公司将重返中外股东对等持股的合资架构；或由外部新投资者接手，迎来全新股东格局。无论哪种结局，光大永明人寿的股权结构都将发生显著变化。

这意味着当前局面对现有股东形成了“二选一”的催促机制——大股东必须在交易窗口期内做出增持或放弃的战略判断。

“退金令”下的央企剥离潮

鞍钢集团以及中兵投资的退出，被业内普遍解读为“退金令”政策驱动的必然选择。这一政策可追溯至2023年国务院国资委印发的《国有企业参股管理暂行办法》，要求央企“坚持聚焦主责主业，严控非主业投资”。

2024年国务院国资委进一步明确，各央企原则上不得新设、收购、新参股各类金融机构，对服务主业实业效果较小、风险外溢性较大的机构原则上不予参股和增持。此后，央企出清金融股权的步伐明显提速——从银行、信托到保险机构，多家央企纷纷剥离非主营业务资产。

业内人士指出，一方面是“退金令”下聚焦主业发展的压力，另一方面光大永明人寿近年盈利波动、偿付能力承压，也可能影响股东回报预期，促使两家央国企选择变现退出。

对外经贸大学创新与风险管理研究中心副主任龙格对21世纪经济报道记者表示，这次转让要么现有股东增持变成绝对控股或对等合资，要么引入新股东获得重大话语权。这必然带来公司治理和决策机制的变化，但也为解决长期缺钱的增资难题打开了大门。

“最紧迫的是增资计划能否跟上，这取决于股权交易和监管审批的速度。新股东进来后，业务方向可能调整，如何平稳过渡是个挑战。整个交易还需通过监管严格审核，存在失败风险。此外，变动期更要稳住团队和客户信心。”龙格表示。

在股权结构面临洗牌的同时，光大永明人寿的管理层也已完成关键交接。2025年12月，国家金融监督管理总局天津监管局核准张晨松担任公司董事长，原董事长孙强卸任。

张晨松1974年出生，持有中国、北美、英国精算师及特许企业风险分析师资格，于2013年4月加入光大永明人寿，历任总精算师、财务负责人、副总经理、总经理等职，2024年8月获批担任总经理。在担任董事长期间，张晨松仍担任公司总经理，未来是否再聘总经理尚不得而知。

自2024年以来，光大永明人寿高管层密集调整。2024年3月，原总经理刘凤全卸任；同年8月张晨松任总经理；2025年3月，区永耀任总精算师；同年8月至9月，范思远陆续兼任副总经理、董事会秘书、财务负责人。

精算出身的张晨松上位，被业内视为公司从“规模驱动”向“价值创造”转型的信号，有望在产品策略、资产配置和风险治理方面带来结构性调整。

目前，核心管理层尚处磨合期。在增资悬而未决、股权洗牌、管理层新老交替的三重窗口期，新班子能否平衡国资管控与市场化经营，对光大永明人寿能否走出资本困局、实现真正转型至关重要。